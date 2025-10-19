घटस्फोटांच्या चर्चा सुरु असतानाच अभिनेत्रीने बदलले आडनाव, लग्नाचे फोटोही केले डिलेट

Actress Changes Surname: टीव्ही इंडस्ट्रीपासून साऊथ सिनेमापर्यंत आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारी सुंदर अभिनेत्री हंसिका मोटवानी सध्या तिच्या वैवाहिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. मागील काही दिवसांपासून तिच्या घटस्फोटाच्या अफवा जोरात आहेत. दरम्यान, तिने आपल्या इंस्टाग्राम प्रोफाईलवरील नावात छोटासा बदल करून चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.
हंसिकाने अलीकडेच आपल्या नावाची स्पेलिंग बदलली आहे. आता ती स्वतःला ‘Hansika Motwanni’ (दोन “n” सह) असं लिहिते. हा बदल पाहताच चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे की, हा निर्णय न्युमरॉलॉजी, म्हणजेच अंकशास्त्राशी संबंधित आहे का, की यामागे काही वैयक्तिक कारण आहे?
हंसिकाने अजूनही या बदलामागचं खरं कारण स्पष्ट केलं नाही. पण फिल्मी दुनियेत स्पेलिंग बदलणं ही काही नवी गोष्ट नाही. अनेक कलाकारांनी आपलं करियर, भाग्य आणि एनर्जी पॉझिटिव्ह करण्यासाठी अशी पावलं उचललेली आहेत. त्यामुळे हंसिकानेही तसाच विचार केला असावा असं चाहत्यांना वाटतं.
हंसिकाने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात बालकलाकार म्हणून केली होती. ती प्रसिद्ध टीव्ही शो ‘शाका लाका बूम बूम’ मधून घराघरात पोहोचली. त्यानंतर ती ऋतिक रोशनच्या ‘कोई मिल गया’ या चित्रपटात झळकली. 2007 मध्ये हंसिकाने अल्लू अर्जुनसोबत ‘देशमुदुरु’ या चित्रपटातून साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीत पाऊल ठेवलं आणि ती लवकरच तमिळ आणि तेलुगु चित्रपटसृष्टीतील टॉप हिरोईन बनली. तिच्या ‘महा’, ‘बोगन’, ‘रोमिओ ज्युलिएट’ अशा अनेक चित्रपटांनी चांगली कमाई केली.
डिसेंबर 2022 मध्ये हंसिकाने बिझनेसमन सोहेल खतूरिया याच्याशी लग्न केलं होतं. जयपूरच्या मुंडोटा फोर्टमध्ये झालेलं हे लग्न अतिशय भव्य होतं. तिच्या लग्नाचं कव्हरेज ‘लव्ह, शादी, ड्रामा’ या जिओहॉटस्टार डॉक्यूसिरीजमध्ये दाखवलं गेलं. ज्यामुळे प्रेक्षकांना तिच्या वैवाहिक जीवनाची झलक पाहायला मिळाली होती.
मात्र, आता चर्चांनुसार हंसिका सध्या आईसोबत राहत आहे तर सोहेल आपल्या पालकांसोबत शिफ्ट झाला आहे. हंसिकाने आपल्या इंस्टाग्रामवरील लग्नाच्या बहुतेक फोटोंना डिलीट केलं आहे आणि जुलैनंतर तीने कोणतीही नवी पोस्ट केलेली नाही. यामुळे तिच्या लग्नाबाबतच्या अफवा आणखी बळावल्या आहेत.
सोहेलने या सगळ्याबद्दल बोलताना 'हे सर्व खोटं आहे' असं सांगितलं तर हंसिकाने यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. सध्या दोघांनीही आपल्या वैवाहिक स्थितीवर अधिकृत विधान देणं टाळलं आहे.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, सोहेल खतूरिया आधी हंसिकाची बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाजचा नवरा होता. 2016 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला आणि नंतर सोहेल आणि हंसिका एकमेकांच्या जवळ आले.
FAQ
हंसिका मोटवानीने आपल्या इंस्टाग्रामवर नावाची स्पेलिंग का बदलली?
हंसिकाने आपल्या नावाची स्पेलिंग ‘Hansika Motwani’ मधून ‘Hansika Motwanni’ (दोन ‘n’ सह) केली आहे. या बदलामागचं कारण तिने स्पष्ट केलं नाही, पण चाहत्यांना वाटतं की हा न्युमरॉलॉजी (अंकशास्त्र) किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे असावा. फिल्मी दुनियेत असे बदल करणं सामान्य आहे, ज्यामुळे करियर आणि भाग्य पॉझिटिव्ह होतं असं मानलं जातं.
हंसिका मोटवानीच्या करियरची सुरुवात कशी झाली आणि तिचं यश काय आहे?
हंसिकाने बालकलाकार म्हणून ‘शाका लाका बूम बूम’ या टीव्ही शोमधून सुरुवात केली आणि ‘कोई मिल गया’ (ऋतिक रोशनसोबत) मधून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. २००७ मध्ये अल्लू अर्जुनसोबत ‘देशमुदुरु’ मधून साऊथ इंडस्ट्रीत आली. ‘महा’, ‘बोगन’, ‘रोमिओ ज्युलिएट’ सारख्या तमिळ-तेलुगु चित्रपटांनी तिला टॉप हिरोईन बनवलं.
हंसिका मोटवानीचं लग्न कधी आणि कसं झालं?
डिसेंबर २०२२ मध्ये हंसिकाने बिझनेसमन सोहेल खतूरिया यांच्याशी जयपूरच्या मुंडोटा फोर्टमध्ये भव्य लग्न केलं. हे लग्न ‘लव्ह, शादी, ड्रामा’ या जिओहॉटस्टार डॉक्यूसिरीजमध्ये दाखवलं गेलं, ज्यामुळे प्रेक्षकांना वैवाहिक जीवनाची झलक मिळाली.