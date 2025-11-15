English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘बजरंगी भाईजान’मधील मुन्नीचं धमाकेदार कमबॅक, 2021च्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या सिक्वेलमध्ये दिसणार

सलमान खानच्या बजरंगी भाईजानमध्ये दिसलेली मुन्नी 10 वर्षांनंतर करतेय कमबॅक. 2021 च्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या सिक्वेलमध्ये दिसणार.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 15, 2025, 07:30 PM IST
Harshaali Malhotra : बॉलिवूडच्या ब्लॉकबस्टर ‘बजरंगी भाईजान’ चित्रपटात ‘मुन्नी’ची भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी हर्षाली मल्होत्रा आता मोठी झाली आहे आणि पुन्हा एकदा चित्रपटात दमदार कमबॅकसाठी सज्ज झाली आहे. तब्बल 10 वर्षांनंतर हर्षाली पुन्हा मोठ्या पडद्यावर दिसणार असून यावेळी ती एका मोठ्या दक्षिणेच्या चित्रपटात झळकणार आहे.

हर्षाली मल्होत्रा सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण यांच्या सुपरहिट चित्रपटाच्या सिक्वल ‘अखंडा 2: थांडवम’ मध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक बोयापती श्रीनू यांनी केले आहे. हा हर्षालीचा पहिलाच तेलुगू चित्रपट असून तिच्या या पदार्पणाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे.

काही महिन्यांपूर्वी हर्षालीने स्वतःचा चित्रपटातील लुक पोस्टर शेअर केला होता. पोस्टरमध्ये तिचा आत्मविश्वास आणि लूक  पाहून चाहत्यांनी तिचं कौतुक केलं होतं.

चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर

पहिल्यांदा ‘अखंडा 2’ हा चित्रपट दसऱ्याला 2024 मध्ये रिलीज होणार होता पण काही कारणांमुळे तो पुढे ढकलला गेला. अखेर निर्मात्यांनी गाण्याच्या लॉन्च इव्हेंटमध्ये अधिकृत घोषणा केली. हा चित्रपट 5 डिसेंबर 2025 रोजी पॅन इंडिया स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे.

हर्षाली मल्होत्राने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत आपल्या पुनरागमनाची पुष्टी केली होती. 'अखंडा 2' मध्ये ती जननी ही भूमिका साकारणार आहे. त्यासोबत तिने लिहिलं होतं की, मुन्नी फक्त एक भूमिका नव्हती; ती एक भावना होती, एक आठवण, एक धडधड… जे तुमच्यासोबतही होतं आणि माझ्यासोबतही. या सर्व वर्षांत मी तुमच्या प्रेमाला मनात जपून ठेवलं.

जेव्हा तुम्ही मुन्नीला आठवत होता, तेव्हा मी शिकत होते, वाढत होते, आणि स्वतःला तयार करत होते. जेणेकरून जेव्हा मी परत येईन, तेव्हा मी ती लहान मुलगी राहणार नाही, तर एक नवीन मजबूत कलाकार म्हणून परत येईन. तिच्या या पोस्टने चाहत्यांच्या भावना पुन्हा जाग्या झाल्या.

अखंडा 2 ची धडाकेबाज तयारी

‘अखंडा 2’ चं प्रमोशन मोठ्या थाटामाटात सुरू आहे. नुकतेच मुंबईत झालेल्या एका मोठ्या इव्हेंटमध्ये नंदमुरी बालकृष्ण यांच्या उपस्थितीत चित्रपटाचं पहिलं गाणं ‘द थांडवम’ लाँच करण्यात आलं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

या इव्हेंटमध्ये हर्षाली मल्होत्रा बालकृष्ण यांच्या शेजारी अत्यंत सौम्य, सोज्वळ लूकमध्ये दिसली. तिच्या सौंदर्याचं आणि आत्मविश्वासाचं प्रेक्षकांनी व चाहत्यांनी भरभरून कौतुक केलं.

