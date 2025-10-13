English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठी मनोरंजन विश्वातली आनंदाची बातमी! अभिनेता ओंकार भोजनेची ‘घरवापसी’ झाली असून, तो पुन्हा एकदा ‘

ओंकार भोजने काही महिन्यांपासून चर्चेपासून दूर होता. मात्र, आता तो पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कारण, त्याची ‘घरवापसी’ झाली असून तो लवकरच ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मध्ये झळकणार आहे.  

Intern | Updated: Oct 13, 2025, 05:29 PM IST
‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ हा झी मराठीवरील लोकप्रिय आणि सर्वाधिक चर्चेत राहणारा विनोदी कार्यक्रम आहे. या शोने गेल्या काही वर्षांत प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर कायम हास्य फुलवले आहे. प्रत्येक भागात नवीन प्रहसनं, कलाकारांचा अप्रतिम अभिनय आणि खळखळून हसवणारे संवाद या सगळ्यांमुळे हा शो प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करून बसला आहे. या शोतील अनेक पात्रं आजही लोकांच्या आठवणीत जिवंत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे लग्नमंडपात सतत चिडणारा 'मामा” आणि “अगं अगं आई...' म्हणत स्वतःला बिचारा दाखवणारा मुलगा. ही दोन्ही पात्रं साकारून प्रेक्षकांना पोट धरून हसायला लावणारा अभिनेता म्हणजेच ओंकार भोजने. आता तो पुन्हा एकदा या लोकप्रिय शोमध्ये रंगत आणण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

[‘कोकण कोहिनूर’ म्हणून ओळखला जाणारा ओंकार भोजने काही काळासाठी ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’पासून दूर गेला होता. त्याच्या अनुपस्थितीमुळे प्रेक्षकांची निराशा झाली होती आणि सोशल मीडियावर त्याच्या पुनरागमनाची मागणी सातत्याने होत होती. चाहत्यांच्या या प्रचंड प्रेमाचा आणि अपेक्षांचा मान राखत अखेर ओंकारने पुन्हा हास्यजत्रेच्या चित्रीकरणाला सुरुवात केली आहे. त्याच्या या घरवापसीमुळे शोच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ओंकारचं पुनरागमन प्रेक्षकांसाठी जणू "हास्याचा दिवाळी बोनस" ठरणार आहे. कार्यक्रमाच्या सेटवर त्याच्या परतण्याने कलाकारांमध्येही आनंदाचं वातावरण आहे. शोमध्ये त्याने साकारलेली पात्रं, त्याचं अचूक विनोदी टायमिंग, भावनांना दिलेला स्पर्श, आणि संवादफेक यामुळे तो प्रत्येक प्रसंगात उठून दिसत असे.

‘अगं अगं आई...’ म्हणत तो रडका चेहरा करताना प्रेक्षकांना खळखळून हसवायचा, तर ‘साइन कॉस थिटा...’ म्हणत त्याने तयार केलेली स्वतःची खास ओळख आजही सोशल मीडियावर व्हायरल क्लिप्सद्वारे पाहायला मिळते. त्याच्या या संवादांनी त्याला ‘हास्यजत्रेचा हृदयस्पर्शी विनोदी कलाकार’ ही उपाधी मिळवून दिली आहे. ओंकारच्या पुनरागमनानंतर ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ची मजा आणि विनोदाची पातळी आणखी उंचावणार असल्याचं बोललं जात आहे. शोतील इतर कलाकारांसोबत त्याची जबरदस्त जुगलबंदी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना खळखळून हसवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या ‘कोकण कोहिनूर’च्या पुनरागमनामुळे ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ पुन्हा एकदा चर्चेच्या शिखरावर जाणार, यात शंका नाही. प्रेक्षकांसाठी ही बातमी म्हणजे केवळ आनंदाचीच नाही, तर हास्याने भरलेली एक मोठी भेट आहे.
FAQ

ओंकार भोजने पुन्हा ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मध्ये केव्हा दिसणार आहे?

ओंकार भोजनेने नुकतीच ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या नवीन भागांच्या चित्रीकरणाला सुरुवात केली आहे. तो लवकरच प्रेक्षकांसमोर या लोकप्रिय कार्यक्रमातून पुनरागमन करणार आहे.

ओंकार भोजनेने ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ का सोडली होती?

कार्यक्रमातून विश्रांती घेण्यासाठी आणि इतर प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ओंकारने काही काळासाठी ‘हास्यजत्रा’पासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

ओंकार भोजनेच्या पुनरागमनावर चाहत्यांची काय प्रतिक्रिया आहे?

ओंकारच्या पुनरागमनाची बातमी समोर येताच चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्याचं स्वागत करत उत्साहाने प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

