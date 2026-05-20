/Birthday Special: भाऊ आणि वडिलांचा वेगवेगळ्या वेळी एकाच प्रकारे मृत्यू, मानसिक आघातामुळे अंत्यसंस्कारही करू शकला नाही अभिनेता!

Happy Birthday JR NTR: दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार आहेत. परंतु त्यातील सर्वात लोकप्रिय आणि प्रभावशाली अभिनेत्यांपैकी एक म्हणजे ज्युनिअर एनटीआर (Jr. NTR). आज २० मे १९८३ रोजी ज्युनिअर एनटीआरचा 43 वा वाढदिवस आहे. जागतिक स्तरावर ओळखला जाणारा हा एक भारतीय स्टार आहे. दमदार अभिनय, जबरदस्त डान्स, संवादफेक आणि स्क्रीन प्रेझेन्समुळे त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. मात्र या यशामागे संघर्ष, टीका, वैयक्तिक वेदना आणि अनेक चढ-उतारांनी भरलेला मोठा प्रवास दडलेला आहे.
याच पूर्ण नाव नंदमुरी तारक रामाराव असून घरात त्यांना प्रेमाने ‘तारक’ म्हणतात. ते तेलुगू चित्रपटसृष्टी आणि आंध्र प्रदेशच्या राजकारणातील अत्यंत प्रभावशाली कुटुंबातून आले आहेत. त्याचे आजोबा एन. टी. रामाराव (N. T. Rama Rao) हे तेलुगू सिनेमातील महानायक तर होतेच, पण आंध्र प्रदेशचे तीन वेळा मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे संस्थापकही होते. त्यामुळे अभिनय आणि राजकारणाचा वारसा त्याला घरातूनच मिळाला.
त्यांचे वडील नंदामुरी हरिकृष्ण (Nandamuri Harikrishna) हे देखील अभिनेते आणि प्रभावशाली राजकारणी होते. निवडणूक प्रचारसभांमध्ये त्यांची प्रचंड लोकप्रियता होती आणि मोठी गर्दी खेचण्याची क्षमता त्यांच्यात होती. हीच लोकप्रियता पुढे ज्युनिअर एनटीआरमध्येही दिसून आली.
ज्युनिअर एनटीआर याने लहान वयातच अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. अवघ्या आठव्या वर्षी त्याने ‘ब्रह्मऋषी विश्वामित्र’ या चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून पदार्पण केलं. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन त्याच्या आजोबांनी केलं होतं. लहानपणापासूनच त्याने कुचिपुडी नृत्याचं प्रशिक्षण घेतलं आणि याच नृत्यकौशल्यामुळे पुढे त्याची वेगळी ओळख निर्माण झाली. बालकलाकार म्हणून काम करत असतानाच त्याने ‘रामायणम्’ या चित्रपटात भगवान श्रीरामाची भूमिका साकारली. या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आणि इतक्या कमी वयात राष्ट्रीय स्तरावर त्याचं नाव चर्चेत आलं. इंडस्ट्रीला तेव्हाच जाणवलं होतं की हा मुलगा पुढे मोठा स्टार होणार आहे.
वयाच्या अवघ्या १८व्या वर्षी त्याने मुख्य अभिनेता म्हणून चित्रपटसृष्टीत एन्ट्री घेतली. सुरुवातीला काही चित्रपटांमधून त्याने स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, पण खरी लोकप्रियता त्याला दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली (S. S. Rajamouli) यांच्या ‘स्टुडंट नंबर 1’मधून मिळाली. ही राजामौली यांचीही पहिली दिग्दर्शकीय फिल्म होती. त्यानंतर ‘सिंहाद्री’, ‘यमदोंगा’ आणि पुढे ‘RRR’सारख्या चित्रपटांनी ही जोडी सुपरहिट ठरली.
