English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • तो खरा मास्टरमाइंड होता, आम्ही सगळे मूर्ख ठरलो ; अंकिता वालावलकरने उघड केला सूरज चव्हाणचा खरा चेहरा

'तो खरा मास्टरमाइंड होता, आम्ही सगळे मूर्ख ठरलो' ; अंकिता वालावलकरने उघड केला सूरज चव्हाणचा खरा चेहरा

Ankita Walavalkar on Suraj Chavan : 'आता परिस्थितीवर बोलण्याची काहीही आवश्यकता नाही. गरीबी किंवा त्या सगळ्या गोष्टींवर बोलू नका. तुमचा खेळ खेळा,' असे अंकिता वालावलकर म्हणाली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 19, 2026, 12:40 PM IST
'तो खरा मास्टरमाइंड होता, आम्ही सगळे मूर्ख ठरलो' ; अंकिता वालावलकरने उघड केला सूरज चव्हाणचा खरा चेहरा

टीव्हीच्या सर्वात चर्चेत असलेल्या रियालिटी शो "बिग बॉस मराठी" मध्ये प्रत्येक सिझनमध्ये भांडणं, कटकारस्थानं, कॉन्ट्रोव्हर्सी आणि गुपितं चर्चेचा भाग बनतात. विशेषतः, पाचव्या सिझनमध्ये सुरज चव्हाण आणि अंकिता वालावलकर यांच्या भागीदारीने प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. याच सिझनमध्ये प्रेक्षकांना खूप वाद, चढाओढ, आणि इमोशनल ट्रॅल्स पाहायला मिळाल्या. सध्या बिग बॉस मराठीचा सहावा सिझन जोरात सुरु आहे, आणि या सिझनमध्ये देखील अनेक नवीन घटनांची सुरुवात झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पाचव्या सिझनमधील विजेता सुरज चव्हाण आणि अंकिता वालावलकर यांनी नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत बिग बॉसच्या घरातील खेळाची गोडी, मास्टरमाईंडची भूमिका, आणि सिझनच्या रणनीतीवर जोरदार खुलासे केले आहेत. यामध्ये अंकिता वालावलकरने सुरज चव्हाणला "खरा मास्टरमाईंड" ठरवले आहे आणि त्याच्या खेळाची गूढता उलगडली आहे.

सुरज चव्हाण: मास्टरमाईंड कोण?

अंकिता वालावलकरने सांगितले की, 'आम्हाला असं वाटत होतं की सुरजला गेम कळत नाही, पण त्याला खूप आधीच कळलं होतं. आम्ही ज्या काळात विचार करत होतो, त्याच काळात सुरज त्याच्या खेळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विचार करत होता.' तिच्या या वक्तव्याने बिग बॉसच्या घरातील रणनीती कशी काम करत असते, याबद्दल नवा दृष्टिकोन दिला आहे. 'सुरजला त्या घरात खेळाच्या सर्व गोष्टी आधीच माहित होत्या. आणि आम्ही बाहेर आल्यानंतर, आम्हाला कळलं की त्याला खूप आधीच सर्व काही समजलं होतं. त्याला कळलं की खेळ कसा खेळायचा आणि इतर स्पर्धकांना कसं मात द्यायचं.' अंकिता पुढे म्हणाली, 'त्याला साधं दिसतं, पण त्याच्या डोक्यातील रणनितीचं वेगळंच स्वरूप होतं.'

सोशल मीडिया आणि इमोशन्सचा खेळ

अंकिता वालावलकरने एक महत्त्वाचा मुद्दा सोशल मीडियावर चर्चा करतांना मांडला. 'सोशल मीडियावर इमोशनल कंटेंट विकला जातो. जो इमोशनल कंटेंट देईल, तो लोकांच्या हृदयावर छाप सोडतो. त्यामुळे, जो सोशल मीडियावर दिसतो त्याला खूप स्मार्ट असावं लागतं. त्याला कळत असतं की त्याने काय विकायचं आणि कसं विकायचं,' असं ती म्हणाली. अंकिता म्हणाली, 'सोशल मीडियावर कुणी देखील 'बिचारा' असं कसं दिसू शकतो, पण तो माणूस खूप चतुर असतो. त्याला सर्व काही माहित असतं, त्याला कळतं की तो काय विकतो आहे.' सोशल मीडियावर इमोशन्स आणि दिखावा कसा काम करतो, यावर अंकिताने महत्त्वपूर्ण विचार मांडले.

परिस्थितीविषयक बोलण्यावर बंदी हवी

अंकिता वालावलकरने बिग बॉस सारख्या रियालिटी शोमध्ये परिस्थितीविषयक बोलणं किंवा गरीबीवर चर्चा करण्यास बंदी घालायला हवी, असं मत व्यक्त केलं. "जसाही जातीविषयक बोलण्यावर बंदी आहे, तसाच परिस्थितीविषयक बोलण्यावर बंदी घालायला हवी. तुमचा जो खेळ आहे तो खेळा, पण त्यात गरीबी किंवा अशा गोष्टींचा वापर करू नका." तिच्या या वक्तव्याने शोच्या स्वरूपावर विचार करणं भाग पाडलं आहे.

'शिवाजी महाराजांच्या मार्गावर' सुरज चव्हाणचा मास्टरमाईंड प्लॅन

पाचव्या सिझनमधील मास्टरमाईंड सुरज चव्हाणच होता, असं स्पष्ट करणारी आणखी एक मोठी गोष्ट अंकिता वालावलकरने सांगितली. 'त्याला कळलं होतं की त्याला कसं खेळायचं आहे आणि इतर लोकांच्या चेहऱ्यांवर तो कसा दिसायचा. त्याला त्याच्या रणनीतीची जाणीव होती, पण तो इतर स्पर्धकांना साधा दिसायचा.' अंकिता म्हणाली, 'आमच्यापेक्षा तो आधीच खेळ समजून गेला होता. आम्ही मूर्ख होतो. आणि नंतर त्याचं लग्न झालं, त्याचं चांगलं झालं.'

बिग बॉसच्या घरातील कन्फ्युजन

अंकिता वालावलकरने बिग बॉसच्या घरातील तिच्या अनुभवावर जोरदार भाष्य केलं. 'मी बिग बॉस बघितला नव्हता, आणि डायरेक्ट घरात गेली होती. मला कळत नव्हतं की काय करायचं.' ती म्हणाली, 'तुम्ही कितीही चांगले वागा, काहीही करा, पण जो खेळ दाखवला जातो तो त्याच्याच हातात असतो.' अंकिता म्हणाली, "दिसायचं महत्त्व आहे की वागायचं, हेच प्रश्न होते.'

शिवाजी महाराजांच्या शिकवणीवर भर

अंकिता म्हणाली, 'शिवाजी महाराजांच्या कार्यावर आणि त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याची गरज आहे. त्यांचं संपूर्ण आयुष्य प्रेरणादायक आहे. जेव्हा आपल्याला त्यांचे कार्य आणि शिकवण समजते, तेव्हा आपल्या जीवनातील दिशा बदलू शकते.'

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
ankita walawalkarSuraj Chavanbigg boss marathimastermindsocial media

इतर बातम्या

SSC Exam: दहावीच्या परीक्षेला होतेय सुरुवात, विद्यार्थी-पाल...

महाराष्ट्र बातम्या