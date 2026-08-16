"आई-बहिणींचे नाव घालवले..." सुनीता अहुजाच्या टीकेवर गोविंदा संतापला, पहा Video

बॅालिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता अहूजा मागील काही दिवसांपासून सातत्याने वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. अभिनेता गोविंदाचा नवा सिनेमा येणार आहे आणि या सिनेमामधील अभिनेत्रीसोबत गोविंदाचे संबंध असल्याचे त्याचीच पत्नी सुनीता अहुजाने मिडियासमोर उघडपणे सांगितले होते. मागील काही दिवसांपासून गोविंदाची पत्नी सुनिता अहुजा आणि अभिनेता यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक झाली होती, हे व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. गोविंदाच्या पत्नीने उघडपणे अनेक असभ्य भाषेमध्ये अभिनेत्यावर टीका केली होती, आता यावर आणखी एकदा अभिनेत्याने प्रतिक्रिया दिली होती.
सुनिता अहुजा म्हणजेच अभिनेता गोविंदाची पत्नीने मिडियासमोर सांगितले होते की, गोविंदाने नाव खराब केले आहे. एवढेच नाही तर तिच्या आगामी प्रोजेक्टमध्ये देखील अडथळा आणण्याचा प्रयत्न होता असे तिने सांगितले होते. गोविंदाच्या पत्नीने मिडियासमोर अभिनेत्याला शुगर डॅडी असे अनेक अपमानास्पर भाषेमध्ये टीका केली होती. एका पापाराझी पेजने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये गोविंदा उघडपणे त्याची पत्नी सुनितावर अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा आरोप करत आहे. यावर आता अभिनेत्याने प्रतिक्रिया दिली आहे.
गोविंदाने सुनीता अहुजाला उत्तर देताना म्हणाला, "सुनीताजी, तुम्ही तुमच्या आई आणि बहिणीविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरायला सुरुवात केली आहे. जर लोक तुमच्यापासून प्रेरित झाले, तर सर्वांना तुमचा खरा चेहरा दिसेल. तरुण पिढी तुम्हाला आदर्श मानेल आणि तुमच्या वागणुकीचे अनुकरण करेल. पण जर लोकांनी तुम्हालाही त्याच प्रकारे शिवीगाळ करायला सुरुवात केली तर?" जर तसे झाले, तर आम्हाला लाज वाटेल. असे करू नका. तुम्ही आमच्या माता आणि भगिनींची नाव खराब केले आहे. तुमच्याकडून आम्हाला ही अपेक्षा नव्हती असे गोविंदाने व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे.
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सुनीताने यापूर्वी अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकरसोबत गोविंदाच्या दिसण्यावर प्रतिक्रिया देत प्रश्न उपस्थित केले होते. ती म्हणाली होती, "आधी चित्रपट तयार झाला पाहिजे. तो तयार झाल्यावर प्रमोशन होते. पण प्रमोशनशिवाय... आता मी काय म्हणू शकते? तो त्याच्या मुलीच्या वयाच्या मुलीसोबत फिरत आहे; त्याला लाज वाटली पाहिजे." सुनीता अहुजा यांनी फक्त मिडियासमोरच नाही तर नुकत्याच झालेल्या एका शोमध्ये त्या स्पर्धक म्हणून आल्या होत्या यावेळी देखील त्यांनी गोविंदाच्या अनेक कृत्यांबद्दल सांगितले होते.