Sohail Khan Birthday: लहनपणी सलमानच्या एका चुकीमळे छोट्या सोहेलने गमावलाअसता प्राण; ऐन वेळी...

Happy Birthday Sohail Khan: सोहेल खानने 'औजार' आणि 'प्यार किया तो डरना क्या' सारखे चित्रपट बनवून दिग्दर्शक म्हणून त्याच्या सिने कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्याला अभिनेता म्हणून यश मिळाले नाही, पण, तो त्याच्या वयक्तीक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. खान भावंडांतल सर्वात धाकटा सोहेल खान आज ( 20 डिसेंबर 2025) त्याचा 55 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सलीम खान यांचा मुलगा आणि सुपरस्टार सलमान खान आणि अरबाज खान यांचा धाकटा भाऊ, सोहेल खानने बॉलिवूडमध्ये अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता म्हणून स्वतःचे नाव कमावले आहे. त्याची कारकीर्द त्याच्या मोठ्या भावांइतकी प्रतिष्ठित नसली तरी, सोहेल त्याच्या रुपेरी पडद्यामागील कामासाठी आणि कुटुंबाबद्दलच्या प्रेमासाठी ओळखला जातो.
सोहेल खान आणि सलमान खान यांचे नाते खूप जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण आहे. पण एक वेळ अशी आली जेव्हा सलमान सोहेल खानवर रागावला. अन् त्याला चक्क मारलं. सलमान खानने स्वतः एका मुलाखतीत ही घटना उघड केली. सलमानच्या मते, लहानपणी तिघे भाऊ एकत्र 'टार्जन' चित्रपट पाहत होते दरम्यान त्यांचं तिघांचं भांडण सुरु झालं.
अरबाज अन् सलमानच्या भांडण
तिन्ही भावंडं चित्रपट पहायचा सोडून बाहेर आले अन् सलमान खानने रागाच्या भरात अरबाजच्या दिशेने दगड फेकला. सलमानने फेकलेला दगड चुकून लहानग्या सोहेलला लागला. सोहेल कचऱ्याच्या डब्याच्या मागे पडला. काही क्षणांतच रडत बाहेर आला, पण त्याच्या डोक्यातून भळाभळ रक्त येत होतं. हे पाहून सलमान आणि अरबाज घाबरले आणि घरात पळून गेले. त्यानंतर घरातील इतर सदस्यांनी सोहेलला प्रथमोपचार दिले. आजपर्यंत ही घटना कुटुंबात एक मजेदार पण भावनिक आठवण आहे.
सोहेल खानचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट
2002 मध्ये, सोहेल खानने समीरा रेड्डी यांच्यासोबत 'मैने दिल तुझको दिया' या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. पण, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही . त्यानंतरचे त्याचे अनेक चित्रपट फ्लॉप झाले, ज्यामुळे त्याला चित्रपटांपासून तात्पुरते दूर राहावे लागले. 2008 मध्ये, सोहेल खानने 'जाने तू... या जाने ना' मध्ये सहाय्यक भूमिकेत दिसला. हा चित्रपट त्या काळचा ब्लॉकबस्टर होता. पण, त्याचा सोहेलच्या कारकिर्दीला थेट फायदा झाला नाही.
सोहेल खानची चित्रपट कारकीर्द
त्यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, सोहेल खान यांने घरच्यांच्या दबावामुळे चित्रपटसृष्टीत म्हणून पदार्पण केले. 1997 मध्ये त्याने सलमान खान आणि संजय कपूर अभिनीत 'औजार' चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले. त्यानंतर त्यांनी 1998 मध्ये 'प्यार किया तो डरना क्य' हा चित्रपट दिग्दर्शित, निर्मिती आणि सह-लेखन केले. या चित्रपटात सलमान, अरबाज आणि काजोल यांनी अभिनय केला होता आणि तो हिट ठरला.