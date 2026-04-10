Birthday Special: पुरुषाच्या भूमिकेतून जिंकले प्रेक्षकांचे मन, 27 व्या वर्षी साकारली 74 वर्षांच्या वृद्ध महिलेची भूमिका; कोण आहे ही अभिनेत्री ?

Actress Birthday: ही अभिनेत्री 11 एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत. या अभिनेत्रीने मराठी ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊयात.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 10, 2026, 06:38 PM IST
Happy Birthday Rohini Hattangadi: मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या प्रभावी अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या रोहिणी हट्टंगडी आज (11 एप्रिल) आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत. अभिनयाच्या बळावर प्रेक्षकांच्या मनात कायम स्थान निर्माण करणाऱ्या रोहिणी या केवळ अभिनेत्री नसून, विविध भूमिका साकारण्याची क्षमता असलेल्या एक परिपूर्ण कलाकार म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारत अभिनयाची ताकद दाखवून दिली आहे.

बालपणापासूनच अभिनयाची आवड

पुण्यात जन्मलेल्या रोहिणींना बालपणापासूनच अभिनयाची आवड होती. रंगभूमीशी त्यांचा जवळचा संबंध होता आणि याच माध्यमातून त्यांनी आपल्या अभिनय प्रवासाला सुरुवात केली. मराठी चित्रपटसृष्टीतून त्यांनी करिअरची पहिली पायरी चढली आणि त्यानंतर हिंदी सिनेमातही त्यांनी दमदार कामगिरी करत आपली वेगळी छाप निर्माण केली. त्यांच्या अभिनयातील सहजता, भावनांची अचूक अभिव्यक्ती आणि व्यक्तिरेखेत पूर्णपणे शिरण्याची क्षमता यामुळे त्या नेहमीच चर्चेत राहिल्या.

लक्षवेधी भूमिका म्हणजे गांधी सिनेमातील 

त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात गाजलेली आणि लक्षवेधी भूमिका म्हणजे गांधी या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटातील कस्तुरबा गांधींची. विशेष म्हणजे, ही भूमिका करताना त्यांचे वय अवघे 27 वर्षे होते, मात्र त्यांनी 74 वर्षांच्या कस्तुरबांचा व्यक्तिरेखा इतक्या प्रभावीपणे साकारला की प्रेक्षक भारावून गेले. त्यांच्या या भूमिकेला केवळ भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठी दाद मिळाली आणि त्यांच्या अभिनयाचे कौतुक झाले.

अमिताभ बच्चन यांच्या आईची भूमिका 

त्यानंतर अग्निपथ या चित्रपटात त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या आईची भूमिका साकारली. या भूमिकेतून त्यांनी एक संवेदनशील आणि ताकदीची आई प्रेक्षकांसमोर उभी केली. या भूमिकेसाठी त्यांना फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला, ज्यामुळे त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीला नवे वळण मिळाले.

रोहिणी हट्टंगडी यांनी नेहमीच वेगळ्या आणि आव्हानात्मक भूमिका निवडल्या. 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या वन्स मोर या मराठी चित्रपटात त्यांनी पुरुषाची भूमिका साकारून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्या या भूमिकेत इतक्या रंगल्या होत्या की त्यांना ओळखणेही कठीण झाले होते. या प्रयोगशील भूमिकेमुळे त्यांना प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद आणि कौतुक मिळाले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

पुणे - नातवाचा मृतदेह पाहून आजोबांना संशय; सत्य उघड झाल्यान...

महाराष्ट्र बातम्या