"सेटवर उशिरा पोहोचायाचा...." 'बॅटल ऑफ गलवान' मधील सहकलाकार सलमान खानविषयी हे काय बोलली?

Salman khan birthday: 37 वर्षे बॉलिवूडमध्ये काम करणारा सलमान खान आज त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अनेक सुपरहिट चित्रपट त्याने हिंदी चित्रपटसृष्टीला दिले. भाईजान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सलमान खानवर अनेकदा सेटवर उशिरा येण्यावरून त्याच्या सहकलाकारांनी बोललं आहे. याच मुद्द्यावर आता त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ मधील सहकलाकार चित्रांगदा सिंह यांनी आपला अनुभव मोकळेपणाने सांगितला आहे.1988 मध्ये ‘बीवी हो तो ऐसी’ या चित्रपटातून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या सलमान खानने ‘मैंने प्यार किया’ नंतर थेट स्टारडम मिळवले. आज ते इंडस्ट्रीतील मोठ्या नावांपैकी एक आहेत. मात्र, काही सहकलाकारांनी वेळेच्या बाबतीत त्यांच्या शिस्तीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘बॅटल ऑफ गलवान’*मधील अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह यांनी दिलेले वक्तव्य लक्ष वेधून घेत आहे.
‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटात सलमान सोबत चित्रांगदा सिंह आहे. तिने काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे. ती म्हणाली, “सलमानबद्दल अशा गोष्टी मीही आधी ऐकल्या होत्या. पण माझ्या अनुभवात ते एकदाही सेटवर उशिरा आले नाहीत. उलट, काही भावनिक आणि महत्त्वाच्या सीनसाठी ते सकाळी 10:30 वाजताच सेटवर उपस्थित असायचे, जरी त्या सीनमध्ये त्यांचा सहभाग नसला तरीही.” ती पुढे म्हणाली की सलमान सलग अनेक दिवस वेळेवर येत होते आणि संपूर्ण टीमच्या कामात रस घेत होते. “ते फक्त अभिनयापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर प्रत्येक सीन अधिक नैसर्गिक कसा होईल यावर सतत विचार करत असतात,” असेही त्यांनी सांगितले.
चित्रांगदा पुढे म्हणाली, “प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा असू शकतो. मी फक्त माझ्या अनुभवावरून बोलत आहे. सलमान आपल्या कामाशी अत्यंत प्रामाणिक आहेत. सीन बनावटी वाटू नये यासाठी ते खूप मेहनत घेतात. त्यांना काम करताना पाहणे खरोखरच प्रेरणादायी आहे.” तिने हेही सांगितले की सलमान प्रत्येक सीननंतर काय शूट झाले आहे हे जाणून घेण्यासाठी बसून संपूर्ण प्रक्रिया पाहत असायचे. “माझ्यासाठी हे सगळं खूपच आश्चर्यकारक होतं, कारण प्रत्यक्षात जे पाहिलं ते ऐकलेल्या गोष्टींपेक्षा पूर्ण वेगळं होतं,” असेही ती म्हणाली.
सलमान खानच्या 60व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज, 27 डिसेंबर रोजी ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित केला जाणार आहे. या चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून, सलमानच्या प्रोफेशनलिझमविषयी आलेल्या या प्रतिक्रियांमुळे चर्चेला आणखी उधाण आले आहे.