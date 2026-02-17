तुम्ही रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची पत्रिका पाहिलं का? 26 फेब्रुवारीला लग्नाची शक्यता

टॉलीवुडमधील लोकप्रिय आणि बहुचर्चित जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. येत्या 26 फेब्रुवारी रोजी हे दोघे विवाहबंधनात अडकणार असल्याच्या बातम्यांनी सोशल मीडिया, चित्रपटसृष्टी आणि चाहतावर्गात उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या मैत्री आणि जवळीकीबाबत चर्चा सुरू होती. विविध सार्वजनिक कार्यक्रम, सुट्ट्यांचे फोटो आणि एकमेकांच्या चित्रपटांना दिलेला पाठिंबा यामुळे त्यांच्या नात्याबाबत सतत अंदाज व्यक्त केले जात होते.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हा विवाहसोहळा अत्यंत खासगी पद्धतीने आयोजित केला जाणार आहे. समारंभासाठी केवळ कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक आणि काही निवडक मित्रमंडळींनाच निमंत्रित केले जाईल, अशी माहिती समोर येत आहे. लग्नातील प्रत्येक क्षण गोपनीय ठेवण्यासाठी ‘नो-फोन पॉलिसी’ लागू केली जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे पाहुण्यांना मोबाईल वापरण्यास बंदी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दोन्ही कलाकारांनी या संदर्भात अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी निमंत्रणपत्रिका तयार झाल्याच्या आणि तयारी सुरू झाल्याच्या चर्चांमुळे लग्न निश्चित असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, अधिकृत दुजोरा मिळेपर्यंत या सर्व चर्चा तर्कवितर्कांच्या पातळीवरच असल्याचे स्पष्ट होते.
लग्नाच्या स्थळाबाबतही अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. राजस्थानातील उदयपूरमधील एखाद्या ऐतिहासिक महालात किंवा राजेशाही दरबार शैलीतील ठिकाणी हा सोहळा पार पडू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बॉलिवूड आणि दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील अनेक सेलिब्रिटींनी अलीकडच्या काळात उदयपूरसारख्या भव्य ठिकाणी विवाहसोहळे आयोजित केले असल्याने, रश्मिका-विजय यांच्या लग्नासाठीही अशाच पार्श्वभूमीची निवड केली जाऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
राजेशाही सजावट, पारंपरिक विधी आणि मर्यादित पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हा समारंभ संस्मरणीय ठरेल, अशी चाहत्यांची अपेक्षा आहे. तथापि, स्थळाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
लग्नानंतर 3 ते 4 मार्चदरम्यान हैदराबादमध्ये भव्य रिसेप्शन आयोजित केले जाऊ शकते, अशी माहितीही समोर येत आहे. बंजारा हिल्स परिसरातील एखाद्या आलिशान हॉटेल किंवा प्रीमियम स्थळी हा कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. या रिसेप्शनला दक्षिण आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक नामांकित कलाकार, दिग्दर्शक आणि निर्माते उपस्थित राहू शकतात, असे म्हटले जात आहे.
या संभाव्य विवाहसोहळ्याच्या बातम्यांनंतर ट्विटर, इन्स्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चाहत्यांकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकजण या जोडीला आगाऊ शुभेच्छा देत आहेत, तर काहीजण अधिकृत घोषणेची वाट पाहत संयम राखताना दिसत आहेत.
एकंदरीत, रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या चर्चेमुळे टॉलीवुडसह संपूर्ण मनोरंजनविश्वात उत्साह आणि कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता सर्वांचे लक्ष त्यांच्या अधिकृत निवेदनाकडे लागले असून, येत्या काही दिवसांत या चर्चांवर पडदा उघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.