Sugar Daddy म्हटल्यानंतर गोविंदा पत्नी सुनितावर संतापला; म्हणाला, 'तुझी मर्यादा...'

बॅालिवूडचा अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनिता अहूजा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत आहे. गोविंदा आगामी सिनेमातील अभिनेत्रीसोबत त्याचे नाव जोडले जात आहे. गोविंदा आणि सुनीता अहुजा यांचे नाते मागील वर्षभरापासून सातत्याने चर्चेत आहे. अभिनेत्याचे कथित विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावा त्याची पत्नी सुनीता अहुजाने केला आहे, तिने अनेकदा मिडीयासमोर येऊन गोविंदावर टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच तिने मिडियासमोर गोविंदाला कमी बुद्धीचा माणुस असे उघडपणे सांगितले होते. आता गोविंदाच्या प्रेमसंबंधांबद्दल त्याच्या पत्नीने आणखी खतपाणी घातले आहे. मिडियासमोर बोलताना तिने त्या अभिनेत्याला आपला 'शुगर डॅडी' म्हटले.
सुनीतासोबतच्या मतभेदांच्या अफवांदरम्यान, गोविंदा अलीकडेच तरुण अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकरसोबत विमानतळावर दिसला होता. ती त्याची कथित प्रेयसी असल्याच्या अफवा पसरू लागल्या. सुनीताच्या वक्तव्याने सर्वांना धक्का बसला. तिने त्या अभिनेत्याला आपला 'शुगर डॅडी' म्हटले. हा गोविंदाच्या पत्नीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. गोविंदाला त्याच्याच पत्नीने मिडियासमोर 'शुगर डॅडी' म्हटल्यानंतर आता अभिनेत्याने एका व्हिडिओच्या मार्फत अखेर मौन सोडले आहे.
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इन्स्टंट बॉलिवूडच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, गोविंदा लोकांना "मर्यादेत राहा" असा सल्ला देताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये गोविंदा म्हणाला की, देशातील सर्व मोठ्या कलाकारांनी तरुण स्त्रियांसोबत काम केले आहे. लोकांच्या मनातलं माझं स्थान घालवण्यासाठी तुम्ही कोणतीही कसर सोडत नाही आहात. प्रसिद्धी, आदर आणि संपत्ती हे सर्व आपलंच आहे. देवाने ते दिले आहे. याचा अर्थ असा नाही की ज्यांच्याकडे या गोष्टी नाहीत त्यांचा तुम्ही अपमान करावा. फक्त आपल्या मर्यादेत राहा. गोविदाने पुढे असेही सांगितले आहे की, तुम्ही खुप जास्त शिव्या देत आहात, ते मिडियासमोर करणे चुकीचे आहे.
सुनीता आहुजा यांनी पापाराझींशी बोलताना गोविंदा आणि कोमल राणी यांच्यावर टिप्पणी केली. त्या म्हणाल्या, "तो त्याच्या मुलीच्या वयाच्या मुलीला घेऊन फिरतोय. त्याला लाज वाटायला हवी. त्याने थोडे सभ्यतेने वागायला हवे. तुमचा 'शुगर डॅडी' इतका श्रीमंत आहे, त्याने नीट कपडे घालायला हवेत. आमच्याकडे बघा, आम्ही किती स्टाईलमध्ये फिरतो. वाईट गोष्ट ही आहे की, त्याचे डोके फिरले आहे."