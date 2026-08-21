/62व्या वर्षी गोविंदा पुन्हा लग्न करणार? बायकोच्या Viral फोनकॉलमुळे खळबळ; कोणासोबत जोडलं जातंय नाव?

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा सध्या आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा यांनी अभिनेत्री राखी सावंतसोबत झालेल्या एका फोनवरील संभाषणात गोविंदाच्या दुसऱ्या लग्नाबाबत केलेल्या कथित वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आले आहे. सुनीता यांनी गोविंदा दुसऱ्या लग्नाचा विचार करत असल्याचा दावा केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे हे संभाषण फोनच्या स्पीकरवर सुरू असल्याने आसपासच्या लोकांनीही ही चर्चा ऐकली. त्यानंतर ही बातमी वेगाने पसरली. मात्र या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी एक प्रश्न आहे की, गोविंदा ज्या अभिनेत्रीशी लग्न करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे, ती नेमकी कोण?
सध्या गोविंदाचे नाव त्याच्या आगामी ‘रूपा’ चित्रपटातील अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकार हिच्यासोबत जोडले जात आहे. दोघांच्या डेटिंगच्या चर्चांनाही सोशल मीडियावर हवा मिळाली आहे. काही दिवसांपूर्वी गोविंदा आणि कोमल यांना विमानतळावर एकत्र पाहण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्या नात्याबाबतच्या चर्चांना आणखी जोर आला.
जुलै महिन्यात गोविंदाने कोमल राणी स्वर्णकार हिची आपल्या आगामी ‘रूपा’ चित्रपटातील नवी सहकलाकार म्हणून माध्यमांसमोर ओळख करून दिली होती. यानंतर दोघांच्या एकत्र दिसण्याच्या घटनांमुळे त्यांच्या नात्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र गोविंदा आणि कोमल यांच्या नात्याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही स्पष्ट घोषणा झालेली नाही.
दरम्यान, गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्या वैवाहिक नात्याबाबतही काही काळापासून चर्चा सुरू होत्या. अलीकडेच सुनीता यांनी गोविंदासोबत दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका मागे घेतल्याची बातमी समोर आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर राखी सावंतसोबतच्या फोनवरील संभाषणात सुनीतांनी गोविंदा दुसऱ्या लग्नाची तयारी करत असल्याचा दावा केल्याचे समोर आले. या वक्तव्यानंतर गोविंदाच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतच्या चर्चांना पुन्हा जोर आला आहे.
मात्र गोविंदा खरोखरच दुसरे लग्न करणार आहेत का किंवा कोमल राणी स्वर्णकारसोबत त्यांचे नाते नेमके काय आहे, याबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या चर्चांकडे केवळ अफवा किंवा रिपोर्ट्स म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.