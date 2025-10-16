'सुनीताने चुका केल्या आहेत आणि ...', घटस्फोटाच्या चर्चांवर गोविंदाचं स्पष्ट वक्तव्य

Govinda : बॉलिवूडचा कॉमेडी किंग गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहूजा यांच्यातील नातं गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरत आहे. दोघांच्या घटस्फोटाच्या अफवा वारंवार सोशल मीडियावर पसरताना दिसत आहेत. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे सुनीता यांच्या मुलाखती आणि यूट्यूबवरील विधानं. मात्र आता स्वतः गोविंदाने या चर्चांवर थेट प्रतिक्रिया दिली आहे.
काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांच्या टॉक शो ‘Too Much with Kajol & Twinkle’ मध्ये गोविंदा आपला मित्रा चंकी पांडेसोबत गेस्ट म्हणून उपस्थित होता. त्याच कार्यक्रमात सूत्रसंचालकांनी त्याला विचारलं की, तुमच्या घटस्फोटाच्या चर्चांबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? यावर गोविंदा शांतपणे म्हणाला, कोणीही आम्हाला वेगळं करू शकत नाही.
यानंतर जेव्हा त्याला विचारण्यात आलं की सुनीता अनेकदा मुलाखतीत काही वेगळ्या गोष्टी बोलतात, तेव्हा गोविंदाने उत्तर दिलं की, 'सुनीता ही अजूनही एका लहान मुलीसारखी आहे. तिला दोन जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. आमचं घर आणि आमचं आयुष्य सांभाळायचं. ती ते दोन्ही उत्कृष्टरीत्या करते. ती प्रामाणिक आहे पण कधी-कधी तिच्या भावना ती शब्दात व्यक्त करते आणि काही गोष्टी बोलून जाते ज्या तिला बोलायला नको असतात असं तो म्हणाला.
कार्यक्रमात पुढे सूत्रसंचालकांनी विचारलं की, 'तुमच्या पत्नी तुमच्या चुका सुधारतात का? यावर गोविंदाने थेट उत्तर दिलं की, 'तिने स्वतः अनेक चुका केल्या आहेत. आम्ही सगळ्यांनी तिला माफ केलं आहे. मीसुद्धा चुका केल्या आहेत आणि नातं टिकवायचं असेल तर माफ करणं हेच मोठं शस्त्र आहे. नातं टिकवताना पुरुष आणि स्त्रिया गोष्टी वेगवेगळ्या नजरेतून पाहतात. पुरुष घराचं नेतृत्व करतो पण स्त्री संयम, प्रेम आणि भावनांच्या माध्यमातून त्या घराला आकार देते.
सध्या सुनीता आहूजा या त्यांच्या ट्रॅव्हल व्लॉग्समुळे चर्चेत आहेत. त्या देश-विदेशातील प्रवास अनुभव शेअर करत आहेत. तर गोविंदा सध्या आपल्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. दोघंही शेवटचं एकत्र गणेश चतुर्थीच्या प्रसंगी दिसले होते. त्या वेळी दोघांमधील आपुलकी आणि केमिस्ट्री पाहून चाहत्यांनी सगळं ठिक आहे असा दिलासा घेतला होता.
