  • मनोरंजन
  • 27 वर्षीय अभिनेत्याचं निधन, राहत्या घरी या अवस्थेत सापडला मृतदेह

27 वर्षीय अभिनेत्याचं निधन, राहत्या घरी 'या' अवस्थेत सापडला मृतदेह

Hari Murali Actor Death : सिनेक्षेत्रात काम करणारा नवोदित कलाकाराचा करुण अंत झाला आहे. बालकलाकार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणारा अभिनेत्याच वयाच्या 27 व्या वर्षी निधन झालं आहे. अचानक झालेल्या या मृत्यूमुळे सिनेसृष्टी आणि कुटुंबिय धक्क्यात आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 12, 2026, 04:20 PM IST
27 वर्षीय अभिनेत्याचं निधन, राहत्या घरी 'या' अवस्थेत सापडला मृतदेह

Actor Death Body found at Home : गेल्या काही दिवसांपासून सिनेसृष्टीतून कलाकारांच्या निधनाच्या बातम्या समोर येत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यामध्ये तरुण कलाकारांचा मृतदेह घरात सापडत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरचा रील स्टार अरुण तुपे याचं निधन झालं. आता एका 27 वर्षीय कलाकाराचा मृतदेह त्याच्या राहत्या घरी सापडला आहे. अभिनेता हरी मुरली असं या कलाकाराचं नाव आहे. बालकलाकार म्हणून त्याने आपलं करिअर सुरु केलं आहे. स्वतःची वेगळी अशी ओळख निर्माण केली आहे. याच क्षेत्रात पुढे काम करण्याच त्याच स्वप्न अर्धवट राहिलं आहे. वयाच्या 27 व्या वर्षी हरी मुरलीचं निधन झालं आहे. 

घरात मृतावस्थेत सापडला 

मनोरमा ऑनलाईनच्या माहितीनुसार, अभिनेता हरी मुलरी याचा मृतदेह त्याच्या राहत्या घरी सापडला आहे. अभिनेत्याचा मृतदेह पय्यन्नूकच्या एका खासगी रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. हरी मुरलीचा मृत्यू कसा आणि का झाला याचा पोलीस तपास घेतल आहे. याबाबत अद्याप कोणतीच माहिती समोर आलेली नाही. मात्र असेही म्हटले जात आहे की, हरी मुरली याचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत घरी सापडला होता. त्याचं निधन कोणत्या कारणामुळे झालं याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. 

(हे पण वाचा - 'अरुण आता...' शेवटचे 5 शब्द, ती इच्छा.. सारं काही अपूर्णच; अरुण तुपेच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं, व्हिसेरा अहवालाकडे लक्ष) 

हरी मुरलीचं कुटूंब सिनेसृष्टीशी संबंधित 

हरी मुरली एका चित्रपट कुटुंबातून आले होते. त्यांचे कुटुंब मल्याळम चित्रपट आणि रंगभूमीमध्ये खूप सक्रिय होते. हरी मुरली हे रंगभूमी आणि चित्रपट अभिनेते के.यू. मुरली यांचे पुत्र होते, ज्यांना पय्यन्नूर मुरली म्हणून ओळखले जाते. हरी मुरली यांचे वडील एकटेच चित्रपटसृष्टीत सक्रिय नव्हते. हरी मुरली यांचे नातेवाईक असलेले अभिनेते गणपती हे मल्याळम चित्रपट "मंजुम्मेल बॉईज" मध्ये दिसले.

(हे पण वाचा - प्रथमेश कदम पाठोपाठ अरुण तुपे या रील स्टारचं निधन, घरात मृतावस्थेत सापडल्यामुळे खळबळ) 

हरी मुरली या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध 

चित्रपट कुटुंबातून असल्याने, हरी मुरली यांनीही अभिनयाच्या जगात प्रवेश केला. त्यांनी पन्नासहून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. बाल कलाकार म्हणून, ते रसिकन आणि अन्नन थंपी सारख्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध झाले. जसजसे ते मोठे होत गेले तसतसे हरी मुरली यांनी व्हीएफएक्स विभागात काम करण्यास सुरुवात केली आणि मल्याळम चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे स्थान निर्माण केले.

