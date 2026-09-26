/कोमल रानीसोबत अफेअरच्या चर्चेवर पहिल्यांदाच स्पष्टपणे बोलला गोविंदा,‘माझ्या खासगी आयुष्याचा...’

अभिनेता गोविंदा आणि अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार यांच्या कथित अफेअरच्या चर्चांना गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर जोर आला आहे. दोघेही गोविंदांच्या आगामी ‘रूपा’ चित्रपटात एकत्र काम करत आहेत. नुकतेच दोघे मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी एकत्र गेल्यानंतर त्यांच्या नात्याबाबतच्या चर्चांना आणखी उधाण आले. आता गोविंदांनी या संपूर्ण प्रकरणावर मौन सोडत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी कोमलसोबतचे नाते व्यावसायिक असल्याचे सांगितले असून, त्यांच्या खासगी आयुष्यावर चर्चा करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
गोविंदा आणि कोमल रानी स्वर्णकार हे लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी एकत्र पोहोचले होते. या भेटीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. विशेष म्हणजे गोविंदांच्या पत्नी सुनीता आहुजा यांनी स्वतंत्रपणे लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतल्यानंतर काही तासांनी गोविंदा आणि कोमल तेथे पोहोचले. त्यामुळे त्यांच्या नात्याबाबतच्या चर्चांना आणखी हवा मिळाली.
गोविंदांनी ANIशी बोलताना लालबागच्या राजाच्या दर्शनामागचे कारण स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, ते आपल्या आगामी ‘रूपा’ चित्रपटासाठी आशीर्वाद घेण्यासाठी तेथे गेले होते. कोमल रानी ही या चित्रपटातील त्यांची सहकलाकार आहे. गोविंदांनी यापूर्वीही करिश्मा कपूर आणि रवीना टंडन यांच्यासोबत मंदिरांना भेट दिल्याचा संदर्भ देत, चित्रपटाच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी देवाचे आशीर्वाद घेण्याची आपली पद्धत असल्याचे सांगितले.
कोमल रानीसोबतच्या कथित अफेअरबाबत विचारण्यात आले असता गोविंदांनी त्यांच्या खासगी आयुष्याची चर्चा करण्यावर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी कोमलसोबतचे नाते व्यावसायिक असल्याचे सांगितले. तसेच, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नात्याबाबत अफेअर असो किंवा नसो, तो विषय इतरांनी सार्वजनिक चर्चेचा बनवण्याची गरज नाही. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सुरू असलेल्या चर्चेला त्यांची बाजू समोर आली आहे.
गोविंदांनी या संपूर्ण वादामागे स्ट्रॅटर्जीकली प्लानिंग असल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही लोक त्यांना त्यांच्या कुटुंबापासून दूर करण्याचा आणि समाजातील त्यांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी याला नियोजित हालचाल असल्याचे म्हटले. मात्र हा गोविंदांचा दावा असून, त्याला पुष्टी देणारे स्वतंत्र पुरावे या वृत्तांत उपलब्ध नाहीत.
गोविंदा आणि कोमल रानी यांच्या भेटीनंतर सुनीता आहुजा यांच्या काही सार्वजनिक वक्तव्यांचीही चर्चा झाली. त्यांच्या वक्तव्यांकडे सोशल मीडियावर गोविंदा-कोमल प्रकरणावरील प्रतिक्रिया म्हणून पाहिले गेले. दरम्यान, कोमल रानी आणि गोविंदा यांच्या कथित नात्याबाबत दोघांनीही कोणतेही वैवाहिक नाते किंवा अफेअर अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. लालबागच्या राजाच्या दर्शनादरम्यान कोमलच्या कपाळावर दिसलेल्या कुंकवावरूनही सोशल मीडियावर लग्नाच्या चर्चा झाल्या होत्या; मात्र उपलब्ध फॅक्ट-चेकनुसार ते दर्शनाच्या धार्मिक विधीदरम्यान लावले गेले होते.