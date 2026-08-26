/भारतात आणखी एका गायकाची हत्या, जिमच्या बाहेरच झाडल्या 20 गोळ्या! शामलीमध्ये खळबळ

मनोरंजन क्षेत्रातील एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, शामलीमध्ये हरियाणवी गायक अंकित बलियान याची 26 ऑगस्ट 2026 रोजी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. आता या घटनेनंतर परिसरामध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. सायंकाळी 7 वाजता ही घटना घडली आहे, पण या गायकाची हत्या का झाली याबद्दल अजूनही कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. संध्याकाळी शहरातील कोतवाली भागातील आर्यपुरी नाल्याजवळील त्यांच्या जिममधून बाहेर पडल्यानंतर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. नक्की झाले काय यासंदर्भात या लेखामध्ये सविस्तर देण्यात आले आहे.
शहरातील कोतवाली भागातील आर्यपुरी नाल्याजवळील जिममधून हरियाणाचे गायक अंकित बलियान हे बाहेर पडले. यावेळी हल्लेखोरांनी त्याच्यावर पिस्तुलातून 20 हून अधिक गोळ्या झाडल्या. या गोळीबाराने आजूबाजूचा परिसर देखील हादरला आहे आणि परिसरामध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. या घटनेनंतर काही क्षणातच घटनास्थळी लोकांची गर्दी जमली. हल्लेखोर गोळीबार करत पळून गेले. अंकित बलियान पंचायत निवडणुका लढवण्याच्या तयारीत होते.
बंटीखेडा येथील रहिवासी असलेला अंकित बलियान, हरियाणातील सोनीपत येथे राहत होता. मागील अनेक वर्षापासून तो सिंगिंग क्षेत्रामध्ये काम करत आहे, तो त्याच्या कुटुंबासोबत गावामध्ये राहत होता. बुधवारी संध्याकाळी तो त्याच्या रोजच्या जीवनशैलीप्रमाणे तो शामली येथे आला होता. संध्याकाळी सुमारे 6.45 वाजता, व्यायामशाळेतून बाहेर पडल्यानंतर तो आपल्या गाडीत बसत होता. त्याच क्षणी, चार हल्लेखोरांनी पिस्तुलातून अंदाधुंद गोळीबार केला. त्याला पाच गोळ्या लागल्या आणि तो जमिनीवर कोसळला. मात्र, गायकाच्या हत्येच्या बातमीने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
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घटनास्थळी रस्त्यावर रक्त, काडतुसांचे रिकामे कवच आणि अंकितचा मोबाईल फोन पडलेला आढळला. गोळीबारामुळे निर्माण झालेल्या घबराटीमुळे काही काळ लोक घराबाहेर पडण्याचे धाडस करत नव्हते. पोलीस कर्मचारीसुद्धा व्यायामशाळेत व्यायाम करत होते. अंकितला तात्काळ सामुदायिक आरोग्य केंद्रात (CHC) नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.