Govinda Wife Sunita Ahuja: बॉलीवूड अभिनेता गोविंदा पुन्हा एकदा पत्नी सुनीता आहुजामुळे चर्चेत आला आहे. सुनीता आहुजाच्या  एका पॉडकास्ट दरम्यान त्यांच्या कुटुंबाच्या पुजारीबद्दल केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली आहे. त्याने घडलेल्या प्रकाराबद्दल जाहीरपणे माफी मागितली. पण नेमकं काय म्हणाला गोविंदा?  

Updated: Nov 5, 2025, 02:42 PM IST
सुनीता आहूजाच्या विधानाने गदारोळ, गोविंदाला हात जोडून मागावी लागली माफी, video व्हायरल
Actor Govinda: बॉलीवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा बऱ्याच काळापसून कोणत्याना कोणत्या कारणामुळे चर्चेचा विषय बनत आहेत. कधी त्यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्या रंगतात तर कधी गोविंदाचं मराठी अभिनेत्रीशी विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या बातम्या वाऱ्याच्या वेगाने पसरत असतात. आता पुन्हा सुनीता आहुजाच्या वक्तव्यामुळे गोविंदा अडचणीत सापडला आहे. गोविंदाचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे ज्यात तो हात जोडून माफी मागत आहे. गोविंदाने या व्हिडीओमध्ये एका पॉडकास्ट दरम्यान सुनीता आहुजाने त्यांच्या कुटुंबाच्या पुजारीबद्दल केलेल्या विधानाबद्दल माफी मागितली. पण नेमकं काय म्हणाला गोविंदा?

काय म्हणाला गोविंदा?
गोविंदा आणि सुनीता आहूजा हे जोडपं नेहमीच त्यांच्या नात्याबद्दल आणि एकमेकांवरील टीकांमुळे चर्चेत राहतं. नुकतंच सुनीताने गोविंदांच्या लाखो रुपये खर्च करण्याच्या सवयीवर आणि ज्या पंडितांकडून ते सल्ला घेतात त्यांच्यावर गंभीर आरोप लावले. गोविंदाने पत्नी सुनीता आहूजा हिनं त्यांच्या कुटुंबातील ज्योतिषी पंडित मुकेश शुक्ला यांच्याविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांबद्दल उघडपणे माफी मागितली आहे.  गोविंदाने सांगितलं की, गेल्या अनेक वर्षांपासून ते पंडित मुकेश शुक्लांकडून सल्ला घेतात आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

लाइव्ह व्हिडीओवर म्हणाला "माझी पत्नी ही..."
सुनीता हिने एका पॉडकास्टमध्ये पंडितांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता, ज्यात तिने गोविंदाच्या पंडितांची थेट टीका केली होती. आता गोविंदाने पत्नीच्या या विधानासाठी सार्वजनिक माफी मागितली असून सुनीताच्या बोलण्याला ‘अपमानास्पद’ म्हटले आहे. 4 नोव्हेंबर रोजी गोविंदाने लाइव्ह स्ट्रीम व्हिडिओद्वारे माफी मागितली. त्यात तो म्हणाला, “मी गेल्या अनेक वर्षांपासून पंडित मुकेश शुक्लांकडून मार्गदर्शन घेतो आणि त्यांचा खूप आदर करतो. त्यांच्या वडिलांनीही आमच्या कुटुंबाला नेहमी साथ दिली. नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये माझ्या पत्नीने पंडित मुकेश शुक्लांबद्दल अपशब्द वापरले, त्याबद्दल मी मनापासून माफी मागतो आणि त्याची निंदा करतो.”गोविंदाने पुढे म्हटलं, “आमचे कुटुंबाचे पंडित मुकेश शुक्ला जी अत्यंत योग्य, प्रामाणिक आणि यज्ञ-विधींच्या क्षेत्रात उत्तर प्रदेशातील निवडक व्यक्तींमध्ये मोडतात. तुमचे वडील जटाधारीजीशी आमचं कुटुंब नेहमी जोडलेलं राहिलं. माझ्या धर्मपत्नीने तुमच्याबद्दल अपमानास्पद बोललं, त्यासाठी मी क्षमायाचना करतो. मी याचे खंडनही करतो. तुम्ही खूप साधे आहात, ज्यांच्याशी जोडलं की माणूस दुसरीकडे बघतच नाही.”तो पुढे म्हणाला, “आम्ही खूप कठीण काळ एकत्र काढला आहे. तुम्ही देशभरातील नेत्यांशी आणि माझ्याशी जोडलेले असल्यामुळं आम्ही ते संकट सहज पार केलं. ब्राह्मणवर्गाची आणि तुमच्या कुटुंबाची कृपा नेहमी आमच्यासोबत राहो, अशी प्रार्थना आहे. धन्यवाद."

सुनीता आहुजाचं वक्तव्य काय?
काही पंडितांचे हेतू नेहमी योग्य नसतात. आमच्याकडेही असाच एक आहे, गोविंदांचा पंडित. पूजा करवतो आणि २ लाख रुपये घेतो. मी गोविंदाला म्हणते, तू स्वतः प्रार्थना कर, त्यानं करवलेली पूजा काही कामाची नाही. देव फक्त स्वतः केलेली प्रार्थना ऐकतो. मी यावर विश्वास ठेवत नाही. दान द्यायचं असेल तर गरीबांना स्वत दान द्यावे.

 

