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गोविंदा 'या' तरुण अभिनेत्रीसोबत रिलेशनमध्ये? एअरपोर्टवर एकत्र दिसले; पत्नीची शंका खरी निघाली? फोटोंनी खळबळ

यापूर्वी गोविंदाच्या पत्नीने त्याच्या अफेअरचा पुरावा सापडला तर काय होईल याबद्दल भाष्य केलं होतं. विशेष म्हणजे तिने याच नावाच्या महिलेचं नाव घेतलं होतं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 10, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:58 AM IST
गोविंदा 'या' तरुण अभिनेत्रीसोबत रिलेशनमध्ये? एअरपोर्टवर एकत्र दिसले; पत्नीची शंका खरी निघाली? फोटोंनी खळबळ
Image Credit: एअरपोर्टवरील फोटोंमुळे एकच खळबळ (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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