‘आदि’ आणि ‘सिंहाद्री’च्या यशानंतर ज्युनिअर एनटीआर युवकांचे आयडॉल बनला. त्याची एनर्जी, दमदार डायलॉग डिलिव्हरी आणि भन्नाट डान्स स्टेप्स प्रेक्षकांना वेड लावू लागल्या. अनेक दिग्दर्शक सांगतात की तो मोठमोठे तेलुगू संवाद एका टेकमध्ये सहज बोलतात. त्याची स्मरणशक्ती आणि परफॉर्मन्सची तीव्रता यामुळे त्याला टॉलीवुडमधील सर्वात दमदार कलाकारांपैकी एक मानलं जातं.
त्याच्या लोकप्रियतेचा अंदाज २००३ मधील ‘अंधरावाला’च्या ऑडिओ लॉन्चवरून येतो. या कार्यक्रमाला कथितरित्या जवळपास १० लाख लोक उपस्थित होते. ही गर्दी पाहून प्रशासनालाही विशेष व्यवस्था करावी लागली होती. इतक्या कमी वयात अशी फॅन फॉलोइंग मिळणं हे त्या काळात अभूतपूर्व मानलं गेलं.
मात्र करिअरमध्ये त्याला टीकेलाही सामोरं जावं लागलं. सुरुवातीच्या काळात त्याच्या वजनावरून आणि लुक्सवरून सोशल मीडियावर तसेच इंडस्ट्रीत त्याची खिल्ली उडवली जात होती. ‘राखी’ चित्रपटाच्या वेळी त्याचं वजन खूप वाढलं होतं. पण त्याने हार मानली नाही. स्वतःवर मेहनत घेत त्याने तब्बल २० किलो वजन कमी केलं आणि ‘यमदोंगा’मध्ये नव्या अवतारात प्रेक्षकांसमोर आले. त्यानंतर ‘बादशाह’, ‘टेम्पर’, ‘जनता गॅरेज’ आणि ‘अरविंद समेथा’सारख्या चित्रपटांत त्याने वेगवेगळे लुक्स आणि फिटनेस ट्रान्सफॉर्मेशन दाखवले.
२००९ मध्ये ते तेलुगू देसम पक्षासाठी प्रचार करत होता. त्याच्या सभांना मोठी गर्दी होत होती. मात्र निवडणूक प्रचारातून परतताना त्याचा भीषण कार अपघात झाला. या अपघातात तो गंभीर जखमी झाला आणि मृत्यूच्या दारातून परत आला. या घटनेनंतर त्याने काही काळ राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातही अनेक दुःखद घटना घडल्या. २०१४ मध्ये त्याचे मोठे भाऊ जानकी राम यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यानंतर २०१८ मध्ये वडील हरिकृष्ण यांचाही रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. या दोन घटनांनी ज्युनिअर एनटीआर पूर्णपणे हादरले. वडिलांच्या निधनानंतर त्याने चित्रपटांपासून काही काळ ब्रेक घेतला.
त्याच्या लग्नाचीही मोठी चर्चा झाली होती. २०११ मध्ये त्याने लक्ष्मी प्रणती (Lakshmi Pranathi) शी हैदराबादमध्ये भव्य समारंभात लग्न केलं. त्या काळातील ते लग्न सर्वात चर्चित सेलिब्रिटी लग्नांपैकी एक मानलं गेलं. लग्नासाठी उभारण्यात आलेला भव्य मंडप, सुरक्षा व्यवस्था आणि वधूच्या महागड्या कांजीवरम साडीची मोठी चर्चा झाली होती.
वैयक्तिक संकटांनंतरही त्याने स्वतःला सावरलं आणि २०२२ मध्ये ‘RRR’मधून जबरदस्त पुनरागमन केलं. या चित्रपटात त्याने साकारलेला कोमारम भीम प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेला. चित्रपटातील ‘नाटू नाटू’ गाण्याने ऑस्कर जिंकत इतिहास रचला आणि ज्युनिअर एनटीआर जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध झाला.