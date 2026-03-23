रोहित शर्मासोबत दिसला ‘गुलाबी साडी’ फेम संजू राठोड; VIDEO पाहून चाहते खुश

Sanju Rathod Meets Rohit Sharma: मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल कार्यक्रमात संजू राठोडने सहभाग घेतला. गाण्यांनी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करत त्याने रोहित शर्माची भेट घेत आपले स्वप्न साकार केले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 23, 2026, 04:44 PM IST
कोणताही सण, लग्नसमारंभ, हळद किंवा वरात—‘गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल...’ हे गाणं लागलं की, वातावरणच रंगतं. या गाण्याने तरुणाईपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना अक्षरशः थिरकायला लावलं आहे. या एका गाण्यामुळे एका सर्वसामान्य मुलाला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि तो घराघरात पोहोचला. तो म्हणजे सुप्रसिद्ध गायक Sanju Rathod.

संजू राठोड केवळ गायकच नाही, तर गीतकार म्हणूनही ओळखला जातो. त्याने अनेक हिट गाणी दिली असून, त्याच्या ‘गुलाबी साडी’ या गाण्याने भारतातच नव्हे तर परदेशातही मोठा धुमाकूळ घातला आहे. सोशल मीडियावर या गाण्याचे असंख्य रील्स, व्हिडिओ आणि डान्स क्लिप्स व्हायरल झाल्या आहेत. त्यामुळे संजू राठोडची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

दरम्यान, नुकताच इंडियन प्रीमियर लीगमधील Indian Premier League 2026 हंगामात Mumbai Indians संघाच्या एका विशेष कार्यक्रमासाठी संजू राठोडला आमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात संजूने आपल्या लोकप्रिय गाण्यांवर सादरीकरण करत उपस्थित प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. विशेष म्हणजे, ‘गुलाबी साडी’ हे गाणं सुरू होताच संपूर्ण प्रेक्षागृहात जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं आणि सर्वजण त्याच्या तालावर नाचताना दिसले.

याच कार्यक्रमात संजू राठोडसाठी एक अत्यंत खास क्षण घडला. लहानपणापासून ज्याला भेटण्याचं स्वप्न त्याने पाहिलं होतं, त्या ‘मुंबईच्या राजा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या Rohit Sharma यांची त्याला प्रत्यक्ष भेट घेण्याची संधी मिळाली. हा क्षण संजूसाठी अविस्मरणीय ठरला.

संजूने या भेटीचा एक व्हिडिओ आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये संजू राठोड रोहित शर्माकडे नम्रपणे ऑटोग्राफ मागताना दिसतो. रोहितनेही आनंदाने त्याच्या टी-शर्टवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि हात मिळवून हा खास क्षण साजरा केला.

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, चाहत्यांकडून त्यावर लाईक्स आणि कमेंट्सचा अक्षरशः वर्षाव होत आहे. अनेकांनी संजूच्या या क्षणाला “खऱ्या अर्थाने फॅन मोमेंट” असे म्हटले आहे.

व्हिडिओ शेअर करताना संजू राठोडने भावूक कॅप्शन लिहिले—“आज लहानपणीचं एक स्वप्न पूर्ण झालं. धन्यवाद रोहित शर्मा, राजा माणूस… Childhood Dream Turned Into Reality.” या कॅप्शनमधून त्याचा आनंद आणि भावना स्पष्टपणे दिसून येतात.

संजू राठोड आणि रोहित शर्मा यांच्या या भेटीमुळे सोशल मीडियावर सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. चाहत्यांनी दोघांच्याही साधेपणाचे आणि जिव्हाळ्याच्या स्वभावाचे कौतुक केले आहे.

या घटनेमुळे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले आहे की, मेहनत, प्रतिभा आणि चिकाटीच्या जोरावर एक सामान्य व्यक्तीही आपल्या स्वप्नांच्या जवळ पोहोचू शकतो. संजू राठोडची ही यशोगाथा आणि त्याचा ‘फॅन मोमेंट’ सध्या अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

