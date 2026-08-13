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‘माझा इंडस्ट्रीतील सर्वात वाईट अनुभव’; दिग्दर्शकाने खोटं बोलून केलेला किसिंग सीन; अभिनेत्रीला द्यावी लागलेली धमकी

1989 मधील एका चित्रपटात किसिंग सीन करण्यास अभिनेत्रीने नकार दिला होता, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. तिच्या आईने दिग्दर्शक उमेश मेहरा यांच्यावर हे दृश्य फसवणूक करून चित्रित केल्याचा आरोप केला.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 13, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:52 AM IST
‘माझा इंडस्ट्रीतील सर्वात वाईट अनुभव’; दिग्दर्शकाने खोटं बोलून केलेला किसिंग सीन; अभिनेत्रीला द्यावी लागलेली धमकी

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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