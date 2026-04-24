English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मनोरंजन
  • Birthday Special: वडिलांनी लाँच करण्यास दिलेला स्पष्ट नकार, अभिनयाऐवजी आधी वेगळ्याच क्षेत्रात सुरु केलेलं करियर

Birthday Special: वडिलांनी लाँच करण्यास दिलेला स्पष्ट नकार, अभिनयाऐवजी आधी वेगळ्याच क्षेत्रात सुरु केलेलं करियर

Birthday Special: हा अभिनेता चित्रपट कुटुंबातून आला असूनही त्याने स्वतः स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. याशिवाय  त्याला चित्रपटांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 24, 2026, 08:42 AM IST
Birthday Special: वडिलांनी लाँच करण्यास दिलेला स्पष्ट नकार, अभिनयाऐवजी आधी वेगळ्याच क्षेत्रात सुरु केलेलं करियर
Photo Credit: Social Media

Happy Birthday Varun Dhwan: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार असे आहेत ज्यांचं सगळं कुटुंबच फिल्मी आहे. त्यामुळे या कलाकरांना लहान असतानाच घरातूनच फिल्मी वातावरण मिळतं. अनेकदा यांचं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण सहज होऊन जातं.  पण स्वतःची ओळख मात्र त्यांना स्वतःच्या कष्टावरच निर्माण करावी लागते. तर काहींना एन्ट्री करतानाही आपल्या घराण्याचा काहीच फायदा होत नाही. असाच एक बॉलिवूडचा हिरो म्हणजे वरूण धवन! वरुणची गोष्टही काहीशी अशीच आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक डेव्हिड धवन यांचा मुलगा असूनही त्याला इंडस्ट्रीत सहज प्रवेश मिळाला नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

थेट लॉँच करण्यास नकार!

डेविड धवन यांची स्पष्ट भूमिका होती की, मुलाने स्वतःच्या जोरावर उभं राहावं. त्यामुळे त्यांनी वरुणला थेट लॉँच करण्यास नकार दिला. हा निर्णय वरुणसाठी आव्हानात्मक होता, पण त्याच वेळी त्याला स्वतःला सिद्ध करण्याची संधीही होती.

वरुण धवनचं शिक्षण 

24 एप्रिल 1987 रोजी मुंबईत जन्मलेला वरुण लहानपणापासूनच चित्रपटांच्या वातावरणात वाढला. घरात सतत मोठ्या कलाकारांची ये-जा असायची. त्यामुळे त्याचा ओढा अभिनयाकडे वळला, पण वडिलांनी आधी शिक्षण पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला. मुंबईत शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने इंग्लंडमधील नॉटिंगहॅम ट्रेंट विद्यापीठमधून बिझनेस मॅनेजमेंटचं शिक्षण पूर्ण केलं.

सुरु केलं कॅमेऱ्यामागचं काम 

भारतामध्ये परतल्यानंतर त्याने थेट अभिनेता म्हणून सुरुवात न करता कॅमेऱ्यामागून काम करण्याचा मार्ग निवडला. करण जोहरचा माय नेम इज खान या चित्रपटात त्याने असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम केलं. या अनुभवातून त्याला चित्रपट निर्मितीची बारकावे समजले.

बॉलिवूडमध्ये ब्रेक 

यानंतर 2012 मध्ये करण जोहर यांनी त्याला स्टुडंट ऑफ द इयर  मधून मोठा ब्रेक दिला. या चित्रपटात त्याच्यासोबत आलिया भट्ट आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते. चित्रपट यशस्वी ठरला आणि वरुण अल्पावधीतच तरुणांचा आवडता स्टार बनला. यानंतर त्याने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बदलापूर, एबीसीडी २, जुडवा २, ऑक्टोबर आणि सुई धागा यांसारख्या विविध शैलीतील चित्रपटांमध्ये काम करून आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केली. केवळ कॉमेडी नव्हे तर गंभीर भूमिकांमध्येही तो तितकाच प्रभावी ठरला.

सलग 11 चित्रपट यशस्वी

त्याच्या कारकिर्दीत एक काळ असा आला, जेव्हा त्याचे सलग 11 चित्रपट यशस्वी ठरले. या कामगिरीमुळे तो बॉलिवूडमधील आघाडीच्या अभिनेत्यांमध्ये गणला जाऊ लागला.

वैयक्तिक आयुष्यातही तो चर्चेत राहिला आहे. त्याने आपल्या लहानपणीच्या मैत्रीण नताशा दलालसोबत 2021 मध्ये लग्न केलं. 3 जून 2024 रोजी तो वडील झाला आणि त्यांच्या मुलीचं नाव ‘लारा’ असं ठेवलं. एकूणच, फिल्मी पार्श्वभूमी असूनही स्वतःचा मार्ग निवडत मेहनतीने यश मिळवणारा अभिनेता अशी वरुण धवनची ओळख आज निर्माण झाली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

...Read More

Tags:
birthday specialActor Varun DhawanDavid Dhawan

