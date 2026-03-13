English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • ‘तो पहाटे 6.30 वाजता आला; वर्षा उसगावकरांनी सांगितला चाहत्यासोबतचा धक्कादायक अनुभव

‘तो पहाटे 6.30 वाजता आला; वर्षा उसगावकरांनी सांगितला चाहत्यासोबतचा धक्कादायक अनुभव

Varsha Usgaonkar shocking fan story: असाच एक काळ होता जेव्हा त्यांच्या झलकासाठी चाहते तिकिट घेऊन ठिकाणभर जायचे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 13, 2026, 03:30 PM IST
‘तो पहाटे 6.30 वाजता आला; वर्षा उसगावकरांनी सांगितला चाहत्यासोबतचा धक्कादायक अनुभव

मराठी सिनेसृष्टीच्या एका काळातील गाजलेली अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर आजही चाहत्यांच्या मनावर राज्य करत आहे. उत्तम अभिनयकौशल्य, मोहक सौंदर्य आणि प्रेक्षकांना भावणारी व्यक्तिमत्व यामुळे तिने अनेक गाजवलेल्या मराठी मालिकांमध्ये आणि सिनेमांमध्ये आपली ठसा सोडली आहे. विशेष म्हणजे तिची लोकप्रियता आजही तसूभर कमी झालेली नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

एक काळ असा होता जेव्हा वर्षा यांची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते रांगा लांबवून हॉटेल्स आणि चित्रपटगृहांसमोर उभे राहायचे. असेच एक लक्षवेधी अनुभव वर्षा यांना कोल्हापूरमध्ये अनुभवावा लागला, ज्याचे किस्से तिने कपिल शर्मा शोमध्ये प्रेक्षकांसमोर मांडले.

वर्षा उसगांवकर काही कामानिमित्त कोल्हापूरात होत्या. त्या वेळी एका फॅनने सकाळी सकाळी 6.30  वाजता त्या राहात असलेल्या हॉटेलमध्ये पोहोचून त्यांचे लक्ष वेधले. वर्षा म्हणाल्या, 'मला वाटलं एवढ्या सकाळी हॉटेलचा कोणीतरी सर्व्हिस बॉय आला असेल. त्यामुळे मी दरवाजा उघडला आणि पाहते तर समोर एक फॅन उभा होता.'

तिने पुढे सांगितले, 'त्या चाहत्याला माझा ऑटोग्राफ हवा होता. त्यामुळे तो एवढ्या सकाळी माझी झोप मोडायला आला होता. मात्र त्याचा हा प्रताप पाहून मी त्याच्यावर चांगलीच संतापले होते.' वर्षा उसगांवकरच्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर कायमस्वरूपी छाप पाडली आहे. मराठी मालिकांबरोबरच तिने बॉलिवूड सिनेमांमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. तिचा सहजस्वभाव, गोड हास्य आणि अभिनयकौशल्य यामुळे ती आजही चाहत्यांच्या लक्षात आहे.

वर्षा आपल्या कामाच्या बाबतीत खूपच समर्पित असून चाहत्यांच्या प्रेमासाठी नेहमीच आभारी राहते. तिच्या चाहत्यांसह असलेल्या या गमतीशीर आणि उत्साहवर्धक अनुभवामुळे तिच्या व्यक्तिमत्वाची आणखी ओळख प्रेक्षकांना मिळते. वर्षा आजही त्याच उत्साही, गोड आणि प्रेरणादायी रूपात चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
varsha UsgaonkarVarsha Usgaonkar NewsMarathi ActressBollywood actressVarsha Usgaonkar Story

इतर बातम्या

युद्धामुळे पुण्यातील मनोरुग्णालयातील रुग्णांची मानसिक स्थित...

पुणे