Marathi News
  • हार्दीक पांड्याचा मुलगा आणि गर्लफ्रेंडची मॅचला एकत्र हजेरी! फोटो पाहून अभिनेत्रीचं केलेलं वक्तव्य चर्चेत

Hardik Pandya new girlfriend with Agastya : घटस्फोटानंतर नताशा आणि हार्दीक पांड्याच्या मुलगा व गर्लफ्रेंडसोबतच्या व्हिडीओनंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने केलेलं वक्तव्य, आता सर्वत्र फक्त तिचीच चर्चा.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 7, 2026, 11:39 AM IST
भारतीय क्रिकेटच्या स्टार खेळाडू हार्दीक पांड्या याची पूर्व पत्नी नताशा स्टैनकोविक सध्या सोशल मीडियावर सर्वत्र चर्चेत आहे. हार्दीकच्या मॅचसाठी मैदानावर आलेल्या माहिका शर्मा आणि त्याचा मुलगा अगस्त्य यांच्याबाबतचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये हार्दीक मैदानावर दमदार खेळत असताना माहिका आणि मुलगा त्याला चीअर करत आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमुळे नताशा हिचं कौतुक जोरदार होत आहे. अभिनेत्री माही विज ने देखील नताशा हिच्या आईत्वाचं कौतुक करत व्हिडिओ शेअर केला. माहीने लिहिलं, 'हे जग किती सुंदर आहे… जेथे एका मुलाला तिरस्कार नाही तर प्रेम करण्यास शिकवलं जात आहे… नताशा, एक आई म्हणून तू खूप चांगलं काम करत आहेस.' व्हिडिओमध्ये माहिका आणि लहान अगस्त्य स्टँडमध्ये बसलेले दिसत आहेत, आणि अगस्त्य क्रिकेट खेळताना आपल्या वडिलांच्या खेळाचा आनंद घेत आहे.

माहीने आणखी पोस्ट करत म्हटलं, 'अनावश्यक नाटक आणि ताणतणावाऐवजी मुलाचे संगोपन ज्या सकारात्मक वातावरणात होत आहे त्याचं कौतुक आहे. मुलामध्ये रुजवल्या प्रेम आणि दयाळूपणाच्या मूल्यांचे कौतुक करणे आवश्यक आहे.'

हार्दीक पांड्या आणि नताशा स्टैनकोविक यांचा घटस्फोट

हार्दीक आणि नताशा यांचा घटस्फोट झाला आहे. खासगी मतभेद असूनही, दोघे मुलासाठी कायम एकत्र येतात आणि त्याचा योग्य सांभाळ करतात. नुकताच हार्दीकने मुलाला 30 कोटी रुपयांची कार भेट दिल्याचेही वृत्त आहे. घटस्फोटानंतरही दोघांच्या मुलासाठी प्रेमपूर्ण सहकार्य दिसत आहे, आणि सोशल मीडियावर याचे कौतुकही केले जात आहे.

माही विज आणि तिचा घटस्फोट

अभिनेत्री माही विज हिने अभिनेता जय भानुशाली यांच्यासोबत लग्न केले होते, परंतु लग्नाच्या 10 वर्षांनंतर दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटानंतरही माही आणि जय मिळून लेक तारा हिचा संगोपन करत आहेत. सोशल मीडियावर या सकारात्मक उदाहरणामुळे पालकत्व आणि जबाबदारीबाबत चर्चा रंगली आहे.

सोशल मीडिया आणि कौतुक

नताशा हिच्या आईत्वाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी कौतुक केले आहे. अनेक युझर्सने म्हटलं की मुलासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करणे महत्त्वाचं आहे आणि जुन्या मतभेदांना बाजूला ठेवून पालकत्व पार पाडणे आदर्श आहे. तसेच, हार्दीक पांड्या, नताशा, माहिका आणि अगस्त्य यांचा हा व्हिडिओ प्रेमपूर्ण आणि एकत्रित कुटुंबाचं आदर्श उदाहरण असल्याचं सांगितलं जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
hardik pandyaNatasha StankovicMahika SharmaAugusty Pandyahardik pandya news

