Marathi News
'तो आता त्या विश्वाचा बादशाहच आहे…' रेणुका शहाणेंचा शाहरुख खानबाबत खुलासा

Renuka Shahane talks about Shah Rukh Khan: रेणुका शहाणे सध्या ‘उत्तर’ चित्रपटामुळे चर्चेत असून, लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत तिने शाहरुख खानसोबत काम करतानाचे क्षण उलगडले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 13, 2025, 06:52 PM IST
'तो आता त्या विश्वाचा बादशाहच आहे…' रेणुका शहाणेंचा शाहरुख खानबाबत खुलासा

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री रेणुका शहाणे आजही प्रेक्षकांच्या मनात तितक्याच लोकप्रिय आहेत. मराठी नाटक, दूरदर्शन मालिका, तसेच हिंदी सिनेमांमध्ये विविधांगी भूमिका साकारणाऱ्या रेणुका शहाणेंना ‘हम आपके हैं कौन’ या सुपरहिट चित्रपटामुळे घराघरात ओळख मिळाली. नुकताच त्यांचा ‘उत्तर’ हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाला असून, या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांनी लोकमत फिल्मीला दिलेल्या खास मुलाखतीत आपल्या करिअरमधील अनेक आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी त्यांनी बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खान याच्यासोबत काम करतानाचा अनुभवही मनमोकळेपणाने शेअर केला.

शाहरुख खानबद्दल बोलताना रेणुका शहाणे म्हणाल्या की, 'त्या काळात शाहरुख फारच कॅज्युअल आणि साधा होता. त्याच्याभोवती आधीच एक वेगळी क्रेझ होती, तो ‘फौजी’सारख्या मालिकेमुळे ओळखला जात होता. पण तरीही तो कधीच असा वागत नसे की आपण कोणीतरी मोठं व्यक्तिमत्त्व आहोत. त्याचा वावर खूप नॉर्मल होता.' रेणुकांनी पुढे सांगितले की, शाहरुखकडे कामाबाबत अपार ऊर्जा होती. 'तो खूप उत्साहाने काम करायचा. लोक त्याचं कौतुक करतात, हे त्याला मनापासून आवडायचं. सुरुवातीपासूनच त्याची एकच वृत्ती होती मी काहीतरी केलं, तर ते लोकांना आवडायला पाहिजे. पण केवळ कौतुक मिळावं म्हणून नाही, तर त्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यायला तो कायम तयार असायचा,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्या काळात शाहरुख खान थिएटर आणि टीव्ही मालिकांमध्ये काम करत होता आणि त्यात तो पूर्णपणे समाधानी होता, असं रेणुकांनी सांगितलं. “तो कधीच असं म्हणायचा नाही की मला लगेच चित्रपट करायचे आहेत किंवा मोठा स्टार व्हायचं आहे. त्याला त्या टप्प्यावर जे काम मिळत होतं, त्यात तो खुश होता,” असं त्या म्हणाल्या. मात्र शाहरुखच्या आईंची इच्छा होती की त्याने चित्रपटसृष्टीतही प्रवेश करावा. 'त्याच्या आईंना खूप वाटायचं की याने सिनेमांमध्ये काम करावं. मला वाटतं, चित्रपटांमध्ये येऊन त्याने त्यांचं स्वप्न पूर्ण केलं,' असंही रेणुकांनी नमूद केलं.

शाहरुखने ‘दिल आशना है’ हा चित्रपट साइन केल्यानंतरचा एक किस्सा सांगताना रेणुका म्हणाल्या, 'तो एकदा माझ्या शूटिंगच्या सेटवर विवेक वासवानीसोबत आला होता. तेव्हा तो मला म्हणाला होता की, ‘अरे, हे चित्रपटांचं विश्व काहीतरी वेगळंच आहे.’ आज इतक्या वर्षांनंतर मागे वळून पाहिलं, तर असं वाटतं की त्या विश्वाचा तो खरोखरच बादशाह बनला आहे.' रेणुका शहाणेंच्या या आठवणींमधून शाहरुख खानच्या संघर्षपूर्ण सुरुवातीपासून ते आजच्या सुपरस्टारडमपर्यंतचा प्रवास स्पष्टपणे समोर येतो. तसेच, मेहनत, साधेपणा आणि कामावरील प्रेम यामुळेच तो आज बॉलिवूडचा ‘किंग खान’ बनल्याचंही या अनुभवातून अधोरेखित होतं.

FAQ

रेणुका शहाणेंनी शाहरुख खानबद्दल काय सांगितले?
रेणुका शहाणे म्हणाल्या की शाहरुख खान सुरुवातीपासूनच खूप साधा, कॅज्युअल आणि मेहनती होता. त्याच्याकडे प्रचंड ऊर्जा होती आणि लोकांना आपलं काम आवडावं, ही त्याची कायमची वृत्ती होती.

शाहरुख खानच्या करिअरच्या सुरुवातीबाबत रेणुका शहाणेंनी काय खुलासा केला?
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शाहरुख खान थिएटर आणि टीव्ही मालिकांमध्ये काम करत असताना समाधानी होता आणि लगेच चित्रपटांत मोठा स्टार होण्याची घाई त्याला नव्हती.

'त्या विश्वाचा तो आता बादशाह झाला आहे' असं रेणुका शहाणेंनी का म्हटलं?
शाहरुख खानने ‘दिल आशना है’ चित्रपट साइन केल्यानंतर चित्रपटसृष्टी वेगळी असल्याचं सांगितलं होतं. आज त्याच विश्वात तो मोठा सुपरस्टार झाल्यामुळे रेणुका शहाणेंनी त्याला “त्या विश्वाचा बादशाह” म्हटलं.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
shahrukh khanShahrukh Khan Underworldunderworldshahrukh khan newsShahrukh Khan movies

भारत