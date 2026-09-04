'हनुमान अंश'ची बॉक्स ऑफिसवर चौथ्या आठवड्यात जोरदार घोडदौड; 'धुरंधर २'चा मोडला' विक्रम

हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी करत आहे. विशेषतः चौथ्या आठवड्यातील त्याची कमाई एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नाही. पहिल्या आठवड्यात १.०८ कोटी रुपयांच्या कमाईसह सुरुवात केल्यानंतर, या चित्रपटाने केवळ चौथ्या आठवड्यात ६० कोटींहून अधिक कमाई करून भारतीय बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आहे. या आकडेवारीसह, चित्रपटाने बॉलीवूडचा प्रचंड गाजलेला चित्रपट 'धुरंधर २'ला मागे टाकले असून एक नवा महत्त्वपूर्ण विक्रम प्रस्थापित केला आहे. चला तर मग, २८ व्या दिवसाच्या कमाईवर एक नजर टाकूया.
मर्यादित बजेटमध्ये बनलेल्या 'हनुमान अंश'ने मोठ्या चित्रपटांनाही मागे टाकले आहे. प्रदर्शनाच्या २८ व्या दिवशी या चित्रपटाने 'टॉक्सिक' (Toxic) सारख्या ५०० कोटींची कमाई करणाऱ्या चित्रपटालाही मागे टाकले.
'सॅकनिल्क'च्या (Sacnilk) आकडेवारीनुसार, 'हनुमान अंश'ने चौथ्या गुरुवारी - म्हणजेच प्रदर्शनाच्या २८ व्या दिवशी - तब्बल ११ कोटी रुपयांची कमाई केली.२७ व्या दिवशी झालेल्या ७.७५ कोटी रुपयांच्या कमाईच्या तुलनेत ही ४१.९४% वाढ आहे - जी खरोखरच आश्चर्यकारक बाब आहे.
चित्रपटाने चौथ्या आठवड्यात ६१ कोटी रुपये (निव्वळ) कमावले. तिसऱ्या आठवड्यातील १०.४ कोटी रुपयांच्या कमाईच्या तुलनेत चौथ्या आठवड्यातील ही कमाई ८६.५४% अधिक आहे.
भारतीय बॉक्स ऑफिसवर २८ दिवसांत चित्रपटाची एकूण निव्वळ कमाई आता ७२.८८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
त्याच वेळी, त्याची एकूण 'ग्रॉस' (gross) कमाई ८६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. चौथ्या आठवड्यात सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलीवूडमधील दुसरा चित्रपट ठरला आहे.
प्रदर्शनाच्या चौथ्या आठवड्यात ६१ कोटी रुपये कमावून 'हनुमान अंश'ने एक मोठा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. चौथ्या आठवड्यात हा चित्रपट आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलीवूडमधील दुसरा चित्रपट ठरला आहे. 'धुरंधर २' (५६ कोटी रुपये) या चित्रपटाला मागे टाकत या चित्रपटाने या यादीत दुसरे स्थान पटकावले आहे. विशेष म्हणजे, 'धुरंधर' (११५.७ कोटी रुपये) हा चित्रपट या यादीत अव्वल स्थानी आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'हनुमान अंश' हा चित्रपट १.८ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आला होता. कमाईचा विचार करता, या चित्रपटाने आतापर्यंत ७२.८८ कोटी रुपये (निव्वळ) कमावले आहेत. परिणामी, २८ दिवसांच्या कालावधीत या चित्रपटाने ७१.०८ कोटी रुपयांचा परतावा मिळवला असून, ३,९४८.८८% इतका प्रचंड नफा नोंदवला आहे. या कामगिरीमुळे हा चित्रपट 'ब्लॉकबस्टर' ठरला आहे.