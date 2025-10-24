पित्याने घरातून काढलं... हाती एक रुपया नाही... आज बॉलिवूडवर करते राज्य! कोण आहे बोल्ड सीन देणारी 'ही' अभिनेत्री?

आज आपण ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलत आहोत ती म्हणजे मल्लिका शेरावत. आज बॉलिवूडची "बोल्ड गर्ल", मल्लिका शेरावत तिचा 49 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध होण्याआधी मल्लिका एयर होस्टेस होती. घरदार आई-वडील नोकरी सगळच सोडून अभिनय क्षेत्रात पाऊल टाकणाऱ्या मल्लिकाने फक्त बॉलिवूड नाही तर हॉलवूडमध्ये देखील तिच्या अभिनयाचा ठसा उमठवला आहे.
मल्लिकाने तिच्या कठोर परिश्रम आणि धाडसाने बॉलिवूडमध्ये स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. आज जगभर तिला ओळखले जाते, पण मल्लिकाला नेहमीच वाईट वाटायचे की तिच्या कुटुंबाने कधीही तिच्यावर अभिमान व्यक्त केला नाही किंवा कौतुक केले नाही.
मल्लिका शेरावतला चित्रपटांमधील बोल्ड सिनमुळे अनेकदा अशा आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे ज्यांचा सामना करणे खूपच कठिण आहे तरी मल्लिका डगमगली नाही, मल्लिका म्हणते की तिला लोकं वेगळ्याच नजरेने पाहायचे, यामुळे तिला कधीही त्रास झाला नाही. मात्र अभिनयाची आवड असल्यामुळे ती हिंदी चित्रपटसृष्टीत चांगल्या चित्रपटांमध्ये काम केल्याबद्दल स्वतःला भाग्यवान मानते.
पुढे अभिनेत्री म्हणाली "मी हरियाणाहून मुंबईत आले. माझे कुटुंब याच्या विरोधात होते, वडिलांनी बोलणं टाकलं, घरच्यांनी चक्क मुलगी मेली म्हणून सांगितले, तरी पण मी हे पाऊल उचलले. माझ्या खिशात 10 रुपये तरी आहेत की नाही असे कोणीही विचारले नाही. पण मी स्वतःचं स्वप्न पुर्ण केलंच.
तिने पुढे सांगितले की मर्डर चित्रपटाने तिला स्टारडम मिळवून दिले, पण प्रसिद्धीमुळे नकारात्मक अनुभवही आले. लोक असा विचार करत होते की जर ती पडद्यावर बोल्ड सीन्स करू शकली तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातही ती तशीच आहे. पण मल्लिका नेहमी सांगत असते की तिच्या बोल्ड भुमिका आणि खरा स्वभाव दोन्ही खूप वेगळे आहेत. खऱ्या आयुष्यत ती कोणत्याच प्रकारचं व्यसन करत नाही की सिगारेट ओढत नाही. ती शुद्ध शाकाहारी असून तिचा खूप साधा आणि सरळ राहणीमान आहे.
24 ऑक्टोबर 1976 रला जन्मलेली मल्लिका शेरावत आता 49 वर्षांची आहे, पण ती अजूनही 25 वर्षांची दिसते. अलीकडील एका मुलाखतीत तिने तिच्या सौंदर्याबद्दल स्पष्टपणे सांगितले, "मी कधीही प्लास्टिक सर्जरी केली नाही. मी शिस्तबद्ध जीवन जगले आहे. उत्ताम आणि सात्विक आहार घेते म्हणूनच मला त्याची कधीच गरज पडली नाही."
मल्लिकाने मॉडेलिंगपासून सुरुवात केली, अमिताभ बच्चन आणि शाहरुख खानसोबत जाहिरातींमध्ये काम केले आणि नंतर ऑडिशन दिल्यानंतर तिला चित्रपट मिळू लागले. 2004 मधील ब्लॉकबस्टर "मर्डर" हा चित्रपट तिच्या कारकिर्दीतील टर्निंग पॉइंट असल्याचे ती कित्येक मुलाखतींमध्ये सांगते. मल्लिका म्हणाली, "मी कधीच कल्पना केली नव्हती की तो इतका मोठा हिट होईल. मी भट्ट साहेबांचे चित्रपट पाहत मोठी झाले. इमरान हाश्मी एक सज्जन माणूस होता आणि बोल्ड सीन्स असूनही मला सुरक्षित वाटले."
मल्लिकाने हॉलिवूडमध्ये जॅकी चॅनसोबत "द मिथ" मध्ये काम केले, कान्स फिल्म फेस्टिव्हलला हजेरी लावली आणि कमला हॅरिस आणि बराक ओबामा सारख्या मान्यवरांना भेटली.