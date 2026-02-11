English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Govinda Speaks Out in Frustration at Karan Johar : 'हा माझ्या तावडीत सापडला तर...' करण जोहरच्या कृतीवर गोविंदाचा राग

Govinda Gets very Angry On Karan Johar: गोविंदाने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पत्नीच्या आरोपांवर भाष्य केले आणि करण जोहरविषयी असलेली नाराजीही व्यक्त केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 11, 2026, 08:58 AM IST
बॉलिवूडचे लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा सध्या ना एका कारणासाठी चर्चेत आहेत. नुकत्याच काही अफवांमध्ये म्हटले गेले आहे की, एका मराठी अभिनेत्रीसोबत अफेअरमुळे गोविंदाच्या वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण झाला आहे. या अफवांमुळे त्याचे आणि पत्नी सुनीता आहुजा यांचे संबंध बिनसल्याचे बोलले जात आहे. काही माध्यमांनी तर घटस्फोटापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता देखील उपस्थित केली आहे.

गोविंदाच्या पत्नीने त्याच्यावर काही आरोप केले असून, गोविंदाने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या आरोपांवर भाष्य केले. त्याचबरोबर, बॉलिवूडचे प्रसिद्ध निर्माता करण जोहर याबाबतही त्याने नाराजी व्यक्त केली.

'गोविंदा नाम मेरा' आणि वैयक्तिक आयुष्यावर टीका

शशांक खेतान दिग्दर्शित 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या रोमँटिक कॉमेडी 'गोविंदा नाम मेरा' या चित्रपटाबाबत गोविंदाने स्पष्ट केले की, हा सिनेमा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित असल्याचे समजले जाते. मुलाखतीत त्याने सांगितले की, चित्रपटातील कथानक त्याच्या पत्नीशी असलेल्या वैवाहिक तणावावरून प्रेरित असल्याचा आरोप केला जातो, परंतु त्याला त्याचे वैयक्तिक जीवन सिनेमाच्या कथेत रूपांतरित करणे आवडत नाही.

गोविंदाने एएनआयशी बोलताना सांगितले 'कोणीतरी माझ्या नावाने 'गोविंदा नाम मेरा' हा सिनेमा बनवला. मला वाटले, तो करण जोहरचा चित्रपट होता. त्यात असा विषय होता की प्रेयसीसोबत काहीतरी गैरसमज होतो आणि पती-पत्नीमध्ये तणाव निर्माण होतो. या लोकांनी माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. जर कधी हे माझ्या तावडीत सापडले, तर आदरणीय रजनीकांतच्या शैलीत मी त्यांना सर्वांसमोर ‘प्रसाद’ देईन, आणि तोही भर सभेत.'

गोविंदाचे हे शब्द त्यांच्या संतापाचे आणि नाराजीनं भरलेले आहेत. अभिनेता म्हणाला की, त्याचे वैयक्तिक आयुष्य सार्वजनिक चर्चा किंवा सिनेमांच्या माध्यमातून खोट्या पद्धतीने मांडले जाणे त्याला मान्य नाही.

आर्थिक परिस्थिती आणि सध्याचे कामकाज

वैयक्तिक आयुष्यातील तणावाबरोबरच गोविंदाच्या आर्थिक परिस्थितीवरही चर्चा रंगली आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बॉलिवूडचा सुपरस्टार असलेला गोविंदा आता शाळा, महाविद्यालयांमध्ये डान्स परफॉर्मन्स करत असल्याचे दिसून येते. यामुळे चाहत्यांमध्ये चिंता वाढली आहे की, गोविंदाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असेही म्हटले गेले आहे की, अभिनेता सध्या विविध प्रोजेक्ट्समधून आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चाहत्यांचे मत

गोविंदाचे चाहते त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याच्या परिस्थितीबद्दल चिंतेत आहेत. सोशल मीडियावर काही चाहत्यांनी वैवाहिक तणावावर शोक व्यक्त केला आहे, तर काहींनी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तरीही, अनेक चाहते गोविंदाला समर्थ करत आहेत आणि त्यांच्या अभिनयाच्या कौशल्यावर भर देत आहेत. सध्या गोविंदा वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करत आहेत. त्याच्या मुलाखतीतील स्पष्ट शब्द, बॉलिवूडमध्ये त्याच्या नाराजीची झलक आणि पत्नीसोबतच्या तणावाने चर्चा प्रचंड प्रमाणात वाढवली आहे. चाहत्यांमध्ये आता त्याच्या पुढील निर्णयाबद्दल उत्सुकता आहे, तसेच बॉलिवूडमधील संबंधांवर त्याचा काय परिणाम होईल, हे पाहण्यासारखे ठरले आहे.

