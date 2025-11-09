English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वडील आणि मुलाने बनवले एकाच नावाचे दोन चित्रपट, दोन्ही ठरले सुप्पर हिट

Farahan Akhtar at Aap ki adalat: बॉलिवूडचा 'मिल्खा सिंग' अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता, गायक आणि लेखक अशा वेगळ्या भूमिका चोखपणे पार पाडणारा कलाकार फरहान अख्तर हा टीव्ही शो 'आप की अदालत'मध्ये पोहोचला. या अदालतमध्ये त्याने केलेल्या गप्पागोष्टी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. 

Updated: Nov 9, 2025, 03:41 PM IST
(photo credit - Social Media)

Farahan Akhtar at Aap ki adalat इंडिया टीव्हीच्या 'आप की अदालत' या कार्यक्रमात फरहान अख्तरने रजत शर्मा यांच्या तीव्र प्रश्नांना उत्तरे दिली. कलाकार म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीच्या इतक्या वर्षांमध्ये घडलेल्या मनोरंजक घटनांबद्दलही त्यांनी मोकळेपणाने भाष्य केले. फरहान अख्तर हा त्याच्या चित्रपट दिग्दर्शनापेक्षा त्याच्या मिल्खा सिंग या अभूतपुर्व भूमिकेसाठी ओळखला जातो त्याने त्याच्या 'डॉन' चित्रपटाबद्दल आणि त्यांनी त्यांच्या वडिलांची कथा 'डॉन' पुन्हा एकदा का बनवली? तसेच शाहरुख खानसोबत डॉन चित्रपट करुन इतिहास का घडवला याबद्दलही सांगितले. फरहानने 2006 मध्ये शाहरुख खानसोबत 'डॉन' चित्रपट बनवला होता. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणाऱ्या फरहानने हे देखील सांगितले की त्यांना त्यांच्या वडिलांनी लिहिलेला हा चित्रपट बनवण्याची कल्पना कशी सुचली? त्याच्या वडलांच्या चित्रपटामध्ये अमिताभ बच्चन यांनी दमदार भूमिका साकारली होती.

फरहान म्हणाला, "मला 'डॉन' हा चित्रपट खूप आवडला. ही एक अशी कथा होती जी मला उत्साहित करत होती. म्हणूनच मी हा चित्रपट पुन्हा बनवण्याचा निर्णय घेतला." शाहरुख खान अभिनीत फरहान अख्तरचा 'डॉन' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुप्पर हिट ठरला. शिवाय, हा चित्रपट अमिताभ बच्चनच्या 'डॉन'इतकाच लोकप्रिय झाला. या चित्रपटासोबतच फरहानने 'आप की अदालत'मध्ये त्याच्या आयुष्यातील अनेक अनुभव शेअर केले. त्याने त्याच्या वडिलांसोबतच्या त्याच्या नात्याचाही खुलासा केला. 

वडिलांशी बोलण्यास का घाबरतो?
इंडिया टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत फरहानने खुलासा केला की तो त्याच्या वडिलांच्या खूप जवळ आहे. तरीही, तो त्यांच्याशी हिंदीत बोलण्यास घाबरतो. "मी माझ्या वडिलांशी इंग्रजीत बोलण्याचा प्रयत्न करतो कारण मला भीती वाटते की मी त्यांच्यासमोर चूक करेन," तो म्हणाला. "जरी ते मला सांगतात की तुझे बोलणे चांगले आहे, तरी तू हिंदीत का बोलत नाहीस? मला नेहमीच भीती वाटते कारण त्याचे हिंदी भाषेवर चांगले प्रभुत्व आहे." 

फरहान अख्तरचा आगामी चित्रपट?
फरहान अख्तर सध्या त्याच्या आगामी '120 बहादूर' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तयारी करत आहे. हा चित्रपट भारतीय सैन्यातील शूर सैनिकांच्या शौर्याची कहाणी सांगतो.

ट्रेलर पहा

 

मिल्खा सिंग यांनी फरहानला दिली खास भेट 
फरहान म्हणाला, "आम्ही चंदीगडला गेलो तेव्हा मिल्खा सिंगने मला रोम ऑलिंपिकमध्ये घातलेले बूट भेट दिले." तो पुढे म्हणाला, "एक मनोरंजक घटना घडली. चित्रपटात एका ऑस्ट्रेलियन मुलीसोबतचा एक रोमँटिक सीन होता. आम्ही मिल्खा जींना विचारले की त्यांना या रोमँटिक सीनवर काही आक्षेप आहे का? मिल्खा जी लाजले. त्यांचा चेहरा लाल झाला, पण आंटी जी (त्यांच्या पत्नी) म्हणाल्या, 'नाही, नाही, तुम्ही दाखवा. आम्ही भेटण्यापूर्वी त्याचे खूप अफेअर होते. तो त्याच्या तरुणपणी हार्टथ्रॉब होता.'

