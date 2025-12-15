मराठमोळ्या अंकिता लोखंडेचं छत्तीसगड कनेक्शन; जीएसटी विभागाच्या झडतीमध्ये 27000000 कोटींचा पर्दाफाश?

अंकिता लोखंडे आणि तिचा पती विकी जैन हे माराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील एक पॉवर कपल आहे. या वेळी त्यांच्या चर्चेत येण्याचं कारण काही निराळंच आहे. ते आता कायदेशीर अडचणीत सापडले असून छत्तीसगड राज्य जीएसटी विभागाने या जोडप्याची कसून झडती घेतली.
नेमकं प्रकरण काय?
अंकिता लोखंडे आणि तिचा पती विकी जैन कायदेशीर अडचणींना तोंड देत आहेत. छत्तीसगड राज्य जीएसटी विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या कारवाईनुसार घोटाळा शोध मोहिमेत बिलासपूर येथील एका कोळसा कंपनीचा समावेश होता. या घोटाळ्यामध्ये अंकिताच्या व्यावसायिक कुटुंबाचा संबंध समोर आला आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बिलासपूरमधील अनेक ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये तीन प्रमुख कोळसा व्यवसायांमधून एकूण 27.5 कोटी रुपयांचा कर जप्त करण्यात आला.
राज्य जीएसटी सचिव मुकेश बन्सल यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई सुरू करण्यात आली. रायपूरमधील अंमलबजावणी पथकांनी महावीर कोळसा वॉशरी, फील कोळसा आणि पारस कोळसा आणि बेनिफिशिएशनशी संबंधित ११ ठिकाणी एकाच वेळी शोध घेतला. ही कारवाई १२ डिसेंबर रोजी सकाळी सुरू झाली आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिली. छाप्यांमध्ये कार्यालये, निवासी संकुले, वॉशरी आणि औद्योगिक स्थळांचा समावेश होता.
अंकिता आणि विकीवरील संशय
अंकिता आणि विक्कीच्या कुटुंबाचा समावेश असलेल्या शोध मोहिमेदरम्यान दिसून येत आहे. कोळशातील गैर व्यवहारात या दोघांसह अनेकांचे नाव एकामगून एक समोर येत आहे.
अंकिता आणि विकीची Anniversary
ही बातमी समोर येण्याआधीच अंकिता आणि विक्कीने त्यांच्या लग्नाचा चौथ्या वाढदिवस खूप सुंदर पद्धतीने साजरा केला. त्यावेळी अंकिताने एक पोस्ट केली होती. त्यात लिहिले होते, "आमची चार वर्षे एकत्र, वाढणे, शिकणे, पडणे आणि वाढणे... आम्ही अडचणीत आणि वाईट काळात एकमेकांना साथ दिली आहे, कठीण काळातही प्रेम निवडले आहे. आम्ही जे साधलं आहे ते काळाच्या पलीकडे जाते; ते आहे विश्वास, संयम, मैत्री आणि घर."
अंकिताने काही दिवसांपूर्वीच व्हिडिओ शेअर केला त्याला सुंदर कॅप्शनही दिली होती, "जर चार वर्षे अशीच मजेत गेली, तर आपण पुढे दीर्घ आयुष्यासाठी तयार आहोत... नेहमीच... #AnVI ची कहाणी." अंकिताने तिच्या आयुष्याची झलक दाखवणारा एक व्हिडिओ देखील पोस्ट केला.