Horror Movies: तुम्ही जर हॉरर चित्रपटाचे फॅन असाल तर तुम्ही आवर्जून 'द एक्सॉर्सिझम ऑफ एमिली रोज' हा चित्रपट पाहायला हवा. याची कथा खऱ्या आयुष्यतील व्यक्तीवर आधारित आहेत जी तुम्हाला खूप घाबरून सोडेल.
The exorcism of Emily Rose Movie: हॉरर चित्रपटांची क्रेझ जगभरात मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. प्रेम,अॅक्शन चित्रपटांसह या चित्रपटांनाही लोक गर्दी करतात. भुतं, आत्मा, झाडफूक आणि रहस्यमय घटना यावर आधारित अनेक चित्रपट प्रेक्षकांना घाबरवतात. पण तरीही लोक अशा चित्रपटांना पसंती दर्शवतात. असे काही चित्रपट वास्तविक घटनांवर आधारित असल्याचा दावा करतात. अशाच एका कथेनं अनेकांना हादरवून सोडलं होतं ती म्हणजे जर्मनीतील अॅनालिस मिशेलची. 2005 मध्ये आलेला ‘द एक्सॉर्सिझम ऑफ एमिली रोझ’ हा हॉलीवूड चित्रपट याच कथेनं प्रेरित असल्याचं म्हटलं जातं. ही कथा होती एका तरुणीची, जिने अवघ्या 23 व्या वर्षी गूढ परिस्थितीत प्राण गमावले.
अॅनालिस मिशेलचा जन्म 1952 मध्ये जर्मनीतील धार्मिक ख्रिश्चन कुटुंबात झाला. सुरुवातीला तिचं आयुष्य अगदी सामान्य माणसाप्रमाणे होतं. मात्र वयाच्या 16 व्या वर्षी तिच्या तब्येतीत अचानक बदल होऊ लागले. तिला विचित्र आवाज ऐकू येत असल्याची तक्रार ती करायला लागली. तिचं वागणंही असामान्य होत चाललं होतं. कुटुंबीयांनी तिला घाबरून तिला डॉक्टरांकडे नेलं. डॉक्टरांनी तिला एपिलेप्सी म्हणजेच मिर्गीचा आजार असल्याचं सांगितलं. पण उपचारांनंतरही तिची अवस्था सुधारत नव्हती. ती हळू हळू नीट खाणं-पिणं बंद करू लागली, सतत भीतीत राहायला लागली आणि तिचं वागणं अधिक आक्रमक होत गेलं.
काळ जसजसा पुढे गेला, तसतसं अॅनालिसच्या कुटुंबाला वाटू लागलं की तिच्यावर कोणत्यातरी वाईट शक्तीचा प्रभाव आहे. त्यानंतर तिच्यावर धार्मिक पद्धतीने झाडफुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. माहितीनुसार, तिच्यावर तब्बल 67 वेळा एक्सॉर्सिझम करण्यात आलं. या प्रक्रियेदरम्यान ती अत्यंत हिंसक होत असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे तिला जाड साखळ्यांनी बांधून ठेवण्यात येत असे.
अॅनालिसच्या शरीरात सहा दुष्ट आत्मांनी प्रवेश केल्याचा दावा केला गेला होता. त्यात ‘लुसिफर’, ‘कैन’, ‘जुडास’, ‘अॅडॉल्फ हिटलर’, ‘नीरो’ आणि ‘फ्लेशमॅन’ यांच्या आत्मांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जात होतं. तिचे काही ऑडिओ आणि व्हिडीओ आजही इंटरनेटवर उपलब्ध असल्याचं म्हटलं जातं, ज्यात ती विचित्र आवाजात बोलताना ऐकू येते. मात्र डॉक्टरांनी कधीही या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी केली नाही.
सुमारे सात वर्षे मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन केल्यानंतर अॅनालिस पूर्णपणे अशक्त झाली होती. 30 जून 1976 रोजी तिच्यावर शेवटची झाडफूक करण्यात आली. मात्र त्याचाही काही फायदा झाला नाही. अखेर 1 जुलै 1976 रोजी अॅनालिस मिशेलचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूचं कारण कुपोषण आणि अशक्तपणा असल्याचं सांगितलं गेलं. पण तिची कथा आजही जगातील सर्वात भयावह आणि गूढ घटनांपैकी एक मानली जाते.
