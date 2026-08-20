Zakir Khan Birthday: कोण आहे तो 'विश्वास' ज्याच्यामुळे झाकीर खान बनला देशातील नंबर 1 कॉमेडियन!

Zakir Khan And Vishwas: इंदूरच्या संगीताची समृद्ध परंपरा असलेल्या कुटुंबात 20 ऑगस्ट 1987 रोजी झाकीर खानचा जन्म झाला. त्यांचे आजोबा उस्ताद मोइनुद्दीन खान हे प्रसिद्ध सारंगीवादक, तर वडील उस्ताद इस्माईल खान संगीताचे शिक्षक. त्यामुळे लहानपणापासूनच जाकिर यांच्यावर संगीताचे संस्कार झाले. त्यांनी वडील आणि आजोबांकडून संगीताचे धडेही घेतले. पण आयुष्याने त्यांच्यासाठी वेगळाच मार्ग निवडला होता. मोठे झाल्यानंतर झाकीर खान यांनी कॉमर्सचे शिक्षण सुरू केले, मात्र ते पूर्ण केले नाही. पुढे त्यांनी सितारचे डिप्लोमा शिक्षण घेतले आणि कामाच्या शोधात दिल्ली गाठली. तिथे रेडिओ प्रोग्रामिंगपासून कॉपीरायटिंगपर्यंत विविध कामे केली. याच काळात त्यांच्या आयुष्यात एक अशी व्यक्ती आली, जिने झाकीर खानमधील दडलेली कला ओळखली.
झाकीर खानच्या टॅलेंटवर विश्वास ठेवणारा मित्र म्हणजे विश्वास शर्मा! दिल्लीतील संघर्षाच्या दिवसांत जाकिर आणि विश्वास एकत्र राहत होते. दोघांनीही आयुष्याच्या कठीण काळाचा अनुभव जवळून घेतला. झाकीर खानमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याची क्षमता आहे, हे विश्वास यांनी लवकरच ओळखलं. झाकीर खान स्वतःच्या विनोदांबाबत फारसे खात्रीशीर नसताना विश्वास यांनी त्यांना ओपन माइक करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. छोट्या कॅफे आणि स्टेजवर झाकीर खान परफॉर्म करू लागले. हळूहळू त्यांच्या विनोदांना प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळू लागला आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला. तिथून पुढे झाकीर खान यांच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळाली.
काही काळाने त्यांना मुंबईतून ‘On AIR With AIB’ या न्यूज-कॉमेडी शोसाठी लेखक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. लेखनासोबतच त्यांनी शोमध्ये होस्टिंगही केली. त्यानंतर स्टँडअप कॉमेडीच्या जगात त्यांची ओळख झपाट्याने वाढत गेली. आज जाकिर खान हे केवळ कॉमेडियन राहिलेले नाहीत. त्यांच्या विनोदांसोबतच त्यांच्या शायरी, कविता आणि आयुष्याकडे पाहण्याच्या खास शैलीनेही लाखो लोकांना भुरळ घातली आहे.
झाकीर खानच्या यशामागे अनेक लोकांचे योगदान आहे. मात्र विश्वास शर्मा हे त्यांच्या प्रवासातील सुरुवातीपासूनचे खास सोबती आहेत. नोव्हेंबर 2025 मध्ये जाकिर यांनी विश्वास यांना आपल्या शोमध्ये स्टेजवर बोलावलं होतं. त्यावेळी त्यांनी विश्वास यांचा उल्लेख आपल्या 'सिस्टमची बॅकबोन' असा केला. जाकिर यांनी त्या क्षणी जुन्या दिवसांची आठवणही सांगितली. दिल्लीतील हौज खास व्हिलेजमधील संघर्षाचे दिवस, एकत्र घालवलेल्या रात्री आणि कधी कधी पोटात अन्न नसतानाही केलेला संघर्ष हे सगळं दोघांनी सोबत अनुभवलं होतं.
एकदा विश्वास यांनी झाकीर यांना सहज विचारलं होतं, “स्टेजवरून खाली पाहिल्यावर कसं दिसतं?” वर्षांनंतर झाकीर खान यांनी त्यांना थेट स्टेजवर बोलावलं आणि म्हटलं की, “चल, आज स्वतः बघ.” हा क्षण केवळ एका कॉमेडियनच्या शोमधला भावनिक प्रसंग नव्हता. तो त्या मैत्रीचा पुरावा होता, जी संघर्षाच्या दिवसांपासून यशाच्या शिखरापर्यंत कायम राहिली. आज जाकिर खान देशातील आघाडीच्या कॉमेडियनपैकी एक आहेत. मात्र या प्रवासाच्या सुरुवातीला त्यांच्या टॅलेंटवर स्वतःपेक्षा आधी विश्वास ठेवणारा एक मित्र होता तो म्हणजे विश्वास शर्मा.
कदाचित म्हणूनच जाकिरच्या यशाची कहाणी सांगताना विश्वास यांचं नाव वेगळं काढता येत नाही. संघर्षाच्या काळात साथ देणारा आणि योग्य वेळी “तू हे करू शकतोस” असं सांगणारा मित्र कधी कधी संपूर्ण आयुष्याची दिशा बदलून टाकतो.