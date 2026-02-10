English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पत्नीच्या आरोपांवर गोविंदाने दिलं स्पष्टीकरण 'मुलाच्या करिअरबाबत मला काही...'

गोविंदा मुलाच्या करिअरवर पाठिंबा न दिल्याच्या आणि वैवाहिक आरोपांवर स्पष्ट झाले; सांगितले, “मला विचारलेच नाही” आणि कारकिर्दीत सर्व सहकलाकारांचा आभारी आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 12:01 PM IST
मुंबई: बॉलिवूडचे सुप्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. अलीकडेच त्यांच्या पत्नी सुनीता आहुजा यांनी सोशल मीडियावर आणि माध्यमांद्वारे मुलाच्या करिअरला पाठिंबा दिला नाही, असा आरोप केला होता. यावर गोविंदाने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे.

एएनआयशी बोलताना गोविंदाने स्पष्ट केले की, 'मी चित्रपट आणि नात्यांमध्ये अयशस्वी ठरलो आहे. माझ्या कुटुंबासाठी मी राजकारण सोडले होते, कारण मला असं वाटत नव्हतं की माझ्या कोणत्याही द्वेषाचा परिणाम माझ्या कुटुंबाच्या जीवनावर, विशेषतः माझ्या मुलांवर व्हावा. मी फक्त माझ्या मुलांसाठी बाहेर आलो होतो.'

गोविंदाने सांगितले की, त्यांनी साजिद नाडियाडवाला यांना आपल्या मुलाला मार्गदर्शन करण्यास सांगितले, आणि साजिदने यशवर्धनला चित्रपट निर्मितीचे विविध पैलू शिकण्यास मदत केली. गोविंदाचे म्हणणे आहे की, 'मला जास्त काही विचारले गेले नाही. घरात असे वातावरण होते की मी चित्रपट आणि नात्यांमध्ये अयशस्वी आहे.'

वैवाहिक आरोपांवर गोविंदाचा खुलासा

अतिरिक्त वैवाहिक संबंधांच्या आरोपांवरही गोविंदाने स्पष्ट केले की, जे लोक माझ्यावर प्रेमप्रकरणांबाबत आरोप करत आहेत, ते चुकीचे आहेत. त्यांनी सांगितले, 'मी चार सुपरस्टार्स आणि मिस युनिव्हर्स राहिलेल्या अभिनेत्रींसोबत काम केले आहे, पण मी कधीही कोणाकडे वाईट नजरेने पाहिले नाही. माझी कोणतीही नायिका असे म्हणू शकत नाही की मी तिला त्रास दिला किंवा कोणासाठी अपशब्द वापरले.'

कारकिर्दीतील आभार

गोविंदाने त्यांच्या कारकिर्दीत सोबत काम केलेल्या सर्व कलाकारांचा आभार मानत म्हटले की, 'माझे जे चित्रपट यशस्वी झाले, त्यासाठी मी माझ्या दिग्दर्शकांचे, गाण्यांचे आणि चित्रपटांमधील नायिकांचे आभार मानू इच्छितो. मी सर्व कलाकार आणि नायिकांचे मनःपूर्वक आभारी आहे.' गोविंदाच्या या खुलाश्याने त्यांच्या चाहत्यांना आणि मीडियाला त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाबाबत स्पष्टता मिळाली आहे.

