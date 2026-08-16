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"आई-बहिणींचे नाव घालवले..." सुनीता अहुजाच्या टीकेवर गोविंदा संतापला, पहा Video

मागील काही दिवसांपासून गोविंदाची पत्नी सुनिता अहुजा आणि अभिनेता यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक झाली होती, हे व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. गोविंदाच्या पत्नीने उघडपणे अनेक असभ्य भाषेमध्ये अभिनेत्यावर टीका केली होती, आता यावर आणखी एकदा अभिनेत्याने प्रतिक्रिया दिली होती. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 16, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:08 PM IST
"आई-बहिणींचे नाव घालवले..." सुनीता अहुजाच्या टीकेवर गोविंदा संतापला, पहा Video
Image Credit: सुनीता अहुजा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल गोविंदावर केली टीका (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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