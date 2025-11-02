English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Happy Birthday Shahrukh Khan: चाहत्यांना SRK चं रिटर्न गिफ्ट! पुन्हा थेएटरमध्ये रिलीज होणार 'हे' 5 पिक्चर

Shah Rukh Khan New Video: बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान आज त्याचा 60वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अलिकडेच शाहरुखने त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामुळे किंग खानचे चाहते भन्नाट आनंदी झाले आहेत.   

Updated: Nov 2, 2025, 09:19 AM IST
Happy Birthday Shahrukh Khan: चाहत्यांना SRK चं रिटर्न गिफ्ट! पुन्हा थेएटरमध्ये रिलीज होणार 'हे' 5 पिक्चर
(photo credit - Social Media)

Shah Rukh Khan Birthday Spacial Video: बॉलिवूडचा 'किंग' शाहरुख खान सध्या त्याच्या आगामी चित्रपटांपेक्षा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत आहे. शाहरुख खानच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अपडेट्स एकामागून एक समोर येतच राहतात. अलीकडेच, शाहरुख खानने X वर त्याच्या चाहत्यांशी संवाद साधला, ज्यामध्ये किंग खान अनेक प्रश्नांची उत्तरे देताना दिसला. या सगळ्यामध्ये, शाहरुख खानने आता त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक नवीन व्हिडिओ शेअर केला असून हा तुफान व्हायरल होत आहे.  जाणून घेऊया शाहरुख खानच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये खास काय?

Add Zee News as a Preferred Source

शाहरुख खानने त्याच्या वाढदिवसापूर्वी शेर केला धमाकेदार व्हिडिओ
अभिनेता शाहरुख खान पुन्हा एकदा जोरदार चर्चेत आला. त्याचे कारण म्हणजे त्याने त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर केलेला एक नवीन व्हिडिओ. शाहरुख खानने त्याच्या वाढदिवसापूर्वी सुरू होणाऱ्या एका भव्य चित्रपट महोत्सवाची घोषणा केली आहे. हा महोत्सव त्याच्या 30 वर्षांच्या चित्रपट प्रवासाचा आनंद साजरा करेल. शाहरुख खानने याबद्दल एक व्हिडिओ शेअर केला. 

व्हिडिओ शेअर करताना शाहरुख खानने लिहिले की, "मी कोण आहे किंवा मी कोण नाही हे महत्त्वाचे नाही, जोपर्यंत लाईट्स, कॅमेरा आणि थोडेसे प्रेम आहे तोपर्यांत..." किंग खानने असेही जाहीर केले की शाहरुख खान चित्रपट महोत्सव आजपासून सुरू होत आहे. सदर व्हिडिओमध्ये शाहरुख खानच्या अनेक चित्रपटांची झलक दाखवण्यात आली आहे, जी चाहत्यांना खूप पसंत पडली. नेटकऱ्यांनी लागोपाठ या व्हिडीओवर लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला.

शाहरुख खानचे कोण कोणते चित्रपट दाखवले जातील?
शाहरुख खान चित्रपट महोत्सवात किंग खानचे अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट पुन्हा एकदा चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांना दाखवले जातील. हा महोत्सव 31 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला असून आणि दोन आठवडे चालेल आणि शाहरुख खानचे निवडक चित्रपट 30 हून अधिक शहरांमधील 75 हून अधिक चित्रपटगृहांमध्ये पुन्हा दाखवले जातील. या यादीत चेन्नई एक्सप्रेस , देवदास , जवान , मैं हूं ना आणि ओम शांती ओम सारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. शाहरुख खानने शेअर केलेल्या व्हिडिओबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मग जाणार ना, किंग खानचे हिट चित्रपट मोठ्या पडद्यावर पाहायला?

About the Author
Tags:
happy birthday shahrukh khanSRK Birth dateSRK's return giftWhich pictures will be release of SRKSRK movies List

इतर बातम्या

असं पहिल्यांदाच घडणार! तब्बल 132 इमारतींच्या खालून धावणार म...

महाराष्ट्र बातम्या