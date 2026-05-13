/Sunny Leone Birthday : हिंदू, ख्रिश्चन... सनी लिओनीचा नेमका धर्म कोणता? जाणून घ्या खरं नाव

Sunny Leone Caste: बॉलिवूडची अभिनेत्री सनी लिओनी आज, 13 मे रोजी वाढदिवस साजरा करत आहे. आज तिच्या 45 वा वाढदिवसानिमित्ताने ती नेमक्या कोणत्या धर्माची आहे याबद्दल जाणून घ्या.
What is Sunny Leone Caste: सनी लिओनी ही बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चित आणि लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिच्या करिअरमधील प्रवास, वैयक्तिक आयुष्य आणि संघर्ष यामुळे ती नेहमीच चर्चेत असते. एकेकाळी अडल्ट फिल्म इंडस्ट्रीत काम करणारी सनी आज भारतीय मनोरंजनविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी झाली आहे. अभिनय, टीव्ही शो, जाहिराती आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिने मोठा चाहतावर्ग तयार केला आहे. १३ मे २०२६ रोजी सनी लियोनी तिचा ४५ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या खास निमित्ताने तिच्या चाहत्यांमध्ये तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल पुन्हा एकदा उत्सुकता वाढली आहे. विशेषतः तिचं खरं नाव काय आहे, ती कोणत्या धर्माशी संबंधित आहे आणि तिच्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी काय आहे, याबाबत अनेकजण माहिती शोधताना दिसतात.
सनी लियोनीचे खरे नाव करनजीत कौर वोहरा आहे. तिचा जन्म कॅनडामध्ये झाला असला तरी तिचे कुटुंब मूळचे पंजाबमधील शीख कुटुंब आहे. तिचे आई-वडील भारतातून कॅनडात स्थायिक झाले होते. त्यामुळे घरात भारतीय संस्कृती, पंजाबी परंपरा आणि शीख धर्माचे वातावरण होते. सनीने अनेक मुलाखतींमध्ये तिच्या भारतीय मुळांबद्दल आणि कुटुंबीयांशी असलेल्या नात्याबद्दल बोलले आहे.
‘वोहरा’ हे आडनाव पंजाब आणि उत्तर भारतातील काही शीख आणि खत्री समाजांमध्ये आढळते. इतिहासात हा समाज व्यापार, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रांशी संबंधित मानला जातो. काही अभ्यासकांच्या मते या आडनावाचा संबंध प्राचीन व्यापारी समुदायांशी जोडला जातो. त्यामुळे सनीच्या सामाजिक पार्श्वभूमीबद्दल लोकांमध्ये नेहमीच कुतूहल राहिले आहे.
सनी लियोनीने तिच्या करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगमधून केली होती. त्यानंतर ती अडल्ट फिल्म इंडस्ट्रीत गेली आणि काही वर्षांतच तिथे मोठं नाव बनली. मात्र भारतात आल्यानंतर तिने स्वतःची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला. बिग बॉस या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमधून भारतीय प्रेक्षकांनी तिला जवळून पाहिले. या शोमुळेच तिला बॉलिवूडमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली.
यानंतर तिने अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले. तिच्या आयटम साँग्स आणि स्क्रीन प्रेझेन्समुळे ती विशेष चर्चेत राहिली. जिस्म 2 या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर तिने विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत स्वतःला फक्त ग्लॅमरपुरते मर्यादित ठेवले नाही.
२०११ मध्ये सनी लियोनीने डॅनियल वेबर याच्यासोबत विवाह केला. डॅनियल वेबर अमेरिकन नागरिक असून ते संगीतकार, अभिनेता आणि उद्योजक म्हणून ओळखले जातात. त्यांची पार्श्वभूमी ज्यू समुदायाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. हे दोघे अनेक वर्षांपासून एकत्र असून मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक मानले जातात.
या दाम्पत्याने पुढे कुटुंब वाढवण्याचाही निर्णय घेतला. त्यांनी एका मुलीला दत्तक घेतले तसेच सरोगसीद्वारे दोन मुलांचे पालकत्व स्वीकारले. सनी अनेकदा सोशल मीडियावर आपल्या कुटुंबासोबतचे फोटो आणि खास क्षण शेअर करताना दिसते. त्यामुळे तिची ‘फॅमिली वूमन’ अशीही प्रतिमा तयार झाली आहे.
आज सनी लियोनी केवळ अभिनेत्री म्हणून नाही तर उद्योजिका, होस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. तिच्या आयुष्यात अनेक वाद आणि टीका आल्या, पण त्यातून बाहेर पडत तिने स्वतःची नवीन ओळख निर्माण केली. मेहनत, आत्मविश्वास आणि बदल स्वीकारण्याची तयारी यामुळे ती अनेकांसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व ठरली आहे.