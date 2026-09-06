'मला तुमच्या पाठिंब्याची गरज...' पत्नीच्या फसवणुकीच्या आरोपांदरम्यान गोविंदाचे वक्तव्य! पहा Video

Govinda and Sunita Ahuja controversy : अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता अहुजा मागील काही काळापासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. मागील काही काळापासून गोविंदा आणि त्यांची पत्नी यांनी मिडियासमोर देखील अनेक धक्कादायक आरोप एकमेकांवर केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी गोविंदा आणि सुनीता अहुजा हे दोघेही घटस्फोट घेणार असल्याच्या बातम्या देखील आल्या होत्या. अभिनेता गोविंदाचे नाव त्याच्या आगामी सिनेमातील अभिनेत्री राणी स्वर्णकरशी जोडले जात होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत परिस्थिती बऱ्यापैकी निवळली आहे. आता पुन्हा एकदा सुनीता अहुजा आणि गोविंदाचे नाते चर्चेत आले आहे कारण अभिनेत्याने पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर वक्तव्य केले आहे.
सुनीताने तिचा पती गोविंदावर कोमल राणी स्वर्णकर नावाच्या महिलेसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप केला होता. सुनीताच्या वक्तव्यानंतर गोविंदाने तिला मर्यादेत राहण्याचा सल्ला दिला होता. आता, या अभिनेत्याने या आरोपांवर मौन सोडले असून आपल्या चाहत्यांना आवाहन केले आहे. गोविंदाने मुंबईतील एका कार्यक्रमात या वादावर उघडपणे भाष्य केले. या कार्यक्रमाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. अभिनेता गोविंदा मुंबईत आयोजित 'युथ शक्ती दहीहंडी' कार्यक्रमाला उपस्थित होता.
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पत्नी सुनिताचा उल्लेख न करता किंवा कोणत्याही विशिष्ट आरोपांवर प्रतिक्रिया न देता, त्याने अलीकडील वादावर सूचक विधान केले. गोविंदा म्हणाला, "आकाशात बऱ्याच गोष्टी लिहिल्या गेल्या आहेत. मी देवी दुर्गेला प्रार्थना करतो की ते स्पष्ट व्हावे आणि मी ते स्वच्छ करू शकेन." त्यानंतर अभिनेत्याने स्पष्ट केले की, तो त्याच्या आयुष्याच्या आणि कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर चाहत्यांच्या पाठिंब्याच्या शोधात आहे. तो म्हणाला, "मला फक्त तुमचा पाठिंबा आणि सहकार्य हवे आहे." या प्रसंगी, गोविंदाने त्याच्या आगामी चित्रपटांमधील पुनरागमनाबद्दलही चर्चा केली आणि 'रूपा' व 'दुनियादारी' हे त्याचे आगामी प्रकल्प असल्याचे उघड केले.
#WATCH Mumbai, Maharashtra: Actor Govinda participated in the Youth Shakti Dahi Handi event.— ANI (@ANI) September 5, 2026
He said, "When this endeavor is taking place, it is not just a game... We all have to carry forward the heritage of our country. We must keep in mind how we can move ahead within the… pic.twitter.com/eRYblLeHrU
अभिनेत्याने चाहत्यांना गोविंदाच्या सततच्या यशासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले. गोविंदा आणि सुनीता यांचा विवाह 11 मार्च 1987 रोजी झाला. या जोडप्याला टीना आणि यशवर्धन ही दोन मुले आहेत. आपली चित्रपट कारकीर्द घडवण्यासाठी गोविंदाने लग्नाची पहिली चार वर्षे गुप्तता पाळली होती.