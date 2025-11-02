Happy birthday SRK: हेमा मालिनींसोबत खोटं बोलून शाहरुखने मिळवलेला 'तो' चित्रपट ज्याने त्याच्या करिअरला दिली कलाटणी

SRK And Hema Malini First meeting शाहरुख खान आज 2 नोव्हेंबरला त्याचा 60वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तो खूप मेहनत करुन अशा स्थानावर पोहोचला आहे जिथे आज फार कमी लोक पोहोचले आहेत. या सुपरस्टारच्या कारकिर्दीची सुरुवात 1992 च्या रोमँटिक चित्रपटाने झाली असून त्याच्या संघर्षमय काळात त्याला हेमा मालिनीच्या 'दिल आशना है मध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. शाहरुख खानचा मित्र आणि चित्रपट निर्माते विवेक वासवानी यांनी आता हेमा मालिनीसोबतची पहिली भेट आठवत एक रंजक किस्सा शेअर केला. चित्रपट निर्माते विवेक वासवानी यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत खुलासा केला की हेमा मालिनी यांनी "दिल आशना है" चित्रपटासाठी शाहरुख खानला कसे साइन केले. विवेकने तो काळ आठवला जेव्हा शाहरुख खान त्याच्यासोबत राहत होता आणि त्याचा पहिला ब्रेक शोधत होता.
नेमकं काय घडलं?
विवेक वासवानी यांना अचानक एके दिवशी हेमा मालिनींचा फोन आला. अचानकच आल्या या कॉलने विवेक आणि शाहरुख दोघांना आनंदाचा धक्काच बसला. विवेक म्हणाला, "त्या दिवशी मला कळले की इंडस्ट्रीत माझे चांगले नाव आहे. हेमा मालिनी माझ्या घरी फोन करत होत्या आणि माझ्या वडिलांनी फोन उचलला. त्यांनी स्वतःची ओळख करून दिली आणि विचारले, 'विवेक वासवानी बोलत आहेत का?' माझ्या वडिलांनी विचारले, 'कोण आहे?' त्या म्हणाले, 'हेमा मालिनी, सुपरस्टार.' ते आले आणि मला उठवले, म्हणाले, 'हेमा मालिनी फोनवर आहेत.'"
विवेकने पुढे सांगितले की हेमा मालिनीने शाहरुख खानबद्दल विचारले असून त्यांना एका प्रोजेक्टवर चर्चा करायची होती. त्या म्हणाल्या, "तो मुलगा शाहरुख खान, तो अजूनही तुमच्याच घरी आहे का?" मी म्हणालो, "हो," आणि त्यांनी मला शाहरुखला उठवण्यास सांगितले. मग मी धावत जाऊन त्याला कॉलरने उचलले आणि सरळ फोन हातात दिला, त्यांचं बोलणं झालं. हेमाजींने संध्याकाळी 5 वाजता घरी येण्यास सांगितले आणि फोन ठेवला."
विवेक आणि शाहरुख दोघे हेमा मालिनीच्या घरी गेले. हेमा मालिनींच्या घरचा किस्सा सांगताना विवेक म्हणाला "आम्ही त्यांच्या घरी पोहोचलो आणि आमच्या समोर कोणीतरी वर्तमानपत्र वाचत होते. आम्ही त्याला ओळखले नाही, पण जेव्हा त्यांनी वर्तमानपत्र खाली ठेवले तेव्हा आम्हाला कळले की ते धर्मेंद्र आहेत."
विवेक वासवानी पुढे म्हणाले, "हेमा मालिनी येऊन शाहरुखला म्हणाल्या, 'पण तूला साईन तरी कसं करुन घेऊ? तू इतका कुरूप आहेस.' विवेकने लगेच विचारले, ' मग तुम्ही आम्हला का बोलावलं? त्याला का कास्ट करायचे आहे?' तर हेमा मालिनी म्हणाल्या 'आमिर खान आणि सलमान खानने नकार दिला आहे.' शाहरुखला चित्रपट मिळवून देण्याच्या नादत विवेक हेमा मालिनींना म्हणाला की "राकेश रोशन आणि रमेश सिप्पी यांनी शाहरुखला आधीच साइन केले आहे" आणि ते खोटे होते असं काही नक्की झालंच नव्हतं.
विवेक पुढे म्हणाला, "एवढं ऐकून हेमा मालिनीं म्हणाल्या, 'मी तुला 50,000 रुपये देईन, आणि त्यांचा चित्रपट मिळत होता म्हणून आम्ही कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत त्याशिवाय पैश्याविषयीही बोललो नाही 'हो' म्हणून निघालो.' अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्याकडे आधीच जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमृता सिंग, डिंपल कपाडिया आणि कबीर बेदी सारखे कालाकार होते. हेमा मालिनी दिग्दर्शित 'दिल आशना है' मध्ये शाहरुख खान, जितेंद्र, डिंपल कपाडिया, अमृता सिंग, मिथुन चक्रवर्ती आणि दिव्या भारती होते. हा चित्रपट 1992 मध्ये प्रदर्शित झाला. इथूनच शाहरुखची कारकीर्द सुरु झाली आणि आज तो बॉलिवूडचा 'किंग खान' म्हणून ओळखला जातो.