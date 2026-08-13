/‘माझा इंडस्ट्रीतील सर्वात वाईट अनुभव’; दिग्दर्शकाने खोटं बोलून केलेला किसिंग सीन; अभिनेत्रीला द्यावी लागलेली धमकी

बॉलिवूडमध्ये चित्रपटातील किसिंग सीन अनेकदा चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरले आहेत. कलाकार आपल्या वैयक्तिक मर्यादा स्पष्टपणे सांगतात आणि पडद्यावर कोणते प्रसंग करायचे किंवा टाळायचे, याबाबत ठाम भूमिका घेतात. दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्याबाबतही असाच एक प्रसंग 1989 मध्ये ‘गुरू’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडल्याचे वृत्त आहे. या चित्रपटातील एका किसिंग सीनला श्रीदेवींनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. मात्र त्यांची परवानगी नसतानाही हा प्रसंग शूट करण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या आईने दिग्दर्शक उमेश मेहरा यांच्यावर केला होता. प्रकरण इतके वाढले की श्रीदेवींनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना आणि दिग्दर्शकाला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला होता.
‘गुरू’मध्ये श्रीदेवींसोबत मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिकेत होते. दोघांनी यापूर्वीही अनेकदा एकत्र काम केले होते. मात्र या चित्रपटाच्या शूटिंगच्या काळात त्यांच्या वैयक्तिक नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे त्यावेळी समोर आले होते. त्या काळातील काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रीदेवींनी सुरुवातीला मिथुन यांच्यासोबत किसिंग सीन करण्यास होकार दिला होता. मात्र नंतर त्यांनी आपला निर्णय बदलला आणि हा प्रसंग चित्रपटातून काढून टाकण्याची विनंती केली.
त्यामागे केवळ चित्रपटाची कथा किंवा व्यावसायिक कारणे नव्हती, तर त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीचाही परिणाम होता, असे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या सीनमध्ये काम करण्यास श्रीदेवी अस्वस्थ होत्या.
श्रीदेवींनी विरोध केल्यानंतरही त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली नाही, असा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळला. श्रीदेवींच्या कुटुंबाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली. संबंधित किसिंग सीन चित्रपटातून पूर्णपणे काढून टाकल्याशिवाय ‘गुरू’ प्रदर्शित करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. गरज पडल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
त्या काळातील मासिकांमध्ये या वादाची मोठी चर्चा झाली होती. श्रीदेवींनीही या प्रसंगाबद्दल नाराजी व्यक्त करत हा त्यांच्या कारकिर्दीतील अत्यंत वाईट अनुभव असल्याचे म्हटले होते.
श्रीदेवींनी आपल्या भूमिकेबद्दल स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, पडद्यावर अशा प्रकारचे प्रसंग साकारण्याबाबत त्या सहजतेने निर्णय घेत नसत. काही कलाकारांना ते योग्य वाटू शकते, मात्र स्वतःसाठी त्यांनी अशा गोष्टींच्या बाबतीत स्पष्ट मर्यादा आखल्या होत्या. त्यांच्या या भूमिकेतून आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक सीमांबाबत त्या किती ठाम होत्या, हे दिसून येते.
श्रीदेवींच्या आईने या संपूर्ण प्रकरणात दिग्दर्शक उमेश मेहरा यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटात असा कोणताही प्रसंग ठेवू नये, हे टीमला आधीच स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर कथितरीत्या हा सीन वेगळ्या पद्धतीने शूट करण्यात आला आणि नंतर तो श्रीदेवींनीच शूट केल्याचा दावा करण्यात आला, असा आरोप त्यांच्या आईने केला. त्यामुळे हा सीन चित्रपटातून काढून टाकल्याशिवाय चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नसल्याची भूमिका त्यांच्या कुटुंबाने घेतली.
श्रीदेवी या भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. त्यांच्या अभिनयाने आणि स्टारडमने त्यांना वेगळी ओळख मिळवून दिली होती. मात्र या घटनेतून प्रसिद्धीच्या शिखरावर असतानाही स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध काही घडल्यास त्याला विरोध करण्यास त्या मागे हटत नसत, हे दिसून येते.
‘गुरू’च्या शूटिंगदरम्यान घडलेला हा किसिंग सीनचा वाद त्यांच्या कारकिर्दीतील चर्चेत राहिलेल्या प्रसंगांपैकी एक ठरला. विशेषतः आपल्या संमतीशिवाय कोणताही प्रसंग स्वीकारला जाणार नाही, या भूमिकेमुळे श्रीदेवींच्या व्यक्तिमत्त्वातील ठामपणा या घटनेतून समोर आला.