Roopal Tyagi gets married : मनोरंजन विश्वात लग्नांचा सिलसिला सुरूच! सारा खाननंतर आणखी एक चर्चित अभिनेत्री विवाहबद्ध झाली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 7, 2025, 05:40 PM IST
गुंजनच्या लग्नाची सोशल मीडियावर धूम; पण तिचा जोडीदार कोण आहे, माहितीये?

हिंदी टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय मालिका ‘सपने सुहाने लडकपन के’ मधील गुंजनची भूमिका करून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी अभिनेत्री रुपल त्यागी अखेर सात फेऱ्यांमध्ये अडकली आहे. 5 डिसेंबर रोजी मुंबईत कुटुंबीय आणि काही जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत तिचा आणि प्रियकर नोमिषचा विवाहसोहळा मोठ्या आनंदात पार पडला. काही दिवसांपासून तिच्या लग्नाची चर्चा सुरु होती आणि आता तिच्या विवाहाचे हटके फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत.

अनोख्या ठिकाणी झाले लग्न

रुपलच्या लग्नाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती म्हणजे तिच्या विवाहस्थळाची. त्यांनी लग्नासाठी निवडलेले हॉटेल मुंबई विमानतळाच्या अगदी शेजारी असल्याने पार्श्वभूमीत धावपट्टी, विमानांची ये-जा आणि लाईट्स दिसणारे दृश्य फोटोंना वेगळाच लूक देते. या हटके सेटींगमुळे रुपलच्या लग्नाची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होत आहे.

रुपल–नोमिषचा पारंपरिक आणि एलिगंट लूक

लग्नासाठी रुपलने लाल रंगाचा पारंपरिक लेहेंगा निवडला होता. सोन्याचे दागिने, मांगटिक्का आणि लाल–पांढऱ्या चूड्यांमध्ये ती अत्यंत सुंदर दिसत होती. तिच्या लेहेंग्यावर ‘रुपल’ आणि ‘नोमिष’ची नावं एकत्र करून बनवलेला #Roonom असा खास कमरबंद हा लूकचा आकर्षक भाग ठरला. नोमिषनेही पारंपरिक वधूवर वेषात साधेपणात उठून दिसणारा लूक केला होता.

प्रणयकथेची सुरुवात

नोमिष हा व्यवसायानं अ‍ॅनिमेशन इंडस्ट्रीमध्ये कार्यरत आहे. दोघांची ओळख दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत झाली. हळूहळू ही ओळख मैत्रीत आणि नंतर प्रेमात परिवर्तीत झाली. काही दिवसांपूर्वीच नोमिषने गुडघ्यावर बसून रोमँटिक पद्धतीने रुपलला प्रपोज केले होते. अंगठी आणि फुलांचा गुच्छ देत केलेल्या या खास क्षणांचे फोटो रुपलने सोशल मीडियावर शेअर केले होते आणि 'Forever Yes' असे कॅप्शन लिहिले होते.

आता उत्सुकता रिसेप्शनची

रुपल–नोमिषच्या रिसेप्शनचे आयोजन 8 डिसेंबर रोजी करण्यात येणार आहे. या समारंभात अनेक टीव्ही कलाकार, नातेवाईक आणि मित्रमंडळी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. रुपल त्यागीचं लग्न आता छोट्या पडद्यावरील चर्चेचा प्रमुख विषय ठरलं असून, चाहत्यांकडून नवदांपत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

FAQ

रुपल त्यागीचा विवाह कुठे झाला?
रुपल त्यागीचा विवाह मुंबईतील विमानतळालगत असलेल्या एका खास हॉटेलमध्ये झाला, ज्याची पार्श्वभूमी फोटोंमध्ये विशेष आकर्षण ठरली.

रुपल त्यागीच्या नवऱ्याचे नाव काय आणि तो काय करतो?
रुपलच्या नवऱ्याचे नाव नोमिष आहे. तो अ‍ॅनिमेशन इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो.

रुपल–नोमिषच्या रिसेप्शनची तारीख कधी आहे?
या नवदांपत्याचे रिसेप्शन 8 डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आले आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

