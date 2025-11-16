इमरान हाशमीला पुन्हा मोठा धक्का! 8 वर्षांत सलग 7वा चित्रपट फ्लॉप, 'हक'ची कमाई किती?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
इमरान हाशमीचा नुकताच प्रदर्शित झालेला 'हक' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला आहे. 8 वर्षांमधील त्याचा हा 7 वा फ्लॉप चित्रपट आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 16, 2025, 08:31 PM IST
Haq Box Office Collection: बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाशमी गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या पडद्यावर यशासाठी आसुसलेला दिसत आहे. सलग अपयशामुळे त्याच्या करिअरला आलेली मरगळ अद्यापही दूर झालेली नाही. गेल्या 13 वर्षांत इमरानचा एकही चित्रपट हिट झालेला नाही तर मागील 8 वर्षांत त्याच्या सातही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर निराशा केली आहे. नुकताच रिलीज झालेला ‘हक’ हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. 

इमरान हाशमी आणि यामी गौतम यांचा ‘हक’ हा चित्रपट 7 नोव्हेंबर रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. शाह बानो केसवर आधारित या चित्रपटाचे बजेट 40 ते 42 कोटी रुपये इतके होते. मात्र रिलीजच्या 10 दिवसांत चित्रपटाने केवळ 16.67 कोटी रुपये कमावले. बजेटचा अर्धाही खर्च चित्रपट वसूल करू शकला नाही.

या आठवड्यात थिएटर्समध्ये अनेक नवीन चित्रपटांनी प्रवेश केल्याने ‘हक’चे कलेक्शन वेगाने घसरले आणि आता हा चित्रपट फ्लॉपच्या दिशेने सरकला आहे. बॉक्स ऑफिसच्या सूत्रानुसार कोणतीही चित्रपट ‘हिट’ ठरण्यासाठी त्याने बजेटच्या दुप्पट कमाई करणे आवश्यक असते, परंतु ‘हक’ त्याच्या जवळपासही पोहोचू शकला नाही.

‘हक’ चित्रपटाचे 10 दिवसांचे कलेक्शन

दिवस कमाई

Day 1 1.75 कोटी

Day 2 3.35 कोटी

Day 3 3.85 कोटी

Day 4 1.05 कोटी

Day 5 1.75 कोटी

Day 6 1.15 कोटी

Day 7 1.10 कोटी

Day 8 0.65 कोटी

Day 9 1.10 कोटी

Day 10 0.92 कोटी

एकूण 16.67 कोटी

इमरान हाशमीने शेवटचा हिट चित्रपट 2011 मधील ‘द डर्टी पिक्चर’ दिला होता. त्यानंतर 2012 मध्ये आलेला ‘जन्नत 2’ हिट ठरला. यानंतर इमरानच्या एकाही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही.

फ्लॉप ठरलेल्या चित्रपटांची यादी 

शंघाई, रश, एक थी डायन,  घनचक्कर,  राजा नटवरलाल,  उंगली,  मिस्टर एक्स,  हमारी अधूरी कहानी,  अजहर,  राज रीबूट, व्हाय चीट इंडिया,  द बॉडी,  मुंबई सागा,  चेहरे, सेल्फी आणि ग्राउंड झिरो.  या सर्व चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर फारच कमी कमाई केली. 

चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुपर्ण एस. वर्मा यांनी केले आहे. प्रमुख भूमिकेत इमरान हाशमी, यामी गौतम यांच्यासोबत वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा आणि दानिश हुसेन यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

FAQ

1. इमरान हाशमीचा ‘हक’ चित्रपट का फ्लॉप ठरला?

‘हक’चा विषय (शाह बानो केस) दमदार असला तरी चित्रपटाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. स्क्रिप्ट, प्रमोशन, स्पर्धात्मक रिलीज आणि वर्ड ऑफ माऊथ कमजोर असल्याने चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कोसळला.

2. ‘हक’चे बजेट किती होते?

चित्रपटाचे बजेट 40 ते 42 कोटी रुपये होते.

3. ‘हक’ची 10 दिवसांची कमाई किती?

10 दिवसांत एकूण 16.67 कोटी रुपये कमाई झाली, जी बजेटच्या अर्ध्याही जवळ नाही.

