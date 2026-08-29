'पुढचा नंबर तुझा...' अंकित बलियान हत्या प्रकरणानंतर आणखी एक गायकाला जीवे मारण्याची धमकी, कोण आहे हा सिंगर?

मासूम शर्माला जीवे मारण्याची धमकी : हरियाणामधील एक धक्कादायक घटना दोन दिवसांपूर्वी समोर आली होती, यामध्ये हरियाणाचा गायक आणि यूट्यूबर अंकित बलियान याच्यावर 20 गोळ्या झाडून रस्त्यावर हत्या करण्यात आली होती. हा हल्ला या गायकावर कोणी केला याचा तपास देखील अजूनही सुरुच आहे. मागील काही दिवसांपासून या प्रकरणामुळे परिसरामध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. अंकित बलियान याची हत्या झाल्यानंतर सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ एका व्यक्तीने शेअर केला होता आणि त्याने गायक अंकित बालियान यांच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा केला आहे. हे प्रकरण ताजे असताना आणखी एका गायकाला जीवे मारण्याची धमकी आली आहे.
अंकित बालियान याची जिमच्या बाहेर हत्या करण्यात आली, या गायकाच्या हत्येनंतर सोशल मिडियावर एक 'अंकित बलियान 005' अशा नावाचा आयडी तयार करण्यात आला होता. या आयडीवर अचानक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला ज्यामध्ये अंकित बालियान यांच्या हत्येनंतर गायक मासूम शर्माला जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती आपणच मासूम शर्मा यांची हत्या केल्याचा दावा करत असल्याचा आरोप आहे. सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.
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वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायक मासूम शर्मा याला व्हिडिओमध्ये टार्गेट केले जात आहे. या व्हिडिओमध्ये असलेला व्यक्ती हा हत्या करण्यात आलेला गायक अंकित बालियान याला शिवीगाळ देखील करत आहे. व्हिडिओमध्ये अज्ञात व्यक्ती म्हणतो की, "आता पुढचा नंबर मासूम शर्माचा आहे, आणि मी त्यालाही ठार मारेन. मी अंकितला मारले आहे, आणि आता तुझी पाळी आहे. मी हरियाणाच्या गायकाला मारले आहे." अंकित बालियान याची गोळ्या झाडून हत्या केल्यानंतर आता आणखी एक हरियाणाचा गायकाचा जीव धोक्यात आहे. अंकित बलियान याचे निधन झाल्यानंतर मासूम शर्माने दुःख व्यक्त केले होते.
#AnkitBalyan murder: #MasoomSharma demands justice— Manchh (@Manchh_Official) August 29, 2026
Following the Haryanvi singer’s shocking murder, Masoom Sharma urged authorities to arrest the culprits immediately and highlighted security threats faced by artists.#HaryanviSinger #ArtistSafety #InstagramThreat #MurderCase pic.twitter.com/ayvGs72d5n
अंकित बलियानच्या निधनानंतर मासूम शर्माने व्हिडिओ शेअर केला होता, यामध्ये तो म्हणाला होता की, "आम्ही खूप एकत्र काम केले आणि अनेक गाणी गायली," तो म्हणाला. "आमच्यात सर्व काही ठीक होते, पण गुंडगिरीच्या वाढत्या घटनांमुळे सरकारने कारवाई केली पाहिजे. कलाकारांना सतत अशा धमक्या मिळत आहेत." मासूम शर्मा यांनी पुढे सांगितले की, ज्या कोणी अंकित भाईची हत्या केली आहे, त्याला लवकरात लवकर पकडून शिक्षा झाली पाहिजे. मासूम म्हणाले की, ही प्रत्येक कलाकाराची समस्या आहे; ज्यांची मोठी ओळख आणि संपत्ती आहे, त्यांना धोका असतो.