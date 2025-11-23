English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Updated: Nov 23, 2025, 10:10 AM IST
विक्की कौशलच्या 'छावा'लाही मागे सारत 'हा' चित्रपट मोडतोय मोठमोठे विक्रम

Laalo Shree Krirsh Sada Sahayte Movie: बॉलिवूडप्रमाणेच गुजराती चित्रपटही प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर स्थान मिळवत आहे. नुकताच प्रदर्शित झालेला 'लालो श्री कृष्णा सदा सहायते' हा चित्रपट गुजराती सिनेसृष्टीला नवीन उंचीवर घेऊन गेला आहे. 10 ऑक्टोबरला चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट अजूनही बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने कमाईच्या बाबतीत अनेक मोठ्या चित्रपटांचे विक्रम मोडले आहेत. आता, या यादीत विकी कौशलचा 'छावा'देखील सामील झाला आहे.

'लालो श्री कृष्ण सदा सहायते'ची रग्गड कमाई
'लालो कृष्ण सदा सहायते' हा चित्रपट आता सहाव्या आठवड्यातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे, त्याने 'छावा'ला मागे टाकले आहे. या चित्रपटाने सहाव्या आठवड्यात तब्बल 24.40 कोटी रुपये कमावले. गेल्या शुक्रवारी चित्रपटाने 2.75 कोटी, शनिवारी5.50 कोटी, रविवारी 6.50 कोटी, सोमवारी 2.50 कोटी, मंगळवारी 3 कोटी, बुधवारी 2.65 कोटी आणि गुरुवारी सुमारे 2.50 कोटींची कमाई केली. काही अहवालांनुसार, चित्रपटाची एकूण कमाई आतापर्यंत 65 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे.

चित्रपटाचं बजेट ऐकून थक्क व्हाल
करण जोशी, रिवा रच्छ, श्रुहद गोस्वामी, अंशु जोशी आणि किन्नल नायक यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'लालो कृष्णा सदा सहायते' हा चित्रपट फक्त 50 लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. अंकित साकिया दिग्दर्शित हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन सुमारे दीड महिना झाला आहे आणि तो अजूनही प्रेक्षकांना प्रभावित करत आहे. तो दररोज कोट्यवधी रुपये कमवत आहे. यशाच्या शिखरावर पोचलेल्या या चित्रपटाची कमाई साहव्या आठवड्यातही थांबायचं नाव घेत नाहीये.

विक्कीच्या चित्रपटाला किती कोटींनी पछाडलं?
विकी कौशल (Vicky Kaushal) च्या 'छावा' चित्रपटाने सहाव्या आठवड्यात 16.30 कोटींची कमाई केली. अभिनेत्याचा हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुत्र आणि मराठा साम्राज्याचे दुसरे शासक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित होता. या चित्रपटात संभाजी महाराजांचा औरंगजेबाविरुद्ध लढ्याची काहानी असून चित्रपटाची कथा आणि विकीच्या अभिनयाने अनेकांची मने जिंकली. द्वरिकाधीश श्री कृष्णावर आधारित या चित्रपटाने छावा चित्रपटाला 8 कोटी जास्त कमाई करत मागे सारले आहे.

महाराष्ट्र बातम्या