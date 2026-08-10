गोविंदा 'या' तरुण अभिनेत्रीसोबत रिलेशनमध्ये? एअरपोर्टवर एकत्र दिसले; पत्नीची शंका खरी निघाली? फोटोंनी खळबळ

आपल्या अभिनयाने आणि डान्सने 1990 चं दशक गाजवणारा प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गोविंदा त्याच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आला असून यासाठी कारण ठरला आहे एअरपोर्टवरील एक प्रसंग! मुंबईत गोविंदा अशा एका अभिनेत्रीसोबत दिसून आला आहे जिच्याबद्दल त्याची पत्नी सुनीता आहुजाने केलेलं जुनं विधान आणि कथित प्रेमप्रकरण चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मुंबई विमानतळावर गोविंदा अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकारसोबत दिसला. गोविंदा आणि कोमल एकत्र दिसल्याने त्यांच्यातील कथित संबंधांबाबत पुन्हा एकदा तर्कवितर्क लावले जात आहेत. विशेष म्हणजे गोविंदा या अभिनेत्रीसोबत दिल्यामुळे त्याच्या पत्नीने म्हणजेच सुनीता आहुजा यांनी मध्यंतरी एका मुलाखतीत केलेल्या 'कोमल' नावाच्या महिलेचा उल्लेख चर्चेता आला असून हीच ती कोमल नाही ना? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई विमानतळावर पापाराझींनी गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकार यांचे फोटो काढल्यानंतर त्यांच्यातील कथित नात्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटोंमध्ये 62 वर्षीय गोविंदा या तरुण अभिनेत्रीसोबत दिसत आहे. गोविंदा आणि कोमल यांना जेव्हा पापाराझींच्या कॅमेराने एकत्र टीपलं तेव्हा कोमलने पांढऱ्या रंगाचा पोशाख परिधान केला होता. कोमलने केस मोकळे होते तसेच तिने सनग्लासेस लावले होते. तर दुसरीकडे गोविंदा कॅज्युअल लूकमध्यो होता. त्याने गडद रंगाचे सनग्लासेस लावले होते. या दोघांचं असं एकत्र दिसणं सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत आहे. अनेकांनी कोमल राणी स्वर्णकारचा संबंध त्या 'कोमल'शी जोडला आहे जिचे नाव यापूर्वी गोविंदाशी जोडले गेले होते.
सोशल मीडियावर अनेक बातम्या आणि चर्चांनानुसार गोविंदा आणि कोमल गेल्या चार वर्षांपासून कथितरित्या रिलेशनशिपमध्ये आहेत. याच बातम्यांमध्ये असाही दावा केला आहे की, या दोघांनी उत्तराखंडमधील एका कार्यक्रमातही एकत्र हजेरी लावली होती. मात्र या कथित संबंधांच्या वृत्ताला गोविंदा किंवा कोमल यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. तरीही, विमानतळावरील या नव्या फोटोंमुळे ऑनलाइन चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आलं आहे.
गोविंदाच्या पत्नीने एकेकाळी 'कोमल'बद्दल केलेलं भाष्य
गोविंदाच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांच्या अफवांवर चर्चा करताना त्याची पत्नी सुनीता आहुजाने यापूर्वी 'कोमल' या नावाचा उल्लेख केला होता. 'मिस मालिनी'ला दिलेल्या एका मुलाखतीत सुनीताला कोमल या नावाच्या महिलेसंदर्भात विचारण्यात आले होते. या संभाषणादरम्यान तिने, "याबाबत थोडा गोंधळ आहे," असं म्हटलं होतं. "मला हे नाव अजिबात आवडत नाही आणि मी ते बदलून टाकते. कोमल नावाची एक मुलगी आहे, कोणीतरी 'एक्सवायझेड' (XYZ). मला तिचा तिरस्कार वाटतो," असंही सुनिताने म्हटलं होतं. "जर मला काही पुरावा सापडला, तर मी गोविंदाला कधीच माफ करणार नाही," असा इशाराही सुनिताने दिला होता.
कोमल राणी स्वर्णकार ही उत्तर प्रदेशातील एक उदयोन्मुख अभिनेत्री आहे. कोमल राणी स्वर्णकार ही आगामी 'रूपा' (Roopa) या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करण्याच्या तयारीत आहे.