Amruta Deshmukh - Prasad Javade Good News : प्रेम, लग्न आणि आता ‘गुड न्यूज’? अमृता-प्रसादचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे!  

Intern | Updated: Oct 31, 2025, 12:12 PM IST
लग्नाच्या दोन वर्षांनंतर अमृता-प्रसादकडून येतेय ‘Good News’? बिग बॉस कपल पुन्हा चर्चेत!

‘बिग बॉस मराठी’च्या घरातून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी आणि आजही सोशल मीडियावर सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेली जोडी म्हणजे अमृता आणि प्रसाद जवादे. या दोघांची ओळख ‘बिग बॉस मराठी सीझन ४’च्या घरात झाली. सुरुवातीला फक्त मैत्री म्हणून सुरू झालेलं नातं, दिवसेंदिवस घट्ट होत गेलं आणि अखेर त्या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. प्रेक्षकांनीही या जोडप्याला प्रचंड प्रेम दिलं. शो संपल्यानंतर दोघांनीही एकमेकांप्रती असलेलं प्रेम कायम ठेवलं आणि 2023 मध्ये लग्नबंधनात अडकत आयुष्याचा नवा टप्पा सुरू केला. त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. तेव्हापासून ही जोडी चाहत्यांच्या हृदयात विशेष स्थान मिळवत आली आहे.

YouTube व्लॉगमधून चाहत्यांशी जवळीक

अमृता आणि प्रसाद दोघेही अभिनय क्षेत्रासोबतच YouTube व्लॉगिंगच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या सततच्या संपर्कात असतात. त्यांच्या व्लॉगमध्ये दोघांची केमिस्ट्री, एकमेकांवरील खेळकर चेष्टा-मस्करी, आणि मजेदार प्रसंग पाहून चाहत्यांना नेहमीच हसू येतं. ही जोडी प्रेक्षकांशी आपलं नातं अगदी आपुलकीनं जपते. अलीकडेच प्रसाद आणि अमृताने एक नवीन व्लॉग शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी दिवाळीच्या निमित्ताने चाहत्यांशी संवाद साधला. मात्र, त्या व्लॉगमध्ये एक छोटासा संवाद असा झाला की ज्यामुळे सोशल मीडियावर ‘गुड न्यूज’च्या चर्चा चांगल्याच रंगल्या आहेत.

'एक न्यूज आहे, ती लवकरच सांगू...'

व्लॉगमध्ये अमृता म्हणताना दिसते, 'आमच्याकडे अजून एक न्यूज आहे, ती लवकरच सांगणार आहोत.' हे वाक्य ऐकताच प्रसादने मजेत कॅमेरा अमृताच्या पोटाकडे फिरवला. त्यावर अमृता थोडीशी हसत डोक्याला हात मारते आणि म्हणते, “हे नाहीये! तूच मला विचारत असशील तर ती न्यूज नक्कीच नाहीये. प्रसादच्या अंगातली हीच मस्ती आहे. तो दिशाभूल करतोय तुमची.” हा छोटासा पण मजेशीर संवाद चाहत्यांना फारच भावला आणि काही सेकंदातच व्लॉग सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या प्रसंगानंतर अनेकांनी कमेंट्समध्ये "खरंच ‘गुड न्यूज’ आहे का?" असा प्रश्न विचारत शुभेच्छा देण्यास सुरुवात केली आहे.

चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

व्लॉगच्या शेवटी अमृता आणि प्रसाद दोघांनीही सर्व चाहत्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. पण या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर “अमृता-प्रसाद लवकरच पॅरेंट्स होणार का?” या चर्चेला उधाण आलं आहे. तथापि, अमृताने स्वतःच स्पष्ट केल्यामुळे चाहत्यांनी ही मस्तीचं रूपात घेतली असली, तरी त्यांच्या या गोड संवादानं सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवलं आहे.

दोघेही सध्या मालिकांमध्ये व्यस्त

अभिनयाच्या आघाडीवर बोलायचं झालं तर प्रसाद सध्या झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका **‘पारू’**मध्ये झळकत आहे. तर अमृता नुकतीच ‘लक्ष्मी निवास’ या मालिकेत पाहुणी कलाकार म्हणून दिसली होती. दोघेही आपल्या अभिनयाच्या माध्यमातून आणि व्लॉगमधील नैसर्गिक केमिस्ट्रीमुळे चाहत्यांच्या मनात अधिराज्य गाजवत आहेत.

FAQ

अमृता आणि प्रसाद जवादे यांची ओळख कशी झाली?
अमृता आणि प्रसाद यांची ओळख ‘बिग बॉस मराठी सीझन ४’च्या घरात झाली. सुरुवातीला दोघांमध्ये मैत्री होती, मात्र तीच मैत्री पुढे प्रेमात बदलली. शो संपल्यानंतर 2023 मध्ये दोघांनी लग्न केलं.

‘गुड न्यूज’च्या चर्चेचं कारण काय आहे?
अमृताने अलीकडेच शेअर केलेल्या व्लॉगमध्ये “आमच्याकडे एक न्यूज आहे, ती लवकरच सांगणार आहोत” असं म्हटल्यामुळे चाहत्यांमध्ये ‘गुड न्यूज’बद्दल चर्चा सुरू झाली. त्यावर प्रसादने मजेत कॅमेरा अमृताच्या पोटाकडे फिरवल्याने चर्चेला आणखी उधाण आलं.

सध्या अमृता आणि प्रसाद कोणत्या मालिकांमध्ये दिसत आहेत?
प्रसाद सध्या झी मराठीवरील ‘पारू’ या मालिकेत काम करत आहे, तर अमृता नुकतीच ‘लक्ष्मी निवास’ या मालिकेत पाहुणी कलाकार म्हणून झळकली होती.

