कधी लग्नात गायली गाणी, एका गाण्याने बदललं आयुष्य, आज आहे टॉपचा गायक

Guru Randhawa : पंजाबी ते बॉलिवूड या दोन्ही इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या गुरु रंधावाच्या प्रत्येक गाण्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळते. ‘कत्ल’, ‘अजुल’, ‘सिर्रा’, ‘लाहौर’, ‘हाय रेटेड गबरू’ अशी अनेक गाणी आजच्या जनरेशनच्या प्लेलिस्टमध्ये कायम धमाल करताना दिसतात. पण, या यशामागे त्याची अपार मेहनत आणि चिकाटी दडलेली आहे.
गुरु रंधावाचे खरे नाव गुरशरणजोत सिंह रंधावा आहे. लहानपणापासूनच त्यांना संगीताची आवड होती. शालेय जीवनात ते नेहमी गाण्यांच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेत. करिअरची सुरुवात त्याने छोट्या-छोट्या स्टेज शो आणि लग्न समारंभांमध्ये गाऊन केली. त्याचं पहिलं गाणं ‘सेम गर्ल’ वर्ष 2012 मध्ये प्रसिद्ध झाला. मात्र ते फारसं गाजलं नाही.
2013 मध्ये त्याने ‘पेज वन’ नावाचं पहिलं अल्बम रिलीज केलं. पण खरी लोकप्रियता मिळाली ती 2015 मध्ये आलेल्या ‘पटोला’ या गाण्यामुळे. हे गाणं त्याने प्रसिद्ध रॅपर बोहेमियासोबत गायलं होतं. याच गाण्यामुळे गुरु रंधावाला ‘गुरु’ हे नाव मिळालं आणि त्याचं नशिब पालटलं.
‘पटोला’नंतर गुरु रंधावाने कधी मागे वळून पाहिलं नाही. त्याने या गाण्यानंतर अनेक हिट गाणी दिली. ज्यामध्ये लाहौर, हाय रेटेड गबरू, सूट, बन जा रानी, मेड इन इंडिया, ईशारे तेरे, तेरे ते, स्लोली स्लोली आणि दारु वारगी अशा गाण्यांचा समावेश आहे.
ही सर्व गाणी सुपरहिट ठरली. त्याच्या गाण्यांना यूट्यूबवर प्रचंड व्ह्यूज मिळाले. ‘लाहौर’ला 1.1 बिलियनपेक्षा जास्त तर ‘हाय रेटेड गबरू’ला 1.2 बिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेक गाण्यांना 500 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले असून आजही लग्न समारंभ, पार्ट्यांमध्ये ही गाणी हमखास वाजतात.
पंजाबी गाण्यांमधील प्रचंड यशानंतर गुरु रंधावाने 2017 मध्ये आलेल्या ‘हिंदी मीडियम’ चित्रपटातील ‘सूट सूट करदा’ या गाण्याद्वारे बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर ‘तुम्हारी सुलु’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’, ‘नवाबजादे’, ‘ब्लॅकमेल’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी गाणी गायली.
सध्या गुरु रंधावाचं नवीन गाणं ‘अजुल’ प्रचंड चर्चेत आहे. या गाण्यावर शालेय मुलींची प्रतिमा खराब केल्याचा आरोप होत आहे. तरीसुद्धा हे गाणं तरुणाईच्या जिभेवर आहे आणि 40 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज यूट्यूबवर या गाण्याला मिळाले आहेत.