English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अमिताभ बच्चनचे केस कापताना सोडले प्राण! ज्याने दिला ‘एंग्री यंग मॅन’चा लुक तोच जीवानीशी गेला

 Amitabh Bachchan: सेलिब्रिटी हेअर स्टायलिस्टने सांगितले की त्याचे वडील एक प्रसिद्ध हेअर स्टायलिस्ट होते आणि त्यांनी 70 च्या दशकात अनेक चित्रपटांसाठी अमिताभ बच्चन यांना लूक दिला होता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 26, 2025, 12:05 PM IST
अमिताभ बच्चनचे केस कापताना सोडले प्राण! ज्याने दिला ‘एंग्री यंग मॅन’चा लुक तोच जीवानीशी गेला
Amitabh Bachchan Hairstylist story

Man behind Angry Young Man look : बॉलिवूडच्या इतिहासात काही चेहरे असे आहेत, ज्यांनी संपूर्ण काळावर आपला ठसा उमटवला. त्यापैकी एक आहे मेगास्टार अमिताभ बच्चन, ज्यांनी 70 च्या दशकात ‘एंग्री यंग मॅन’च्या प्रतिमेद्वारे संपूर्ण भारतात एक नवीन युग निर्माण केलं. पण अमिताभ बच्चन यांच्या या व्यक्तिमत्त्वामागे, त्यांच्या लुकमागे आणि त्या हेअरस्टाईलमागे ज्याचा हात होता, त्या व्यक्तीची कहाणी फारच हृदयस्पर्शी आहे. ही गोष्ट आहे हकीम कैरानवी यांची, ज्यांनी 70 च्या दशकात अमिताभ बच्चन यांना आयकॉनिक हेअरस्टाईल दिली आणि अखेर त्यांचेच केस कापताना स्वतःचा जीव गमावला. त्यांचे सुपुत्र आणि आजचे प्रसिद्ध हेअर स्टायलिस्ट आलिम हकीम यांनी या घटनेचा खुलासा केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अमिताभ बच्चन आणि हकीम कैरानवी यांची पहिली भेट

आलिम हकीम यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, त्यांच्या वडिलांनी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम करण्यास ‘सात हिंदुस्तानी’ या पहिल्या चित्रपटापासून सुरुवात केली होती. त्यानंतर ‘रेशमा और शेरा’ या चित्रपटाच्या वेळी अभिनेता सुनील दत्त यांनी हकीम कैरानवी आणि अमिताभ बच्चन यांची भेट घडवून आणली. त्या भेटीनंतर दोघांमध्ये एक सुंदर व्यावसायिक नातं तयार झालं, जे हकीम कैरानवी यांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत टिकून राहिलं.

हे ही वाचा: 'या' अभिनेत्रीवर समलैंगिक असल्याचा आरोप, सिगारेट ओढण्यावरून गोंधळ; बनली टीव्हीची वादाची राणी

 

‘एंग्री यंग मॅन’ लुक तयार करणारा खरा आर्टिस्ट

‘जंजीर’, ‘दीवार’, ‘डॉन’, ‘शोले’, ‘अमर अकबर अँथनी’, ‘कभी कभी’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमधील अमिताभ बच्चन यांचा लुक आजही चाहत्यांच्या मनात कोरला आहे. त्या काळात प्रेक्षक फक्त त्यांच्या अभिनयावर नव्हे, तर त्यांच्या हेअरस्टाईलवरही फिदा झाले होते. हा लुक तयार करणारा व्यक्ती म्हणजेच हकीम कैरानवी. त्यांनी त्या काळात अमिताभ बच्चन यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला एका नव्या उंचीवर नेलं आणि त्यांना असा लुक दिला ज्याने भारतीय सिनेमात “एंग्री यंग मॅन”ची ओळख निर्माण केली.

