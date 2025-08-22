English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Intern | Updated: Aug 22, 2025, 12:40 PM IST
गोपी बहूचा विवाह सोहळा ! जिया मानेकने अभिनेता वरूण जैनसोबत लग्नगाठ बांधली ; इन्स्टाग्रामवरील लग्नाच्या पोस्टवरील कमेंट्स बंद

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री जिया मानेक, जिने ‘साथ निभाना साथिया’ मालिकेत गोपी बहू ही भूमिका साकारून घराघरात लोकप्रियता मिळवली, तिने अचानक चाहत्यांना मोठा सरप्राईज दिला आहे. जियाने अभिनेता वरूण जैनसोबत विवाह केल्याचं अधिकृतरित्या जाहीर केलं असून, 21 ऑगस्ट 2025, गुरुवारी तिने इन्स्टाग्रामवर फोटोसह ही आनंदाची बातमी शेअर केली.

पारंपरिक विवाहसोहळ्याचा खास झलक

जिया आणि वरूणचा  एक खासगी आणि पारंपरिक पद्धतीचा विवाह सोहळा पार पाडला असून, त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं: 'दैवी कृपेने आणि गुरूंच्या आशीर्वादाने, तसेच सर्वांच्या प्रेमाच्या वर्षावात, आम्ही या शाश्वत बंधनात एकत्र आलो आहोत.' त्यांनी पुढे लिहिलं ,'आम्ही एकेकाळी फक्त मित्र होतो आणि आज नवरा-बायको झालो आहोत. या खास दिवसात आमच्यावर प्रेम, आशीर्वाद आणि शुभेच्छांचा वर्षाव करणाऱ्या सर्व प्रियजनांचे मनापासून आभार. आता पुढे एकत्र आयुष्य जगण्यासाठी हसत-खेळत, आठवणी आणि साहसांनी भरलेला प्रवास सुरू झाला आहे.'

या पोस्टमध्ये त्यांनी #BhutaShuddhiWedding, #Isha आणि #Gratitude असे हॅशटॅग वापरले असून, यावरून अंदाज लावता येतो की त्यांचा विवाह ईशा फाउंडेशन, तामिळनाडू येथे पार पडला असावा. शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये नवविवाहित जोडपं पारंपरिक पोशाखात अतिशय सुंदर आणि आनंदी दिसत आहे.

जिया आणि वरूण यांचा लग्नातील लूक खास चर्चेत

जियाने परिधान केलेली सोनेरी सिल्क साडी, रुंद झरी बॉर्डरसह, तिच्या नववधूच्या लूकला शोभून दिसत होती. त्यासोबत पारंपरिक दागिन्यांची सजावट जड सोन्याची माळ, झुमके, मांगटिका आणि बांगड्या त्यामुळे तिचा लुक हा अधिक सुंदर दिसत होता.
दुसरीकडे, वरूणने घातलेला क्रिम रंगाचा कुर्ता आणि सोनेरी दुपट्टा जियाच्या पोशाखाला साजेसा होता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 कमेंट सेक्शन बंद – खासगीपणावर भर

या पोस्टमधील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जियाने इंस्टाग्रामवरील कमेंट सेक्शन बंद केलं आहे. त्यामुळे चाहत्यांनी कमेंट करून प्रतिक्रिया देण्याची संधी गमावली असली तरी सोशल मीडियावर फोटो झपाट्याने व्हायरल होत आहेत. जिया आणि वरूणच्या नात्याविषयी फारशी माहिती अद्याप समोर आलेली नाही, त्यामुळे या लग्नाची बातमी अनेकांसाठी अनपेक्षित ठरली.

जिया आणि वरूण – छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध चेहरे

जिया मानेक हिने 'गोपी बहू' म्हणून स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. त्यानंतर ती ‘जिनी और जूजू’, ‘तेरा मेरा साथ रहे’ अशा मालिकांमध्येही झळकली. तसेच, 2012 मध्ये ती 'झलक दिखला जा 5' या डान्स शोमध्येही सहभागी झाली होती. तर वरूण जैन याला ‘दिया और बाती हम’ या मालिकेतून प्रसिद्धी मिळाली, जिथे त्याने मुख्य नायकाच्या भावाची भूमिका साकारली होती. तो नुकताच ‘घुम है किसी के प्यार में’ या मालिकेतही झळकला होता. कमेंट सेक्शन बंद असलं तरी सोशल मीडियावर जिया आणि वरूणला शुभेच्छा देणाऱ्या पोस्ट्सचा पाऊस पडत आहे. त्यांच्या नव्या आयुष्यासाठी चाहते आणि सहकलाकार दोघांनाही शुभेच्छा देत आहेत.

FAQ 

जिया मानेकने कोणासोबत लग्न केले आहे?

जिया मानेकने अभिनेता वरुण जैनसोबत विवाह केला आहे. त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने एक खासगी सोहळ्यात लग्नगाठ बांधली.

जिया आणि वरुणचा विवाह कुठे झाला?

पोस्टमधील हॅशटॅग्सवरून अंदाज घेता येतो की जिया आणि वरुण यांचा विवाह ईशा फाउंडेशन, तामिळनाडू येथे भूतशुद्धी विवाह पद्धतीने पार पडला.

इन्स्टाग्राम पोस्टवरील कमेंट्स का बंद केल्या गेल्या?

जियाने तिच्या लग्नाच्या पोस्टवरील कमेंट सेक्शन बंद केला असून, यामागचं कारण तिने जाहीर केलं नाही. मात्र यामुळे चाहत्यांना थेट प्रतिक्रिया देता न आल्याने कुतूहल निर्माण झालं आहे.

