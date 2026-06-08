'मी अजून जिवंत आहे!' Googleच्या चुकीच्या माहितीनंतर 'PK' फेम गायकाने व्यक्त केला संताप, पोस्ट व्हायरल

राजस्थानी लोकसंगीतात घराघरात आपला ठसा उमटवणारे गायक स्वरूप खान यांनी देश परदेशामध्ये भरपूर पसंती मिळवली आहे. आमिर खानचा सिनेमा 'पीके' चित्रपटातील 'रंगीलो मेहमान' हे गाणे प्रेक्षकांचे पसंतीचे आहे. हे गाणे जेव्हा प्रदर्शित झाले होते तेव्हा सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते. यावेळी इंटरनेटवर अनेक रिल्स त्याचबरोबर अनेक डान्स व्हिडिओ या गाण्यावर तयार करण्यात आले आहेत. आता या गायकाचे या प्रसिद्ध गाण्यानंतर फार काही गाणी आली नाही, त्यानंतर आता गुगलची एक मोठी चूक आहे. आता या गायकाला गुगलने मृत घोषित करण्यात आले आहे.
गुगलवर एखाद्या प्रसिद्ध सेलिब्रेटीचे नाव सर्च केल्यानंतर त्याची जन्मतारिख त्याने केलेल्या कामाची माहिती त्याचबरोबर जर तो सेलिब्रेटी या जगात अस्तित्वात नसल्यात त्याची मृत तारिख देखील असते. गायक स्वरूप खान यांना गुगलने मृत घोषित केल्यानंतर आता सोशल मिडियावर या गायकाने स्वत: शेअर करुन ही माहिती दिली आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन गुगलच्या या मोठ्या चुकीचा उल्लेख करत सिंगर म्हणाला की, ही बातमी ऐकून त्याला खूप धक्का बसला, पण तो हसतही होता. त्याच्या मित्रांनी त्याला यासंदर्भात माहिती दिली.
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त्याच्या मित्रपरिवाराने सांगितले की, गुगलवर मृत दर्शविले जात आहे. त्यावेळी तो हसत होता आणि विचार करत होता, 'हे काय आहे, मी जिवंत आणि सुरक्षित आहे आणि ते मला सांगत आहेत की मी मेलो आहे.' यावर गायकाने सांगितले की, ही विकिपीडीयाची चुकी आहे, याचे कारण म्हणजेच विकिपीडीयावर काहीही संपादित करता येते. त्यानंतर गायकाच्या टीमने ही चुक दुरुस्त केली आणि त्यानंतर ते काढून टाकले. गायकाने सांगितले की, त्याच्या परिवाराला याबद्दल माहिती नव्हते, पण जेव्हा त्याने याबद्दल सांगितले तेव्हा त्यांना फार वाईट वाटले. कोणी नकळत एखाद्याचा मृत्यू झाला आहे असे कसे म्हणू शकते.
यावर गायकाने प्रकरणाच्या गांभीर्याबद्दल सांगताना म्हणाला की, जर मी कुठे बाहेर असेल आणि कॅाल किंवा मेसेजचा रिप्लाय करता आला नाही आणि मग अशा वेळी माझ्या कुटुंबाला भिती निर्माण केली. परिवारामध्ये भीतीची परिस्थिती निर्माण झाली असती "अशा गोष्टी गोंधळ निर्माण करतात," असे त्याने सांगितले.