केस कापतानाच थांबली आयुष्याची वाटचाल

आलिम हकीम यांनी सांगितलं, “माझ्या वडिलांचा शेवटचा हेअरकटही अमिताभ बच्चन यांचाच होता. ते त्या वेळी मॅसूरमध्ये ‘मर्द’ चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी गेले होते. तिथे ते अमिताभ जींचे केस कापत होते, तेव्हाच त्यांना अचानक छातीत तीव्र वेदना जाणवली. काही क्षणातच त्यांना हार्ट अटॅक आला आणि पुढच्या दिवशी त्यांनी प्राण सोडले. त्यावेळी त्यांचं वय फक्त 39 वर्षे होतं.” ही घटना केवळ एका हेअरस्टायलिस्टच्या मृत्यूची नव्हती, तर ती एक कला, समर्पण आणि जिव्हाळ्याची कथा होती जिथे कलाकाराने आपलं आयुष्य आपल्या कामासाठी अर्पण केलं.

हे ही वाचा: 'मी माझ्या वडिलांना 5-6 जोडीदारांसोबत ...' अभिनेता हर्षवर्धन राणेने केला धक्कादायक खुलासा!

 

70 च्या दशकातील सुपरस्टार्सचा आवडता स्टायलिस्ट

हकीम कैरानवी हे त्या काळातील टॉप हेअर आर्टिस्ट म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या क्लायंट लिस्टमधील नावे म्हणजे इंडस्ट्रीचा इतिहास  सुनील दत्त, जीतेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, दिलीप कुमार यांसारखे सुपरस्टार्स त्यांच्याकडेच केस कटिंगसाठी यायचे. त्यांनी केवळ भारतीय नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही काम केलं. भारतात येणारे अनेक इंटरनॅशनल सेलिब्रिटी जसे की मोहम्मद अली, रिचर्ड हॅरिस आणि ब्रूस ली, हे सुद्धा हकीम कैरानवी यांच्या सैलूनमध्ये केस कापण्यासाठी येत असतं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aalim Hakim (@aalimhakim)

वडिलांचा वारसा पुढे नेणारे आलिम हकीम

आज आलिम हकीम स्वतः इंडस्ट्रीतील सर्वात लोकप्रिय सेलिब्रिटी हेअर स्टायलिस्ट आहेत. रणवीर सिंग, विराट कोहली, सलमान खान, संजय दत्त, सिद्धार्थ मल्होत्रा यांसारख्या स्टार्सचा स्टाईल कोड आलिम डिझाईन करतात. ते म्हणतात, “माझ्या वडिलांनी जे सुरू केलं, ते मी पुढे नेतो आहे. त्यांच्या हाताने निर्माण झालेला ‘एंग्री यंग मॅन’ लुक आजही आमच्यासाठी प्रेरणादायक आहे.”

कला जिवंत आहे, कलाकार अमर झाला

हकीम कैरानवी यांची कहाणी ही फक्त एका हेअरस्टायलिस्टची नाही, तर ती एक असामान्य कलाकाराची यात्रा आहे, ज्याने आपल्या कामाला इतकं समर्पण दिलं की तो त्या कामातच विलीन झाला. त्यांनी निर्माण केलेला लुक आजही बॉलिवूडच्या इतिहासात सोन्याच्या अक्षरांनी लिहिला जातो. अमिताभ बच्चन यांचा तो “एंग्री यंग मॅन” अवतार आजही प्रत्येक चाहत्याच्या मनात कायमचा जिवंत आहे.

हे ही वाचा: ‘स्वतःलाच संपवावं असं वाटायचं...’ नैराश्येत गेली 40 वर्षांची अभिनेत्री, भूमिकाही नाकारण्यात आल्या, आजही एका संधीच्या शोधात

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aalim Hakim (@aalimhakim)

इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग

हकीम कैरानवी यांनी सिद्ध केलं की कला फक्त पाहण्याची नाही, ती जगण्यासाठी असते. आणि जे कलाकार त्या कलासाठी जगतात, ते कधी मरत नाहीत  ते इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग बनून राहतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Amitabh Bachchanangry young manHair Stylistentertainment news

इतर बातम्या

सतीश शहांना गमावल्याने सेलिब्रिटींसह प्रधानमंत्री नरेंद्र म...

मनोरंजन