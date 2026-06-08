Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /मी अजून जिवंत आहे! Googleच्या चुकीच्या माहितीनंतर PK फेम गायकाने व्यक्त केला संताप, पोस्ट व्हायरल

'मी अजून जिवंत आहे!' Googleच्या चुकीच्या माहितीनंतर 'PK' फेम गायकाने व्यक्त केला संताप, पोस्ट व्हायरल

गुगलवर एखाद्या प्रसिद्ध सेलिब्रेटीचे नाव सर्च केल्यानंतर त्याची जन्मतारिख त्याने केलेल्या कामाची माहिती त्याचबरोबर जर तो सेलिब्रेटी या जगात अस्तित्वात नसल्यात त्याची मृत तारिख देखील असते. आता गुगलची एक मोठी चूक आहे. आता 'पीके' फेम गायक स्वरूप खानला गुगलने मृत घोषित करण्यात आले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 08, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:33 PM IST
'मी अजून जिवंत आहे!' Googleच्या चुकीच्या माहितीनंतर 'PK' फेम गायकाने व्यक्त केला संताप, पोस्ट व्हायरल

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'थोडी तरी लाज बाळग, भारतासाठी खेळलायस', महुआ मोईत्रांनी युसूफ पठाणला सुनावलं
tmc19 min ago
2
earthquake41 min ago
3
AI49 min ago
4
Maharashtra News53 min ago
5
AIIMS1 hr ago