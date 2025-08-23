'गोविंदाला मुलगा हवा होता, प्रसूतीदरम्यान मी मेले तरी...'; सुनिता अहुजाचा धक्कादायक खुलासा; 'मी डॉक्टरांना...'

Sunita Ahuja on Pregnancy: 1986 मध्ये अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या गोविंदाने 1987 मध्ये त्याची पत्नी सुनीता आहुजाशी गुपचूप लग्न केलं होतं. मात्र त्याने स्टारडम जाण्याच्या भीतीने हे लग्न जगापासून लपवून ठेवलं होतं. लग्नानंतर पुढच्याच वर्षी त्यांची मुलगी टीनाचा जन्म झाला. त्यानंतर जवळपास एका दशकानंतर, त्यांनी मुलगा मुलगा यशवर्धनचे या जगात स्वागत केलं. अलीकडच्या एका मुलाखतीत सुनिताने तिच्या मुलाच्या जन्माची आठवण सांगितली. गोविंदाला रडताना पाहून तिने डॉक्टरांना तिच्याऐवजी तिच्या मुलाला वाचवण्यास सांगितले होतं असा खुलासा तिने केला.
Eat Travel Repeat या युट्यूब चॅनलशी बोलताना, सुनिताला तिच्या आयुष्यातील एखाद्या फिल्मी क्षणाबद्दल विचारण्यात आलं. तेव्हा तिने त्यांच्या मुलाच्या जन्माची आठवण सांगितली. सुनिता म्हणाली, "जेव्हा मी माझ्या मुलाला यशला जन्म देत होते तेव्हा माझे वजन 100 किलो होते. माझे वजन खूप वाढले होते. मला वाटलं की मी मरेन. माझ्याकडे पाहून चिची (गोविंदा) रडू लागला. त्या काळात लिंगचाचणी कायदेशीर होती. आम्हाला माहित होतं की आम्हाला मुलगा होणार आहे. मी त्यावेळी अत्यंत नाटकीयपणे डॉक्टरांना सांगितले, 'डॉक्टर, माझ्या पतीला मुलगा हवा आहे. कृपया मुलाला वाचवा, मी या प्रक्रियेत मेले तरी ठीक आहे.' यामुळे गोविंदा आणखी रडू लागला. तो रडत होता. आमच्या सर्वांसाठी हा अत्यंत फिल्मी क्षण होता." हे सांगताना सुनिताला हसू आवरत नव्हतं.
शुक्रवारी, हॉटरफ्लायने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुनिता आहुजाने वांद्रे कौटुंबिक कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे आणि सध्या हे जोडपे कोर्टाने बंधनकारक केलेल्या नातेसंबंध समुपदेशनातून जात आहेत. तथापि, गोविंदाचे वकील ललित बिंद्रा यांनी एनडीटीव्हीला ही एक जुनी बाब आहे, जी दोघांमध्ये मिटवण्यात आली असल्याचं सांगितलं.
सुनिताने तिच्या अनेक मुलाखतींमध्ये गोविंदाच्या अफेअर्सचे संकेत दिल्यानंतर आणि ते वेगळे राहतात असे सूचित केल्यानंतर त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. एका मुलाखतीत तिने मागील 12 वर्षांपासून आपला वाढदिवस स्वतः साजरा करत असल्याचंही सांगितलं होतं. दुसऱ्या एका घटनेत, ती तिचा मुलगा यशसोबत व्हॅलेंटाईन डे साजरा करताना दिसली. फोटोग्राफर्ससोबत झालले्या संवादात तिने उपहासात्मकपणे म्हटलं होतं की, "गोविंदा आपने व्हॅलेंटाईन के साथ गया है (गोविंदा त्याच्या व्हॅलेंटाईनसोबत गेला आहे)."
फेब्रुवारीमध्ये गोविंदाच्या टीमने दोघांमध्ये समेट झाल्याचे सांगितले तेव्हा घटस्फोटाच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या.
FAQ
1) गोविंदा आणि सुनीता यांच्यातील घटस्फोटाच्या चर्चा काय आहेत?
2024 मध्ये गोविंदा आणि सुनीता यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्या. डिसेंबर 2024 मध्ये सुनीताने बांद्रा कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला, ज्यामध्ये गोविंदावर व्यभिचार, क्रूरता आणि परित्याग (Hindu Marriage Act, 1955, Section 13 (1) (i), (ia), (ib)) यांचे आरोप ठेवले. मे 2025 मध्ये गोविंदाला समन्स बजावण्यात आले, पण तो कोर्टात हजर राहिला नाही. सुनीता नियमितपणे सुनावणी आणि समुपदेशन सत्रांना उपस्थित राहिल्या. मात्र, गोविंदाच्या वकिलाने आणि कौटुंबिक मित्र ललित बिंदाल यांनी हे दावे फेटाळले, असे सांगितले की दोघेही एकत्र आहेत.
2) सुनीता यांनी घटस्फोटाच्या अफवांबाबत काय सांगितले?
सुनीता यांनी त्यांच्या पहिल्या यूट्यूब व्लॉगमध्ये (14 ऑगस्ट 2025) मुंबईच्या महालक्ष्मी मंदिरात भावनिक होताना सांगितले की, त्या लहानपणापासून मंदिरात जातात आणि गोविंदाशी लग्न व्हावे यासाठी प्रार्थना केली होती. त्यांनी म्हटले, “जो कोणी माझं घर तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला माता काळी माफ करणार नाही. चांगल्या माणसाला आणि चांगल्या स्त्रीला दुखवणे बरोबर नाही.” त्यांनी अफवांना ‘निराधार’ म्हणत त्यावर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले.
3) गोविंदाच्या मराठी अभिनेत्रीशी संबंध असल्याच्या अफवा काय आहेत?
काही अहवालांनुसार, गोविंदाचे 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीशी जवळीक असल्याने त्यांच्या नात्यात दुरावा आला. या दाव्यांना कोणताही ठोस पुरावा नाही, आणि गोविंदाचे व्यवस्थापक शशी सिन्हा यांनी या अफवा खोट्या असल्याचे सांगितले. निर्माते पहलाज निहालानी यांनीही सांगितले की, गोविंदा आणि सुनीता यांचे ‘अमर प्रेम’ कोणीही तोडू शकत नाही, मग गोविंदाचे कितीही अफेअर्स असले तरी