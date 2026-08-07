/हर्षवर्धन राणे आणि संजीदा शेख यांच्या नात्याला दुजोरा? पुण्यातील फोटोंमुळे डेटिंगच्या अफवा सुरू

Harshvardhan Rane Sanjeeda Shaikh dating rumours : चित्रपटसृष्टीत सेलिब्रिटींच्या डेटिंगच्या अफवा सामान्य आहेत, अनेकदा सोशल मिडियावर कलाकार हे त्यांच्या नात्याची कबुली देतात. तर काही सेलिब्रिटी हे कधीकधी उघडपणे सांगत नाहीत पण ते संकेत देत असतात. सनम तेरी कसम फेम अभिनेता हर्षवर्धन राणे हा सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय पाहायला मिळाला आहे. तो अनेकदा प्राण्यांचे फोटोग्राफी त्याचबरोबर अनेक नैर्सिगक फोटोग्राफी करताना दिसत आहे. आता अभिनेता हर्षवर्धन राणे याचे नाव प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत जोडले जात आहे. हर्षवर्धन राणे आणि संजीदा शेख यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर सारख्याच पोस्ट शेअर केल्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवांना वाव मिळाला आहे.
हर्षवर्धन राणे आणि संजीदा शेख यांनी त्यांच्या सोशल मिडियावर काही पोस्ट शेअर केल्या आहेत, यामध्ये हे दोघेही पुण्यातील पानशेतमध्ये एकत्र सुट्टी घालवताना दिसत आहेत. अभिनेत्याने त्याचे स्वत:चे काही फोटो शेअर केले आहेत तर अभिनेत्रीने काही वेगवेगळ्या अँगलने फोटो शेअर केले आहेत. अभिनेता हर्षवर्धन राणेने इन्स्टाग्रामवर स्वतः चहा आणि अंडी बनवत असल्याचे काही फोटो शेअर केले आहेत यामध्ये एअरबीएनबीमधील एक फोटोही शेअर केला. दुसरीकडे, संजीदा शेखने स्वतः चहा पीत असल्याचे फोटो शेअर केले. अभिनेत्री पीत असलेला चहा हा हर्षवर्धनने बनवला असल्याचा अंदाज आता चाहते लावत आहेत.
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दोघांच्याही या पोस्ट जोडून सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. आता हे फोटो पाहून हर्षवर्धन राणे आणि संजीदा शेख यांच्या अफेअरच्या अफवांना जोर चढला आहे. हर्षवर्धन राणे आणि संजीदा शेख यांच्या नात्याच्या अफवा पसरण्याची ही पहिली वेळ नाही. 2023 मध्ये देखील गिरच्या जंगलातील अशाच फोटोंमुळे हे दोघेही चर्चेत आले होते.
हर्षवर्धन राणे आणि संजीदा शेख या दोघांनी 2020 मध्ये दोघांनी बेजॉय नंबियारच्या 'ताइश' या सिनेमामध्ये एकत्र काम केले आहे. त्यानंतर कुशन नंदीच्या 'कुन फया कुन' यामध्ये देखील हे दोघे 2021 मध्ये एकत्र दिसले होते. दोघांनीही अधिकृतपणे त्यांच्या नात्याची कबुली दिली नाही. संजीदा शेखचे पहिले लग्न याआधी झाले होते संजीदा शेखचे यापूर्वी आमिर अलीसोबत लग्न झाले होते, परंतु नऊ वर्षांनंतर 2021 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला आणि त्यांना एक मुलगी आहे.