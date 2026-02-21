English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • गोदरेजकडे आर. के. स्टुडिओची मालकी; मात्र राज कपूरांचा वारसा नातवंड जपणार, नव्या ठिकाणी सुरू होणार कार्यालय

गोदरेजकडे आर. के. स्टुडिओची मालकी; मात्र राज कपूरांचा वारसा नातवंड जपणार, नव्या ठिकाणी सुरू होणार कार्यालय

New R K Studio:गेल्या काही वर्षांत बॉलिवूडच्या वारशाची साक्ष असलेले अनेक स्टुडिओ बंद पडले, तर काहींच्या जागी नवीन स्टुडिओ उभे करण्यात आले. मुंबईतील ‘आर.के.’ स्टुडिओ विकल्याचा निर्णयही तेव्हाही चर्चेचा विषय ठरला होता.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 21, 2026, 10:53 PM IST
गोदरेजकडे आर. के. स्टुडिओची मालकी; मात्र राज कपूरांचा वारसा नातवंड जपणार, नव्या ठिकाणी सुरू होणार कार्यालय

हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक अजरामर चित्रपटांची जन्मभूमी असलेल्या चेंबूरमधील आरके स्टुडिओ काही वर्षांपूर्वी गोदरेज प्रॉपर्टीजकडे विकले गेले. या ऐतिहासिक स्टुडिओच्या विक्रीमुळे तेव्हा बॉलिवूडप्रेमींमध्ये मोठी चर्चा रंगली होती. अनेकांनी कपूर कुटुंबावर नाराजी व्यक्त केली होती, “हा वारसा त्यांनी जपायला हवा होता,” अशी प्रतिक्रिया देखील समोर आली होती.

परंतु आता या स्टुडिओसंदर्भात उत्साहवर्धक बातमी समोर आली आहे. स्थापत्य आणि चित्रपट प्रेमींना पुन्हा एकदा आरके स्टुडिओची झलक पाहायला मिळणार आहे, पण हे नवीन रूप अगदी अत्याधुनिक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सजलेले असेल.

नव्या रूपात उभा राहणार ‘आरके स्टुडिओ’

बॉलिवूडचे शो मॅन राज कपूर यांनी 1948 मध्ये स्थापलेल्या ‘आरके स्टुडिओ’च्या स्मृती आता नव्या जीवनात साकार होणार आहेत. राज कपूरांचे नातू, अभिनेता रणबीर कपूर आणि त्यांच्या चुलत बहीण करिष्मा कपूर यांनी अंधेरी (पूर्व) येथील एका आलिशान कमर्शियल बिल्डिंगमध्ये तब्बल ५ मजले भाड्याने घेतले असून, येथे अत्याधुनिक स्टुडिओ कॉम्प्लेक्स उभारण्याची योजना आहे.

अंधेरीतील ‘कनाकिया वॉल स्ट्रीट’ या इमारतीत हा स्टुडिओ तयार होणार आहे. या स्टुडिओमध्ये चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी प्रगत तंत्रज्ञान, आधुनिक सेटअप, आणि अनेक सुविधा उपलब्ध असतील, असे अंदाज वर्तवले जात आहेत.

2017 च्या आगीनंतरचा काळ

चेंबूरमधील मूळ आरके स्टुडिओला 2018 मध्ये लागलेल्या भीषण आगीने संपूर्ण इंडस्ट्रीला धक्का दिला होता. त्या आगीत स्टुडिओच्या अनेक ऐतिहासिक सेट्स आणि अभिलेखांचा मोठा नाश झाला. यानंतर, स्टुडिओ चालवणे कपूर कुटुंबासाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण झाले. परिणामी, त्यांनी स्टुडिओ विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. या विक्रीमुळे काही चित्रपट प्रेमींमध्ये नाराजीही होती, कारण अनेकांसाठी आरके स्टुडिओ हा फक्त इमारत नव्हे तर हिंदी सिनेसृष्टीतील ऐतिहासिक वारसा होता.

रणबीर-करिष्मा कपूर घेणार जबाबदारी

नवीन प्रोजेक्टचे नेतृत्व रणबीर आणि करिष्मा कपूर करत आहेत. चेंबूरमधील स्टुडिओ विकल्याने मिळालेल्या रकमेचा एक भाग या भव्य पुनरुज्जीवनासाठी वापरला जाणार आहे. रणबीर कपूर आणि करिष्मा यांनी ठरवले आहे की, या स्टुडिओमध्ये फक्त चित्रपट शूटिंगसाठी नव्हे, तर नव्या पिढीच्या कलाकारांसाठी प्रशिक्षण आणि चित्रपटसृष्टीतील अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

हिंदी सिनेसृष्टीत आरके स्टुडिओचे महत्त्व

1947मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 मध्ये स्थापन झालेला आरके स्टुडिओ हिंदी सिनेसृष्टीसाठी खूप महत्त्वाचा ठरला. तब्बल सात दशकं आरके स्टुडिओने चित्रपट सृष्टीतील अनेक पिढ्यांना पाहिले, प्रशिक्षण दिले आणि अनेकार्थाने हिंदी चित्रपटसृष्टीला मार्गदर्शन केले. स्टुडिओच्या स्थापनेपासून ते २०१७ च्या आगीनंतरपर्यंत, आरके स्टुडिओने अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट तयार केले. या स्टुडिओचा मालकी हक्क संस्थापक राज कपूर यांच्या तीन पुत्रांकडे ऋषी कपूर, रणधीर कपूर आणि राजीव कपूर होता.

पुन्हा सुरू होणारा नवा अध्याय

राज कपूर यांच्या चित्रपटसृष्टीतील वारशाचा हा नवा अध्याय रणबीर-करिष्मा कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु होणार आहे. स्टुडिओच्या या नव्या रूपामुळे मुंबईत परत एकदा बॉलिवूडचे ऐतिहासिक स्मरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम पाहायला मिळणार आहे.

