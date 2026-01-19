'जाणूनबुजून...' विवाहबाह्य संबंधांच्या आरोपांवर गोविंदानं पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली

मुंबई - बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेता आणि सुपरस्टार गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजानं काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्यावर विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप केल्याने मनोरंजन विश्वात एकच खळबळ उडाली होती. या आरोपांनंतर गोविंदा आणि सुनीता यांच्या नात्यात तणाव निर्माण झाल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या होत्या. इतकंच नव्हे तर दोघांच्या घटस्फोटाच्या अफवाही सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांमध्ये वेगानं पसरल्या होत्या.
या सर्व घडामोडींनंतर अखेर गोविंदानं स्वतः पुढे येत या प्रकरणावर आपली बाजू मांडली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना गोविंदानं विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप, घटस्फोटाच्या अफवा आणि आपल्या कुटुंबावर होत असलेल्या परिणामांबाबत सविस्तर भाष्य केलं.
गोविंदानं आपल्याविरोधात जाणूनबुजून कट रचला जात असल्याचा आरोप केला. या कटाचा फटका केवळ आपल्यालाच नव्हे, तर आपल्या कुटुंबालाही बसत असल्याचं त्यानं सांगितलं. 'कुटुंबाला लक्ष्य करून अशा प्रकारचे आरोप केले जातात, तेव्हा त्याचा मानसिक त्रास होतो,' असं तो म्हणाला.
महिलांविषयी बोलताना गोविंदानं आपली भूमिका स्पष्ट केली. तो म्हणाला, 'माझ्या मते बहुतांश महिला चुकीच्या नसतात. मग ती माझी आई असो, आदरणीय निर्मला देवी असोत, माझी सासू असो किंवा माझ्या कुटुंबातील इतर कोणतीही महिला असो. मी कधीही त्यांच्या विरोधात जाण्याचा विचार करत नाही. मात्र काही वेळा वेगवेगळ्या विचारसरणीमुळे मतभेद निर्माण होतात आणि परिस्थिती वेगळी वळणं घेते.'
पत्नी सुनीता अहुजांबाबत बोलताना गोविंदानं तिच्या कामाचाही उल्लेख केला. 'सुनीतानं स्वतःचं एक चॅनेल सुरू केलं आहे. त्या माध्यमातून ती विविध सामाजिक, कौटुंबिक आणि वैचारिक विषयांवर चर्चा करते. तिच्या चर्चा व्यावहारिक असतात आणि महिलांना त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार मांडण्याची संधी देतात,' असं तो म्हणाला.
आपल्याविरोधात सुरू असलेल्या कटाबाबत बोलताना गोविंदानं सांगितलं की, एका जवळच्या मित्रानं त्याला याबाबत आधीच इशारा दिला होता. 'माझ्या मित्रानं मला सांगितलं होतं की तुझ्याविरोधात कट रचला जात आहे. हे कधी एक-दोन वर्षांत घडू शकतं, तर कधी अनेक वर्षांनंतरही याचे परिणाम दिसून येतात. आपण प्रार्थना करत राहतो. मात्र 14–15 वर्षांनंतर जेव्हा सर्व काही मागे पडलेलं असतं, तेव्हा हे सगळं केवळ एक प्रयोग असल्यासारखं वाटतं,' असं गोविंदानं सांगितलं.
घटस्फोटाच्या अफवांबाबतही गोविंदानं स्पष्ट भूमिका घेतली. तो म्हणाला, 'जाणूनबुजून रचलेल्या कटात अनेकदा कुटुंब अडकतं आणि त्यामुळे लोक घाबरतात. प्रत्येक जण गोविंदा नसतो. सुनीता खूप बुद्धिमान आणि सुशिक्षित महिला आहे. मात्र आजच्या काळात जर आपण गप्प राहिलो, तर लोक आपल्याला कमकुवत समजतात. त्यामुळे आज मी माझी बाजू मांडणं गरजेचं वाटलं.'
या संपूर्ण प्रकरणामुळे गोविंदा कुटुंबावर मानसिक दबाव वाढल्याचंही त्यानं नमूद केलं. 'मला असं सांगण्यात आलं आहे की या सगळ्या प्रकरणात कुटुंबातील सदस्यांचाही वापर केला जाऊ शकतो, पण त्यांना त्याची जाणीव होत नाही,' असं म्हणत गोविंदानं अप्रत्यक्ष इशाराही दिला.
दरम्यान, गोविंदाच्या या प्रतिक्रियेनंतर आता सुनीता अहुजा यांची पुढील भूमिका काय असणार, तसेच घटस्फोटाच्या अफवांवर दोघांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण येणार का, याकडे चाहत्यांचं आणि माध्यमांचं लक्ष लागलं आहे.