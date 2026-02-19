भोळी-भाबडी व्यक्तीरेखा साकारली अन् पुरस्कार जिंकला; समीर चौघुलेला कोणत्या भूमिकेसाठी पुरस्कार मिळाला पाहिला का?

मुंबई - मराठी मनोरंजनविश्वातील विनोदी कलाकारांसाठी ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ हा एक महत्वाचा व्यासपीठ ठरला आहे. या कार्यक्रमातून अनेक विनोदी कलाकार घराघरांपर्यंत पोहोचले आणि प्रेक्षकांच्या हृदयात आपले स्थान निर्माण केले. त्यामध्ये सर्वात चमकणारे नाव म्हणजेच समीर चौघुले. समीर चौघुले अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांना खळखळून हसवत आहेत. त्यांनी सुमारिया चौघुलिया, चोलन मजनू अशा अविस्मरणीय पात्रांमधून प्रेक्षकांना भावनिक आणि हास्यदायक अनुभव दिला आहे. त्यांच्या अभिनयामुळे ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम कलाकार म्हणून त्यांचे नाव सर्वत्र ओळखले जाते.
हास्यजत्रेशी जोडल्या जात असतानाच समीर चौघुले सिनेमांमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. सचिन गोस्वामी दिग्दर्शित ‘गुलकंद’ या सिनेमात त्यांनी प्रेक्षकांचे मन जिंकले. 1 मे 2025 रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात सई ताम्हणकर, ईशा डे, प्रसाद ओक, वनिता खरात, मंदार मांडवकर, जुई भागवत, तेजस राऊत आणि शार्विल आगटे यांसारखे कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकेत होते. 4 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या सिनेमाने 7.34 कोटींची कमाई करून बॉक्स ऑफिसवर उल्लेखनीय यश मिळवले. सिनेमातील समीर चौघुले यांच्या भूमिकेचे समीक्षकांनी कौतुक केले आणि प्रेक्षकांमध्येही ती भूमिका प्रचंड लोकप्रिय ठरली.
झी मराठीच्या चित्र गौरव पुरस्कार 2026मध्ये समीर चौघुले यांना ‘सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेता’ म्हणून सन्मानित करण्यात आले. त्यांच्या या यशाबद्दल मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. पोस्टमध्ये तिने ‘अभिनंदन दादा’ असे लिहून त्यांचे अभिनंदन केले. पुरस्कार स्वीकारताना समीर चौघुले यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद प्रेक्षकांच्या आनंदात भर घालणारा ठरला.
समीर चौघुलेच्या या यशामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट निर्माण झाली आहे. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ आणि सिनेमांमधील कामगिरीमुळे त्यांनी प्रेक्षकांच्या हृदयात आपले अढळ स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या हसण्याचा कलात्मक प्रवास आता अधिक गौरवाने सन्मानित झाला आहे त्यांच्या कामगिरीमुळे मराठी मनोरंजनविश्वाला आणि विनोदी कलागुणांना जागतिक पातळीवर मान्यता मिळाली असून, त्यांचे नाव ‘गुलकंद’सारख्या सिनेमामुळे आणखी उजळले आहे. यामुळे समीर चौघुले केवळ हास्यकलेतच नव्हे तर मराठी सिनेमा क्षेत्रातही एक आदर्श कलाकार म्हणून समोर आले आहेत.